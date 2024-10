Il primo derby è di Cremona, Futura ko

CREMONA- Parte con piede giusto l'Esperia Cremona di coach Zanelli che nell'anticipo del Girone B supera in tre set la Futura Giovani Busto Arsizio per 3-0 (25-22 25-15 25-20), dimostrando di essere già in buona condizione, al contrario delle ragazze di Beltrami che devono ancora registrare schemi e forma fisica.

Dopo un avvio di studio tra le parti, al primo allungo bustocco risponde presto il gruppo gialloblù con un contro break che porta al 25-22. Le tigri gialloblù hanno condotto poi nei successivi periodi, grazie alla regia illuminata di Sofia Turlà, premiata MVP dell’incontro. In doppia cifra capitan Taborelli con 19 punti (top scorer), Sara Bellia con 14 e Alessia Arciprete con 9. Fondamentale la prestazione della seconda linea gialloblù, con Parlangeli a trascinare le compagne (76% di positiva di squadra).

Per la Futura, a referto i 7 punti di Kone ed i 6 punti di Rebora e Zanette e la buona prestazione in ricezione e difesa di Giada Cecchetto. L’Esperia ora affronterà la trasferta di Olbia; Futura ospiterà Concorezzo al al PalaBorsani.



I protagonisti-



Alessia Arciprete (U.S. Esperia Cremona)- « C’è stato buon livello da entrambe le parti. Il primo set è stato tirato, è stato difficile mantenere l’attenzione per tutta la partita perché la Futura è capace di metterci poco per rientrare in partita. Se avessimo calato l’attenzione, la partita non sarebbe andata così. Sono contenta per la vittoria e per ciò che abbiamo dimostrato oggi. Abbiamo dato una bella dimostrazione del gruppo che siamo, possiamo certamente migliorare lavorando bene quotidianamente in palestra ».

Giada Cecchetto (Futura Giovani Busto Arsizio)- « C’è tanto dispiacere, ci eravamo procurate un’occasione senza sfruttarla a pieno nel primo set. Dobbiamo sicuramente imparare, sul campo, soffrendo, è una sconfitta che ci servirà per il futuro. La A2 è tosta, troviamo tante squadre che difendono tantissimo, Cremona sapevamo fosse una di queste. Non abbiamo avuto abbastanza pazienza in certi momenti, giocando contro di loro, sfruttando magari le loro difficoltà. Ci siamo forse focalizzate su di noi, ma non sfruttando le occasioni a nostra disposizione. Dovremo fare tesoro di questa partita per ripartire con un’altra grinta ».

Il tabellino-

U.S. ESPERIA CREMONA – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-22 25-15 25-20)

U.S. ESPERIA CREMONA: Arciprete 9, Munarini 4, Taborelli 19, Bellia 14, Modesti 5, Turla’ 4, Parlangeli (L), Felappi. Non entrate: Zorzetto, Marchesini, Zuliani, Bondarenko, Risari (L), Maiezza. All. Zanelli.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Zakoscielna 3, Rebora 6, Monza 1, Enneking 6, Kone 7, Zanette 5, Cecchetto (L), Orlandi 3, Del Freo 1, Osana, Brandi. Non entrate: Landucci, Baratella, Spiriti (L). All. Beltrami.

ARBITRI: Di Lorenzo, Magnino.

Durata set: 27′, 27′, 27′; Tot: 81′.

MVP: Sofia Turlà (Esperia Cremona)

Spettatori: 250