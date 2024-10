Melendugno si prende i tre punti contro Padova

SAN GIUSEPPE DA COPERTINO (LECCE)- Inizio con tre punti pesanti in tasca per il Narconon Melendugno che, davanti al pubblico amico vince per 3-1 (28-26, 26-28, 25-23 25-22) l'anticipo della prima giornata del Girone B contro la Nuvolì AltaFratte Padova, al termine di un match molto combattuto con le pugliesi, trasciate da un'incontenibile Malik (24 punti e titolo di MVP), capaci di sprintare nei momenti topici dei set.

Inizio gara punto su punto seguendo un pò quello che poteva essere il pronostico della vigilia, la Nuvolí AltaFratte è la prima ad allungare 7-10 ma è solo un’illusione perché le atlete di casa si rifanno subito sotto rimettendo in gioco un set che sarà equilibrato sino al suo finale. Per la Nuvolí cresce Grosse Scharmann che terminerà la frazione a 5 punti ben spalleggiata da Erika Esposito a 4 e Fiorio a 3, per la Narconon rispondono Malik a 5 seguita da Joly a 4. La squadra leccese pareggia a quota 10 proprio con Joly e prende il comando 16-12 sfruttando un passaggio a vuoto del primo tocco Padovano. Grosse Scharmann mantiene in galleggiamento le gialloblù a -2 e ancora l’opposta tedesca a muro fissa la parità a 22. Inizia da qui la lunga volata verso la fine del primo set, sprint che premia le leccesi con Riparbelli 28-26;

Seconda frazione che ricalca la prima, sempre la Nuvolí a provare a scappare via ma Narconon ugualmente pronta a ricucire lo strappo, Erika Esposito (8-11) ci prova ma Joly rimette la testa avanti per le pugliesi 15-14, i muri ancora di Joly e poi di Biesso portano le padrone di casa sul 22-29 ma la Nuvolí non molla ancora e con un incredibile finale sfrutta Micheletti per l’attacco del pareggio a 23 el’ace del sorpasso 24-25, infine è Bovo a siglare il 26-28 che porta la contesa sull’1-1. Erika Esposito, Grosse Scharmann e Fiorio acciuffano la parità mentre Melendugno sfrutta l’israeliana Malik;

Una gara sul filo di lana ed estenuante ha nel terzo set un’altra appendice molto incerta sino alla sua fine, parte meglio la Narcono 8-4 ma sul 9-9 si capisce che anche stavolta la battaglia sarà lunga così come la sofferenza dei pugliesi presenti e dei veneti in collegamento grazie a VBTV. La Nuvolí conduce di una lunghezza sino al punto di Biesso e all’ace di Malik 24-22, Micheletti ci mette una pezza ma nell’azione successiva Joly chiude 25-23. Bene Grosse Scharmann, Micheletti e Fiorio, risponde un’implacabile Joly e la solita Malik;

Il 2-1 dà maggiori sicurezze alle pugliesi che partono forte 5-1 ma non abbatte la Nuvolí che ritorna in parità con due volte Erika Esposito e una Grosse Scharmann, è a questo punto che sale in cattedra Tanase che sarà colei che indirizzerà il match alle leccesi. La schiacciatrice termina il parziale con 9 realizzazioni con ben 4 ace in un set nel quale pesano pure i 3 muri di Riparbelli con Narconon che vola 18-13. Fiorio, seconda realizzatrice nel set dietro a Grosse Scharmann, è l’ultima a gettare la spugna, trascina la Nuvolí al 18-17 ma deve arrendersi anch’essa all’ultimo scatto delle padrone di casa, Joly, Malik e Tanase mettono il sigillo 25-22 al 3-1 che consegna tre punti preziosi alle pugliesi.

Tre punti pesanti perché, se nel proseguo della stagione il livello rimarrà questo, fare tre punti contro squadre dello stesso calibro potrebbe risultare alla fine molto importante. Narconon Melendugno e Nuvolí AltaFratte Padova si sono dimostrate infatti sullo stesso piano con la squadra veneta a prevalere di poco in ricezione e attacco mentre ace e muri premiano le padrone di casa dopo un match durato quasi due ore e mezza e che ha visto la Nuvolí soccombere per soli 5 punti in meno rispetto alle padrone di casa.

I protagonisti-

Chiara Riparbelli (Narconon Volley Melendugno)- « Siamo molto contente e soddisfatte delle prestazione, anche perché c'era un pò di ansia e di tensione da debutto, siamo state brave a non mollare e rimanere concentrate su ogni palla, che è stata la chiave della partita, anche perché la squadra avversaria è stata in partita per tutto l'incontro, abbiamo dato un prova di carattere che ci rende orgogliose ».

Cristina Fiorio (Nuvolí Altafratte Padova) -« Se da una parte siamo contente d’avere finalmente cominciato il campionato, d’altra parte spiace perché non porteremo a casa punti dopo un match molto combattuto soprattutto nei primi tre parziali, abbiamo però visto su quali cose dovremo continuare a lavorare e da martedì torneremo in palestra per farlo ».

Il tabellino-

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – NUVOLÍ ALTAFRATTE PADOVA 3-1 (28-26, 26-28, 25-23 25-22)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: D’Onofrio (L) ne, Badalamenti ne, Caracuta, Ferrario (L), Passaro, Biesso 5, Joly 18, Andrich 3, Fioretti ne, Tanase 18, Maruotti ne, Malik 24, Riparbelli 9. All. Giunta;

NUVOLÍ ALTAFRATTE PADOVA: Bovo 4, Fiorio 16, Talerico, Ghibaudo, Maggipinto (L), Micheletti 11, Grosse Scharmann 26, Fanelli ne, Lisa Esposito ne, Occhinegro (L) ne, Erika Esposito 16, Stocco 2, Pridatko. All. Sinibaldi

ARBITRI: Di Bari, Ayroldi

MVP: Polina Malik (Narconon Volley Melendugno)

Spettatori 400