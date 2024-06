Volley Mercato: Mondovì mette al centro Livia Tresoldi

MONDOVI’ (CUNEO)- Vogliosa di riscatto, dopo la retrocessione in B1 vissuta a Bologna, la centrale Livia Tresoldi si rimette in gioco mettendosi a disposizione del roster dell' Lpm Bam Mondovì in vista della prossima stagione

LA CARRIERA-

Nata a Treviglio (BG) nel 1998, Tresoldi vive in provincia di Milano, dove inizia a giocare a pallavolo con la New Volley Adda, ha poi militato in serie B2 con la Polisportiva Olginate e in B1 con il Bedizzole Volley, la Don Felice Colleoni, Offanengo e Volano Volley per due anni consecutivi. Nella stagione 2022-2023 debutta in Serie A2 con la formazione di Picco Lecco, per poi restare nella serie cadetta durante lo scorso campionato, tra le fila della VTB Bologna.

Le parole di Livia Tresoldi-

« Sono davvero felice di venire a Mondovì. La città è piccolina e sarò più lontana da casa, ma tutti mi hanno detto che il calore che si respira è tanto e questo mi è piaciuto molto. Mi sono già informata su cosa vedere nei giorni liberi. Anche la mia famiglia, che mi sostiene sempre, è contenta e curiosa di visitare una zona d’Italia in cui non sono mai stata ».

Nella rosa della Lpm Bam, Livia Tresoldi ritroverà Arianna Lancini, già sua compagna di squadra a Picco Lecco, mentre l’ex pumina Irene Bovolo è stata sua coinquilina a Bologna.

« Tutte le mie amiche che hanno giocato a Mondovì mi hanno parlato benissimo della società, dicendomi che è una realtà strutturata e ben organizzata. Claudio Basso mi ha spiegato che ha voluto allestire una squadra con giocatrici che hanno voglia di lavorare. Io ho proprio voglia di questo: lavorare tanto, stare bene con il gruppo ed in campo. Ci sono obiettivi personali e di squadra che voglio raggiungere! ».

Fuori dal campo, Tresoldi si definisce “un po’ nerd”:

«Sono appassionata dei podcast di Alessandro Barbero, che ascolto praticamente ogni giorno, inoltre mi piacciono molto le lingue straniere: parlo francese, inglese, spagnolo e tedesco. In autunno discuterò la tesi per concludere la Laurea magistrale in Relazioni Internazionali, all’Università Statale a Milano ».

Non solo studio però. L’estate di Livia Tresoldi si prospetta infatti ricca di viaggi:

« Ho in programma di andare negli Stati Uniti, dove visiterò New York e Miami, poi andrò probabilmente a Londra. Passerò poi l’estate a Firenze, con il mio ragazzo. Ad inizio agosto festeggerò il mio compleanno, per poi trasferirmi a Mondovì per l’inizio della preparazione »,

Nonostante sia passato molto tempo, Tresoldi non dimentica il giorno in cui, con la formazione di Lecco, è scesa in campo al PalaManera:

« Era inizio gennaio 2023, ricordo che c’era un bel tifo, con tanti cori per sostenere la squadra di casa. Sentire un pubblico così ti carica, avere persone che ti danno la grinta è bellissimo e danno un grande stimolo per tirare fuori il meglio ».