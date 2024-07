Starting Six: Aguero racconta la sua fuga

ROMA- Starting Six al femminile continua a raccontare, in Olympic Story, le vicende, avventurose e tormentate di Tai Aguero, dal suo arrivo in Italia, all’obbligo di tornare in patria per giocare le Olimpiadi del 2000, alla decisione di fuggire e di restare in Italia. Nell’appassionante storia di Tai il momento in cui, durante il torneo di Montreux, prese il coraggio a due mani e, aiutata da un’amica, lasciò il ritiro della nazionale raggiungendo il nostro paese dalla Svizzera. Una scelta che l’Aguero pagherà a caro prezzo perché da quel momento le fu impedito di tornare in patria pur nei momenti più dolorosi come quello della scomparsa di sua mamma, che non riuscì a salutare in vita.