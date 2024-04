Gara 2 di semifinale: match point per Talmassons e Futura

ROMA- Futura Giovani Busto Arsizio e Cda Volley Talmassons FVG domani sera possono strappare il pass per la finale che porta alla promozione in A1. Le squadre di Beltrami e Barbieri, vittoriose in Gara 1 di semifinale, bissando il successo eliminerebbero rispettivamente Macerata e Messina. Non sarà facile però rompere gli equilibri visto che entrambe le sfide giocate nello scorso weekend si sono concluse con il medesimo risultato di 3-2, dimostrando che le distanze tecniche fra le contendenti sono minime.

Le friulane avranno la possibilità di chiudere i conti davanti al pubblico di Lignano Sabbiadoro contro la Città di Messina, dopo la grande rimonta di domenica scorsa in Sicilia dal 2-0 al 2-3. Dalle ore 20, l’obiettivo di coach Bonafede e delle sue ragazze sarà riportare la Serie al PalaRescifina per la determinante Gara 3, quello delle giocatrici di coach Barbieri accedere per la prima volta nella storia alla Finale Promozione.

Al Banca Macerata Forum, ore 20.30, la CBF Balducci Hr Macerata punterà invece a riaprire il confronto con le bustocche, dopo aver sfiorato l’impresa al PalaBorsani rimontando dal 2-0 al 2-2 prima di capitolare nel decisivo quinto parziale. Le cocche di coach Beltrami faranno di tutto per impedirlo, tentando invece l’aggancio alla seconda Finale stagionale dopo quella di Coppa Italia.

LE DUE SFIDE-

CBF BALDUCCI HR MACERATA - FUTURA BUSTO ARSIZIO-

I Playoff Serie A2 Tigotà tornano al Banca Macerata Forum dopo due anni: fondamentale appuntamento, a 24 mesi di distanza dalla cavalcata vincente verso la promozione in Serie A1 del 2022, mercoledì 10 (ore 20.30) con l’attesa Gara 2 di semifinale con la Futura Giovani Busto Arsizio. Una partita dove servirà tutta la spinta dei tifosi arancioneri al palasport per restare in corsa nei Playoff , per provare a portare la serie in parità e lasciare il verdetto finale all’eventuale Gara 3, che si giocherebbe di nuovo in Lombardia sabato 13 aprile. Le arancionere vogliono riscattare il ko di Gara 1 di semifinale Playoff, chiusa sabato scorso con la sconfitta al tie break sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio dopo un match davvero intenso. Sotto 2-0, la CBF Balducci HR ha infatti avuto la forza di rimontare fino al 2-2 (nessuno in questa stagione era mai riuscito a vincere due set sul campo bustocco) con un terzo e quarto set di altissimo livello, cedendo però di misura nel quinto e decisivo parziale alla formazione dell'ex Pomili. Sarà l'ottava sfida tra le due squadre, bilancio di 4 vittorie per la Futura e 3 per la CBF Balducci HR.

PRECEDENTI: 7 (4 successi Futura Busto Arsizio, 3 successi Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Valentina Pomili a Helvia Recina Volley Macerata nel 2019/2020, 2020/2021



Michele Carancini (Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « Stiamo cercando di preparare la partita al meglio lavorando soprattutto sugli aspetti che sono andati meno bene in Gara 1, tipo il nostro muro-difesa specialmente nella prima parte della partita e qualche scelta dei colpi di attacco. Sicuramente il match di sabato scorso ci ha dato consapevolezza che se teniamo alto il nostro livello possiamo giocarci le nostre carte. Faremo del tutto per allungare la serie e per avere un'altra chance in Lombardia in Gara 3. Per far sì che questa cosa accada, dovremo fare una grande prestazione sia a livello tecnico tattico sia di atteggiamento, cercando di essere aggressivi sin dal primo pallone. E sono sicuro che il pubblico atteso al Banca Macerata Forum ci aiuterà in questo ».

Valentina Pomili (Futura Busto Arsizio)- « Sicuramente quella di domani a Macerata sarà una gara complicata in cui dovremo mettere tutte noi stesse per provare a portare a casa la vittoria. Non sarà facile perché abbiamo giocato sabato una partita lunga e impegnativa dal punto di vista fisico e mentale. Siamo comunque molto cariche per affrontare questo match e anche consapevoli che dovremo sistemare alcune situazioni di gioco per non incappare negli stessi errori commessi nei due set persi in casa. Il palazzetto sicuramente sarà pieno e l’ambiente spingerà molto la squadra di casa. Personalmente per me tornare a Macerata ha sempre un sapore particolare, ho giocato lì quattro anni dunque per me il palazzetto è casa. E’ comunque una partita di semifinale playoff per cui inevitabile un po' di tensione a maggior ragione per me contro di loro che sono la mia squadra storica e la mia città ».



CDA VOLLEY TALMASSONS FVG - CITTÀ DI MESSINA-

La CDA Talmassons FVG ha trovato nella Gara 1 di Domenica 7 Aprile la prima vittoria in semifinale playoff promozione, con una rimonta da cuori forti sul campo di Messina. Un successo strepitoso che però va subito accantonato per far fronte a Gara 2, che potrebbe essere il primo match point per raggiungere la tanto sognata finale playoff. Nella serata di Mercoledì 10 Aprile infatti, sarà Messina a far visita alla CDA Talmassons, che per l’occasione giocherà al Palazzetto dello Sport di Latisana, complice la maggior capienza della struttura. Una partita che arriverà a ridosso di una maratona di oltre due ore e mezza di gioco, che preannuncia però ancora grande spettacolo visto quanto accaduto nella sfida d’andata tra le due formazioni.

PRECEDENTI: 5 (1 successo Città Di Messina, 4 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Jessica Joly a Volley Talmassons nel 2019/2020; Marianna Maggipinto a Volley Talmassons nel 2021/2022; Ilaria Michelini a Volley Talmassons nel 2022/2023; Aurora Rossetto a Volley Talmassons nel 2022/2023



Beatrice Negretti (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Ci sentiamo bene. Abbiamo pochi giorni per recuperare dopo la gara di domenica. Dobbiamo già pensare a gara 2 perché sappiamo quanto è importante e quanto potrà contare giocarci questo traguardo in casa nostra. Vogliamo raggiungere la finale ad ogni costo e sono sicura che giocare questa partita davanti al nostro pubblico sarà ancora meglio perché ci sentiamo a casa e sentiamo molto vicino il loro tifo. Non vediamo l’ora di giocare e vi aspettiamo numerosi a Latisana ».

Fabio Bonafede (Allenatore Città Di Messina)- « Ci siamo messi nella condizione in cui non abbiamo più niente da perdere. Domenica grande prestazione da parte di entrambe le squadre; la nostra non è stata premiata dal risultato e gara 2 rischia di diventare l'ultima della stagione. Per scongiurare questo, servirà onorare al meglio la serata di mercoledì ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 DELLE SEMIFINALI PLAYOFF SERIE A2-



Mercoledì: 10 aprile 2024, ore 20.00



Cda Volley Talmassons Fvg - Città Di Messina Arbitri: Cecconato, Stellato



Mercoledì: 10 aprile 2024, ore 20.30



Cbf Balducci Hr Macerata - Futura Busto Arsizio Arbitri: Selmi, Angelucci