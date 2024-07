Volley Mercato: Olbia ingaggia Alice Trampus

OLBIA (SASSARI)- Ancora un rinforzo per l'Hermaea Olbia che ha messo in organico la ventenne schiacciatrice Alice Trampus che nelle ultime due stagioni ha giocato in A2 a Talmassons e Padova.

LA CARRIERA-

Nata a Trieste il 22 aprile 2004, alta 193 centimetri, Trampus è cresciuta nell’OMA Pallavolo, formazione della città giuliana. Dopo di che è approdata giovanissima al Centro Pavesi di Milano per affrontare la trafila col Club Italia, formazione che le ha permesso di affrontare un triennio molto formativo tra il 2018 e il 2021, militando sia in A1 che in A2. Nel 2021/22 è passata all’Imoco San Donà, in B1, per poi tornare in A2 l’anno successivo con il Cda Talmassons. Nell’ultima stagione, infine, ha indossato i colori della neopromossa Padova, totalizzando 27 presenze con 279 punti messi a terra. Ora, per lei, una nuova avventura lontano da casa. Fuori dal campo, Trampus è studentessa universitaria di Economia aziendale.

Le parole di Alice Trampus-

« L’Hermaea mi ha sempre dato l’impressione di essere un bell’ambiente dove poter crescere e affinare le mie tecniche di gioco. Alcune ragazze che hanno giocato a Olbia nelle stagioni precedenti hanno confermato la mia teoria. Giocando contro l’Hermaea ho solo avuto sensazioni positive riguardo la società: mi è parso un ambiente sereno e familiare dove poter migliorare e crescere, non solo sotto l’aspetto pallavolistico ma anche personale ».

Sulle caratteristiche tecniche:

« Di certo il fondamentale in cui mi sento più sicura è l’attacco, mi ritengo un giocatore offensivo. In campo sono determinata e focalizzata sull’obbiettivo. Nella prossima stagione voglio migliorare in tutti i fondamentali e diventare più solida in ricezione e difesa. Sono fiduciosa di riuscire a creare un bel rapporto con le mie compagne di squadra perché so che possiamo toglierci qualche soddisfazione ».



Fuori dal campo-

« Spesso la pallavolo non mi concede troppo tempo per coltivare hobby. Mi piace molto andare al mare o uscire con i miei amici, amo viaggiare, vedere posti nuovi e fare shopping. Non ho mai visitato la Sardegna se non per qualche partita, tuttavia essendo nata e cresciuta in una città di mare non posso che essere felice di trovarmi ad Olbia ».