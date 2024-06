Volley Mercato: Silvia Romanin da Soverato a Brescia

BRESCIA - La Millenium Brescia chiude il reparto delle registe con l'ingaggio della ventunenne trevigiana Silvia Romanin, che lo scorso anno ha esordito in A2 nelle file di Soverato.

LA CARRIERA-

Classe 2003 e originaria di Godega di Sant’Urbano (provincia di Treviso), la sua carriera inizia all’Energym Bremas. Nel 2017, approda all’Union Volley Jesolo, salvo poi passare a Sassuolo, conquistando l'argento nazionale con le Under 16. Nel 2020, è ingaggiata dal Volley Academy Piacenza (Under 18). Nella stagione 2021/2022, difende i colori della Conad Alsenese (Serie B1), a cui segue il passaggio alla Rimont Progetti Genova pur rimanendo nella stessa categoria. Nel campionato appena trascorso, Silvia Romanin ha vissuto il suo esordio in A2 con Volley Soverato.