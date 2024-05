Volley Giovanile: per Conegliano terzo scudetto Under 18 femminile

Dopo 58 partite giocate, che hanno coinvolto i comuni di Castellana Grotte, Conversano, Fasano, Monopoli, Putignano e Turi con palasport che hanno ospitato tifosi e appassionati provenienti da tutta Italia, con il prezioso supporto delle società Asd Fenix Monopoli, A.s.d. Revolution Turi, Grotte Volley Asd Castellana, A.s.d. Pallavolo Uisp'80 Putignano, Asd Volley Club Il Podio Fasano, Asd Real Volley Conversano e dei partner locali i D&F Cafè di Monopoli, Nettis Print di Acquaviva delle Fonti, Grotte di Castellana e Azienda Agricola Fratelli Lapietra, cala il sipario quindi sulle BigMat Finali Nazionali U18F che questa mattina hanno assegnato lo scudetto alla Imoco Volley di fronte alla splendida cornice del Pala San Giacomo.

Sul terzo gradino del podio Chieri che questa mattina ha battuto al tie break Anderlini Modena a Castellana Grotte.



E' stata una settimana anche di racconti, come quello che Eleonora Lo Bianco, Imma Sirressi e Valeria Caracuta hanno fatto a Castellana Grotte in occasione di "Castellana Stories", evento legato alle BigMat Finali Nazionali, per portare la propria esperienza alle giovani promesse della pallavolo pugliese.



A render possibile l'organizzazione delle Finali Nazionali, il prezioso supporto della Regione Puglia, con l'Assessorato allo Sport, come sempre vicina alle vicende sportive della FIPAV come dimostrato nel corso degli ultimi anni con i grandi eventi organizzati.

Non solo sport in queste BigMat Finali Nazionali ma anche sensibilizzazione su un tema purtroppo molto attuale come quello della violenza di genere, protagonista infatti è stato il progetto della Regione Puglia "Allenati contro la violenza" con la costante presenza di rappresentanti di centri anti violenza nei palasport delle finali.



La Puglia da ora appuntamento ad un altro grande evento di pallavolo giovanile femminile. Si giocherà in Salento, infatti, la Fase Finale dell'Europeo U22 femminile, tra Lecce e Copertino dal 1 al 6 luglio 2024.



I risultati di oggi-



Finale 7°-8° Posto

Savino Del Bene V - Volley Bergamo 1991 3-1 (26/24 25/22 22/25 26/24)



Finale 5°-6° Posto

Us Torri - Cfv Tre-di 1-3 (24/26 25/15 24/26 18/25)



Finale 3°-4° Posto

Moma Anderlini Mo - Club76 Reale Mutua Fenera Chieri 2-3 (25/22 23/25 25/23 19/25 10/15)



Finale 1°-2° Posto



Il tabellino della finale- Cortina Express Imoco Volley - Asd Volleyro’ Cdp 3-2 (25/20 18/25 25/19 19/25 15/10) CORTINA EXPRESS IMOCO VOLLEY - ASD VOLLEYRO’ CDP 3-2 (25-20 18-25 25-19 19-25 15-10)- CORTINA EXPRESS IMOCO VOLLEY: Amoruso 13, Marchesini 4, Adigwe 39, Visentin 5, Orlandi 10, Coba 2, Feduzzi L., Arici L., Bacchin, Moroni 3, Corbanese, Manda. N.e. Zussino, Novello. Gregoris ASD VOLLEYRO’ CDP: ALLAOUI 3, Esposito 15, Franceschini 13, Vighetto 11, Fusco 10, Monaco 12, Bonafede L., Camerini 1, Lari. N.e. Lerario L., Talarico, Martinelli, Hernandez, Ndoye. All. Cristofani. ARBITRI: Lunardi Gabriele, Cassone Clarissa. Cortina Express Imoco Volley: 6 a, 14 bs, 8 mv, 34 et. Asd Volleyro’ Cdp: 5 a, 13 bs, 11 mv, 26 et.. La squadra campione d'Italia-

Cortina Express Imoco Volley: Adigwe Merit Chinenyenwa, Amoruso Giorgia, Arici Elena, Bacchin Anna, Coba Angela, Corbanese Elisa, Feduzzi Alice, Manda Alessia, Marchesini Dalila, Moroni Sofia, Novello Gaia, Orlandi Lea, Visentin Arianna, Zussino Vanessa. Gregoris Stefano (1 All.), Cervesato Francesco (2 All.)



I premi individuali-

Miglior palleggiatrice: Allaoui Safa (Asd Volleyro’ Cdp)

Miglior libero: Bonafede Carola (Asd Volleyro’ Cdp)

Miglior attaccante: Adigwe Merit Chine (Cortina Express Imoco Volley)

Miglior centrale: Monaco Maia Carlo (Asd Volleyro’ Cdp) MVP: Adigwe Merit Chine (Cortina Express Imoco Volley)

La classifica Bigmat Finali Nazionali U18f 2024-

1. Cortina Express Imoco Volley

2. Asd Volleyro’ Cdp

3. Club76 Reale Mutua Fenera Chieri

4. Moma Anderlini Mo

5. Cfv Tre-di

6. Us Torri

7. Savino Del Bene V

8. Volley Bergamo 1991

9. Vero Volley Torneria Colombo

10. Libertas Fc/mosaico Ra

11. Spazio Conad Busnago

12. Volley Academy Wekondor Ct

13. Argentario P. Vollei Tn

13. Volley Friends Roma

13. Sis*med Cutrofiano

13. Cogovalle

13. As Pd Montelupo

18. Cbf Balducci-paoloni Macerata

18. Luvo Barattoli Arzano

18. School Volley Perugia

18. Gada Pescara Project

18. Raffaele Arpaia Lamezia

23. Fisiopro Nuova Pallavolo Cb

23. Pallavolo Alfieri

23. Ssv Bozen

23. Psa Matera Volley

23. Cogne Aosta Volley



L'Albo d'oro U18F-

2023/24 Cortina Express Imoco Volley

2022/23 Imoco Volley

2021/22 Imoco Volley

2020/21 Imoco Volley San Donà di Piave

2018/19 VolleyRò Casal de'Pazzi

2017/18 VolleyRò Casal de'Pazzi

2016/17 VolleyRò Casal de'Pazzi

2015/16 VolleyRò Casal de'Pazzi

2014/15 VolleyRò Casal de'Pazzi

2013/14 VolleyRò Casal de'Pazzi

2012/13 GSO Pall.Villa Cortese

2011/12 GSO Pall.Villa Cortese

2010/11 GSO Pall.Villa Cortese

2009/10 Joy Volley Vicenza

2008/09 Anderlini&Sassuolo

2007/08 Ottica Padrin Vicenza

2006/07 Amatori Orag Varese

2005/06 Più Sport Vicenza