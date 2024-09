Starting Six: Barbolini racconta il trionfo Olimpico

ROMA- Massimo Barbolini è il protagonista della puntata N° 53 di Starting Six. Il tecnico modenese, che ha contribuito al trionfo della nazionale femminile a Parigi, racconta a Pasquale Di Santillo le emozioni e le sensazioni della grande impresa azzurra. Tornato a lavorare con Velasco, dopo trentacinque anni dai tempi della Panini Modena, Barbolini ci ha tenuto a sottolineare che ‘Ho accettato questo ruolo solo perché c’era lui’. Con umiltà il vice Velasco ha raccontato di come questa esperienza azzurra lo abbia arricchito e migliorato, nonostante la lunga esperienza maturata nella lunghissima carriera costellata di successi in campo nazionale ed internazionale.