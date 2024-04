Volley Mercato: Nardelli da Lecco a Offanengo

LA CARRIERA-

Trentina di Povo, alta un metro e 86 centimetri e classe 2001, la Nardelli si appresta a vivere la sua quinta stagione in categoria. Dopo aver “assaggiato” l’A2 nella stagione 2020-2021 con Soverato, successivamente la laterale ha vestito le maglie di Anthea Vicenza (2021-2022), Ipag Sorelle Ramonda Montecchio (2022-2023) e – sdoppiandosi nell’ultima stagione – di Nuvolì Altafratte e Orocash Picco Lecco. In riva al lago, la Nardelli ha esordito proprio nel match casalingo contro Offanengo, per poi disputare un ottimo finale di stagione con un picco di 34 punti a febbraio contro Bologna.

Le parole di Rachele Nardelli-

« Ho sentito fin da subito la fiducia di una società che da avversaria avevo conosciuto e apprezzato come molto seria con la volontà di lavorare per migliorarsi e far crescere le ragazze, facendo uno step alla volta per raggiungere obiettivi via via diversi. Una filosofia che coincide anche con la mia: sto lavorando da tanto tempo per raggiungere traguardi importanti. Inoltre, conoscevo già Fabio Collina (vice allenatore neroverde nelle ultime tre stagioni,ndc). Il mio finale di annata a Lecco? Speravo di “esplodere” all’inizio ad Altafratte ma non sono riuscita, mentre Lecco ha scommesso su di me e ho cercato di ripagare la fiducia. Sono molto felice fosse arrivata la possibilità di giocare e ora sono contenta di approdare a Offanengo ».

Le parole del direttore generale Stefano Condina-

« Rachele è una giovane che ha fatto molto bene quest’anno a Lecco dopo essere arrivata a metà stagione. Ha esordito contro di noi brillando e da quel match l’ho seguita fino a fine campionato notando con piacere una continuità di prestazioni che hanno portato l’Orocash Picco a essere l’unica squadra a ottenere nella pool salvezza dieci vittorie in altrettante partite. Nardelli è una laterale completa in tutti fondamentali, con ottimi margini di crescita. Ha maturato anni come “gregaria” in questa categoria,ma appena ha avuto l’occasione ha giocato da titolare con autorità e buon rendimento. Benvenuta a Offanengo ».