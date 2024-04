Talmassons vince la bella a Messina e vola in finale

MESSINA- Finisce con il successo di Talmassons (0-3) sul taraflex siciliano, la serie delle Semifinali Play-Off tra le SuperGirls e le Pink Panters . A raggiungere la Futura Giovani Busto Arsizio in finale sono le ragazze di coach Barbieri che, dopo aver vinto gara 1, ceduto in casa gara 2, si aggiudicano lo spareggio innanzi al pubblico del "PalaRescifina". Solita gara intensa tra due squadre che, al di là del punteggio, hanno ancora una volta mostrato tutte le caratteristiche che le ha accompagnate nei cinque scontri stagionali dell'una contro l'altra: aggressività, difese arcigne e muri difficili da aggirare. Su tutto, la potenza delle bocche di fuoco di entrambe, assoluta prima fascia del torneo. La gara: il secondo allenatore Flavio Ferrara in panchina al posto dello squalificato Fabio Bonafede. Le formazione di Messina: Galletti in regia, Payne come opposto, Martinelli e Modestino centrali, Rossetto e Battista posto 4, Maggipinto libero; per Talmassons in regia, Piomboni come opposto, Eckl e Costantini centrali, Hardeman e Populini posto 4, Negretti libero. Anche in questo turno, in panchina un'atleta del settore giovanile, Aida Miduri, classe ’10, secondo libero. Il primo set ha iniziato con Messina in svantaggio, recuperato grazie a Payne e Battista. Talmassons prende il comando con Eckl e Hardeman, portando alla vittoria del set. Nel secondo parziale, Messina competitiva con Payne e Battista, ma Talmassons riesce a prevalere con Hardeman in evidenza. Nel terzo set, nonostante un recupero di Messina, Talmassons domina il finale del match, in particolare sempre con l'americana e Costantini. Hardeman MVP, Costantini come miglior attaccante.

I PROTAGONISTI-

Marianna Maggipinto (Città Di Messina)- « È stato un percorso duro, molto intenso perché dal primo giorno abbiamo iniziato a lavorare come pazze. E’ stato un percorso a tratti altalenante perché ci sono stati dei picchi veramente incredibili, alternati invece a dei momenti difficili, che però siamo sempre riusciti a superare. Quindi, se devo parlare in maniera distaccata, direi che è stato un percorso di grande crescita, dove grazie a Fabio Bonafede abbiamo imparato tanto, soprattutto a costruire tassello dopo tassello. Ogni giorno è stato importante per arricchire qualcuna di noi, sia dal punto di vista tecnico che umano. E' stato un percorso a 360 gradi che mi aspettavo da una società del Sud e da un allenatore del Sud. Quindi, andiamo pochino di rimpianto perché questa sera volevamo un risultato diverso, ce lo meritavamo ma l’avversario è stato bravo. Siamo stata anche brave noi ad arrivare a gara 3. In generale è stato un percorso bellissimo dove il gruppo è stato la marcia in più a questo percorso. Eravamo tutte l’una per l’altra e questo non si trova tutti gli anni. Stasera sono un po’ triste perché questo lungo cammino è finito; mi ha dato tanto ».

Chidera Eze Blessing (Cda Volley Talmassons Fvg)- « E' stata una bellissima serie. Sapevamo quanto potenziale avesse Messina e quanto ci potesse mettere in difficoltà. Noi siamo sempre scese in campo pensando un punto e una partita per volta, cercando di giocare la miglior pallavolo possibile. Sono contenta che oggi siamo riuscite a farlo in tutta la partita ».

IL TABELLINO-

CITTA' DI MESSINA - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 0-3 (19-25 23-25 17-25)

CITTA' DI MESSINA: Rossetto, Modestino, Galletti, Battista 15, Martinelli 1, Payne 13, Maggipinto (L), Joly 6, Catania 4, Mearini 2, Ciancio, Felappi. Non entrate: Michelini, Miduri (L). All. Bonafede.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Populini 7, Eckl 9, Eze 2, Hardeman 19, Costantini 8, Piomboni 8, Negretti (L), Bole 1. Non entrate: Monaco (L), Grazia, Kavalenka, Bagnoli. All. Barbieri.

ARBITRI: Grossi, Grassia.

Durata set: 26', 33', 28'; Tot: 87'.

MVP: Leah Hardeman (CDA Talmassons)