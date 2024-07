Starting Six: le azzurre preparano i Giochi Olimpici

ROMA- Stating Six ci porta oggi nei segreti della nazionale di Velasco che sta preparando, a piccoli passi, l'Olimpiade di Parigi. Il Commissario Tecnico sta dosando le forze, alternando severe sedute di allemento a momenti di pausa e al lavoro in palestra per far arrivare le sue giocatrici nelle migliori condizioni all'appuntamento più importante della stagione. Probante test match l'amichevole di Palazzo Wanny contro la Serbia, ma mancherà ancora molto all'esordio contro la Repubblica Domenicana previsto per il 28 luglio. Compito ingrato per il CT la scelta della giocatrice da escludere dal gruppo delle 13 da convocare, visto che a Cervia oggi si stanno allenando in 14.