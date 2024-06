Sitting Volley: l'Italia superata dalla Cina

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY (FRANCIA)- L'Italia di Amauri Ribeiro oggi a Vandœuvre-lès-Nancy in Francia,nel World Super Six, si è arresa per 3-0 (28-26, 25-22, 25-21) alla Cina, pur lottando per tutti e tre i set ed esprimendo un gioco di altissimo livello. Le azzurre si sono dovute inchinare al cospetto della plurimedagliata formazione vincitrice dei titoli paralimpici ad Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012.