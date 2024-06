Volley Mercato: Melendugno mette in regia Viola Passaro

La regista veneta arriva da una stagione in A1 dove ha giocato prima a Vallefoglia e poi a Trento in A1. Sarà un punto di riferimento per le attaccanti della formazione pugliese

