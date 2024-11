La 6a si apre con due anticipi del Girone A

ROMA- Fra sabato 9 e domenica 10 novembre si gioca la sesta giornata di A2 femminile. Nel Girone A, impegno in trasfert per la capolista Omag-Mt San Giovanni in M.no e la principale inseguitrice, l’Akademia Sant’Anna Messina, che segue le riminesi punto di distanza. Trasferta in riva al lago per le romagnole, impegnate contro l’Orocash Picco Lecco, viaggio dall’altra parte d’Italia per le siciliane attese al Palamanera dalla Bam Mondovì.

Sfida molto importante in termini di punti quella tra la Cbf Balducci Hr Macerata, sconfitta dalle prime due nelle ultime settimane e ora a quota 9 punti, e la Valsabbina Millenium Brescia, avanti di tre punti sulle marchigiane e a -3 dal primo post. A completare il programma il confronto tra neopromosse, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa contro Clai Imola Volley, e il derby lombardo tra la Volleyball Casalmaggiore e la Cbl Costa Volpino, in crisi di risultati e ancora senza vittorie all’attivo.

Nel Girone B occhi puntati sul big match tra la Narconon Volley Melendugno, seconda in classifica con 11 punti, e l’Itas Trentino, in vetta a +2. La Trasporti Bressan Offanengo, a pari punti con le pugliesi, protagonista invece dalla traversata tirrenica in Sardegna, in casa della Volley Hermaea Olbia.

Sicuramente intriganti anche i confronti che vedranno l’una contro l’altra le squadre dal quarto, ultimo posto per accedere alla Coppa Italia Frecciarossa, al settimo posto. La Nuvolì Altafratte Padova, 10 punti in classifica, farà visita alla Futura Giovani Busto Arsizio a quota 9 mentre, a pari merito con le cocche, la Tecnoteam Albese Volley Como priva del suo opposto Mazzon ospiterà l’Us Esperia Cremona, distante quattro punti. In cerca della prima gioia in Serie A2 la Tenaglia Abruzzo Volley, di scena in Lombardia contro l’Imd Concorezzo.

Bam Mondovì - Akademia Sant'Anna Messina

Al PalaManera andrà in scena la sfida tra la BAM Mondovì, fanalino di coda, e la Akademia Sant'Anna Messina, attuale seconda forza del campionato, ad un solo punto dalla vetta. Le pumine sono determinate ad uscire dal difficile momento e sono desiderose di muovere la classifica, mentre le siciliane vogliono allungare e raggiungere il primo posto. Il calore del pubblico monregalese non mancherà, per una gara che regalerà sicuramente emozioni.

Giulia Viscioni (Bam Mondovì)- « È un momento delicato e ammetto che è difficile trovare aspetti positivi, ma dobbiamo cercare di ripartire da tutto ciò che abbiamo fatto di buono, valorizzando i nostri punti di forza e mascherando quelli deboli diminuendo gli errori dato che, nelle prossime partite, nessuno ci regalerà niente. Facendolo magari non vinceremo tutte le partite, ma potremmo ambire a qualcosa di più a livello di punti e di soddisfazioni. In allenamento facciamo spesso bene, ma uno dei problemi sta nel riportarlo la domenica in campo. Non è sempre facile, ma penso sia fondamentale per affrontare al meglio tutti gli avversari e trovare la nostra identità. Con Messina, che sappiamo essere una squadra con la "S" maiuscola, starà a noi provare a strappare qualche punto, approfittando di essere a casa nostra e circondate dal nostro tifo. Mi aspetto e spero vivamente in una risposta da parte di tutti, in un vero cambio radicale perché se vogliamo possiamo davvero fare qualcosa di bello insieme. Voglio ringraziare i tifosi per essere sempre presenti, per seguirci in trasferta e continuare a sostenerci, nonostante la situazione. Non è scontato e ci reputo fortunate. Ringrazio si è sempre creato uno scenario molto bello e caloroso al PalaManera ».

Dalila Modestino (Akademia Sant'Anna Messina)- « Domenica ci aspetta una partita molto importante. La prima di tre fondamentali che andremo a giocare prima di chiudere il girone di andata contro San Giovanni in Marignano. Sappiamo che Mondovì è un campo sempre molto ostico e non sottovaluteremo assolutamente l’avversario nonostante la classifica. Veniamo da un periodo molto positivo e da una vittoria molto importante, ma questo non ci ha fatto assolutamente abbassare la guardia durante gli allenamenti e quindi anche domenica daremo il massimo campo ».



Cbf Balducci Hr Macerata - Valsabbina Millenium Brescia

Terzo big match consecutivo per la CBF Balducci HR che nell’anticipo di sabato sera alle 20.30 (sesta giornata di andata Regular Season Serie A2 Tigotà) affronta al palas Fontescodella di Macerata la Valsabbina Milleniun Brescia dell'ex Stroppa, attualmente al terzo posto in classifica a quota 12 punti, frutto di quattro vittorie e una sola sconfitta. Le arancionere, ora quarte con 9 punti, arrivano alla gara dopo i due ko negli scontri al vertice con San Giovanni in casa e in trasferta a Messina, che hanno seguito le tre vittorie per 3-0 ottenute nelle prime tre giornate. Obiettivo, dunque, fissato sul ritorno al successo di fronte ai tifosi di casa, in un match contro una delle formazioni meglio attrezzate del Girone A e del campionato di A2 in generale. Con la sfida con Brescia si chiuderà così il trittico davvero tosto di big match consecutivi che il calendario della fase centrale del girone di andata ha riservato a Fiesoli e compagne. Un’altra sfida tutta da vivere in cui il Fontescodella è chiamato a spingere il più possibile le ragazze di coach Valerio Lionetti verso il ritorno alla vittoria e la conquista di punti preziosi in chiave classifica.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Clara Decortes a Millenium Brescia nel 2017/2018, 2020/2021; Federica Stroppa a Helvia Recina Volley Macerata nel 2021/2022, 2023/2024



Valeria Battista (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Ci aspetta una partita importantissima sabato sera contro Brescia, veniamo da due sconfitte che comunque ci hanno aiutato a capire dove potevamo migliorare, quindi ci siamo messi subito in palestra a lavorare: ora siamo pronti a dare il cento per cento. Brescia è una squadra veramente forte in attacco, ci dobbiamo aspettare tantissimo gioco al centro e le nostre avversarie hanno il plus di un attaccante mancino che, comunque, mette sempre in difficoltà. Noi, però, ci stiamo allenando proprio per questo. Aspettiamo tutti sabato al palazzetto alle 20.30 per la sfida con Brescia ».



Francesca Trevisan (Valsabbina Millenium Brescia)- « Sabato incontriamo Macerata che sappiamo avere un organico molto valido con attaccanti importanti, di qualità e con una certa esperienza. Noi arriviamo da alcune belle vittorie di squadra che ci danno fiducia. In settimana, abbiamo lavorato sugli aspetti che potremmo adottare per esprimere il gioco migliore contro questa nuova avversaria. Cercheremo di dare il massimo sotto ogni punto di vista e di esprimere un gioco unito e compatto divertendoci ».



Orocash Picco Lecco - Omag-Mt San Giovanni In M.No.

Orocash Picco Lecco affronta la capolista Omag domenica 10 novembre alle 17 al centro sportivo Bione. Reduci da una sconfitta contro Casalmaggiore per 3-1, le biancorosse sono a quota 6 punti, mentre le ospiti possono vantare 5 vittorie su 5 e punteggio pieno.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Nessuno



Federica Piacentini (Orocash Picco Lecco)- « Omag arriverà sicuramente carica e consapevole del percorso fatto. Noi ci stiamo preparando al meglio per provare a toglierci qualche soddisfazione. Sappiamo i nostri punti di forza e che qualcosa è mancato nelle partite precedenti ».

Victoria Sassolini (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Sarà una partita molto emozionante da parte mia e sicuramente anche per mia sorella, aspettavo con ansia questo derby, sono emozioni diverse dal solito perché sono sempre stata abituata a giocare al suo fianco e aiutarci l’una con l’altra e invece per la seconda volta nella mia vita mi troverò a giocarci contro come avversaria. Il mio obiettivo ora è cambiato e diventa quello di mettere in difficoltà Helena, non accetterei mai una sconfitta contro mia sorella ».



Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Clai Imola Volley

L’obiettivo è dare continuità di risultati e provare a conquistare i primi tre punti stagionali dopo due vittorie al tie-break. La Fgl-Zuma Castelfranco Pisa domenica (ore 17) si troverà di fronte la Clai Imola in una partita dall’alto quoziente di importanza. La classifica vede il team romagnolo a quota sei punti, ma la Clai arriva da un ko per 3-1 rimediato in casa della Valsabbina Millenium Brescia. Castelfranco Pisa, al contrario, ha ritrovato entusiasmo dopo il successo in rimonta sul campo della C.B.L. Costa Volpino e domenica proverà a esaltarsi davanti al proprio pubblico.

EX: Nessuno



Veronica Bisconti (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Siamo due formazioni neo promosse, entrambe abbiamo lottato un po' contro tutte le squadre ma le nostre prossime avversarie finora hanno raccolto qualcosa in più. Penso che sarà l’ennesima battaglia di questo campionato, noi abbiamo tanti margini di crescita e già dall’inizio dell’anno siamo migliorate molto. Sicuramente partita dopo partita aumenta l’esperienza di questo gruppo in Serie A2, si acquistano maggiore consapevolezza e sicurezza. La vittoria della scorsa settimana ci ha lasciato tanta fiducia, a maggior ragione se consideriamo che dall’altra parte della rete c’era un’avversaria ostica come Costa Volpino. Per il morale è stato un successo di grande valore, adesso bisogna ricordarsi di quanto fatto di buono e ripartire da lì. Il mio rendimento personale? Non mi aspettavo né più né meno di quello che sto dando, sapevo che avrei dovuto avere pazienza con me stessa perché tornare dopo essere stata ferma un anno non è semplice. Sono contenta ma so che posso fare ancora meglio ».

Katarina Bulovic (Clai Imola Volley)- « Abbiamo cambiato passo perché ci siamo messe in testa che possiamo giocarcela con tutte. Ma ciò sarà possibile soltanto se riusciremo a dare sempre il 100% migliorando la qualità del nostro gioco partita dopo partita. Stiamo lavorando duramente per trovare l’intesa in campo e lo stiamo facendo vedere contro chiunque. A Castelfranco sarà sicuramente una partita molto importante per la classifica e per il morale. Sono una squadra neopromossa come noi, quindi daranno sicuramente il massimo per metterci in difficoltà e portare a casa il risultato pieno davanti al loro pubblico. Dobbiamo arrivare pronte e partire forte subito sin dal primo punto ».

Volleyball Casalmaggiore - C.B.L. Costa Volpino

La Volleyball Casalmaggiore, dopo le due trasferte di Imola e Lecco, è pronta a tornare tra le mura amiche del PalaRadi di Cremona che la vedrà impegnata in due gare ravvicinate. La prima, valida per la 6° giornata di andata del girone A della Serie A2 Tigotà, si giocherà sabato 09 novembre contro la C.B.L. Costa Volpino, fischio d'inizio fissato per le ore 20.30, dirigono Matteo Mannarino e Martin Polenta, Chiara Conti al videocheck con Mirko Pulcini al referto elettronico. Gara importante per entrambe le formazioni che cercano continuità e punti classifica rispettivamente dopo il successo per 3-1 contro Lecco delle rosa e il punto casalingo guadagnato al tie break da Costa Volpino con Castelfranco. Valentina Zago è stata una storica giocatrice di Casalmaggiore sia indoor che nel progetto estivo del Lega Volley Summer Tour.

EX: Valentina Zago a Casalmaggiore nel 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2017/2018, 2022/2023



Melissa Marku (Volleyball Casalmaggiore)- « La partita contro Lecco è stata difficile da interpretare inizialmente, ci abbiamo messo un po' ad ingranare e capire i loro sistemi. Dal secondo set si è visto subito un atteggiamento diverso, siamo riuscite a far vedere un ottimo muro-difesa e speriamo di mantenere questo ritmo contro Costa Volpino e soprattutto di mantenere questo momento positivo ».

Sofia Tosi (C.B.L. Costa Volpino)- « La partita di sabato a Casalmaggiore ci darà molti stimoli e sarà l’opportunità per dimostrare il nostro spirito di squadra e la voglia che abbiamo di superare insieme questo momento di difficoltà. Partiamo da quello che di positivo abbiamo fatto sino ad ora. Se rimaniamo tutti uniti sono certa che sapremo esprimere il nostro valore ».

Volley Hermaea Olbia - Trasporti Bressan Offanengo

Una vittoria per interrompere la serie negativa: è questo l'obiettivo dell'Hermaea Olbia, che nella 6^ giornata d'andata della Serie A2 Femminile (Girone B) ritrova il pubblico amico del Geopalace per il match contro la Trasporti Bressan Offanengo, vice capolista alle spalle di Trento con 11 punti conquistati in 5 partite. Le tre sconfitte consecutive al cospetto di Albese (3-1), Busto Arsizio (3-0) e Padova (3-1) hanno fatto scivolare le biancoblù al penultimo posto con 3 punti. Il sestetto di Guadalupi vuole una reazione, ma di fronte ci sarà una squadra in grande salute, come dimostrano le 4 vittorie consecutive ottenute al cospetto di Melendugno (3-0), Altino (3-1), Cremona (3-2) e Concorezzo (3-0) nell'ultimo turno. L'unica sconfitta, fin qui, è quella dell'esordio contro l'Itas Trentino. Nel roster guidato da coach Bolzoni spiccano i nomi dell'opposta Martinelli (77 punti messi a terra), della schiacciatrice Nardelli e della centrale Caneva. A organizzare il gioco è invece un'ex hermeina come Ulrike Bridi, vista a Olbia due stagioni fa. Fischio d'inizio domenica 10 novembre alle 17 al Geopalace di Olbia.

PRECEDENTI: 4 (3 successi Volley Hermaea Olbia, 1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Ulrike Bridi a Hermaea Olbia nel 2022/2023



Sara Fontemaggi (Volley Hermaea Olbia)- « Penso che in questo periodo stia mancando un po’ di continuità, alterniamo troppo spesso sprazzi di bel gioco a parecchia confusione. Dovremo essere brave a trovare i nostri ritmi per far sì che la squadra trovi la sua forma migliore il prima possibile. Stiamo lavorando con molta voglia di fare bene, cercando di dare sempre quel qualcosa in più. Offanengo sta giocando una bella pallavolo, ha portato a casa parecchie vittorie dall’inizio del campionato. Sarà una partita molto impegnativa dove bisognerà avere tanta pazienza per fare punto. Dovremo entrare in campo con tanta voglia di fare risultato e so che ce la metteremo tutta per interrompere questa serie negativa delle ultime partite ».

Giorgio Bolzoni (Trasporti Bressan Offanengo)- « Olbia è un campo difficile, non è mai facile giocare in quel palazzetto particolare, inoltre di solito le trasferte più lunghe sono quelle maggiormente complesse. In casa l'Hermaea esprime una bella pallavolo, caratterizzata da un gioco veloce; inoltre, sta facendo vedere anche un muro efficace e come attacco non è così semplice giocarci contro. Un altro aspetto peculiare del loro gioco emerso negli ultimi match è l'ottimo battuta. Per quanto ci riguarda, vogliamo andare a Olbia per portare a casa punti e continuare il nostro percorso. Alla squadra non sto facendo richieste particolari perché la vedo molto motivata, con fiducia nei propri mezzi aiutata anche dai risultati e da come si allena in settimana. In questo periodo stiamo continuando a lavorare su alcuni aspetti del gioco che ci potranno servire più avanti e che ora non sono ancora automatici ».

Imd Concorezzo - Tenaglia Abruzzo Volley

La IMD Concorezzo sarà impegnata in un incontro cruciale contro Tenaglia Abruzzo Volley Altino, una gara che si preannuncia intensa e complessa. La partita avrà luogo al Palazzetto dello Sport di Concorezzo, con fischio d'inizio alle ore 17.00.

EX: Julia Kavalenka a Tenaglia Altino Volley nel 2021/2022



Giacomo Rigono (2° allenatore Imd Concorezzo)- « La prossima partita, che ci vedrà impegnati contro Altino, si preannuncia una gara dura e complicata, perché ci troveremo ad affrontare una squadra che ha un buon gioco, come ha dimostrato anche nell'ultimo incontro disputato a Trento. Altino è una squadra giovane, che spinge forte fin dal servizio e che può contare su attaccanti abili nel creare diverse soluzioni sfruttando anche la forza fisica. Ma, proprio perché si tratta di una squadra giovane, può capitare che abbiano dei passaggi a vuoto. Noi dovremo farci trovare pronti a cogliere quei passaggi e a prolungare il più possibile quei momenti. La classifica sicuramente non premia la squadra abruzzese, che mette sempre in campo grande energia, buona organizzazione di gioco e forte determinazione. Noi giocheremo davanti al nostro pubblico e cercheremo sicuramente di far valere il fattore campo e di tornare a muovere la classifica con una vittoria, consapevoli del fatto che ci attende una partita difficile e che dovremo spingere forte fin dal primo punto ».

Francesca Galuppi (Tenaglia Abruzzo Volley)- « Partita dopo partita stiamo prendendo più consapevolezza di chi siamo come gruppo e come singoli. - dichiara il libero Galuppi - La partita di domenica scorsa ci ha dato molta grinta e motivazione nonostante ci ha lasciate con un po’ di amaro in bocca… Vogliamo riscattarci con Concorezzo! Affronteremo una squadra con singolarità forti e che sta esprimendo bene il suo gioco. La trasferta non sarà facile ma resteremo molto concentrate su di noi, sul nostro gioco e nel continuare la scia positiva che stiamo avendo nonostante i risultati non siano ancora a nostro favore. Sono sicura che approcceremo la partita al meglio, dando tutte noi stesse, cercando di portare a casa punti per smuovere la classifica e, soprattutto, acquisendo ancora più consapevolezza e fiducia nel percorso che portiamo avanti ogni giorno in palestra ».

Narconon Volley Melendugno - Itas Trentino

La Narconon Melendugno ospita la corazzata Trento per una sfida ad alta quota dopo le due vittorie in trasferta, a Chieti contro l’Abruzzo Volley e a Cremona contro l’Esperia, domenica prossima, 10 novembre, alle 17 si torna a giocare sul taraflex rosa del Palazzetto “San Giuseppe da Copertino” di Lecce per il match clou della sesta giornata della regolar season del girone B Tigotà. Uno scontro d’alta quota, che sicuramente richiamerà a Lecce centinaia di appassionati; in Salento infatti arriva l’Itas Trentino che al momento é la prima della classe con 13 punti, frutto di 5 vittorie su 5 partite di cui 2 al tie-break. Subito dietro la corazzata Trento, appaiate ad 11 punti, Offanengo e Narconon Melendugno. Sarà un match fondamentale per coach Giunta per poter capire quali possono essere le reali potenzialità della squadra costruita in estate con il direttore sportivo Francesco Melegari. Grinta, cuore e tecnica saranno indispensabili per avere ragione di un Itas Trentino che è stata messa su con l’unico obiettivo che è quello di risalire subito nella massima serie . Le gialloblu trentine sono un mix fortissimo formato da atlete giovani di grande avvenire e da atlete di altissima esperienza, sapientemente guidate dall’esperto pluridecorato coach Davide Mazzanti. Basta ricordare la giovane Dominika Giuliani nazionale under 20, l’opposto della nazionale Tedesca Emilia Weske e l’esperienza della palleggiatrice Vittoria Prandi, solo per citarne alcune. La Narconon, di contro, dovrebbe poter avvalersi del rientro del capitano Valeria Caracuta dopo l’infortunio che l’ha costretta a dare forfait per quattro gare. I presupposti per un grande match ci sono tutti. Appuntamento da non perdere quindi al pala “San Giuseppe da Copertino" di Lecce domenica 10 novembre alle ore 17.

EX: Jessica Joly a Trentino Volley nel 2022/2023; Viola Passaro a Trentino Volley nel 2023/2024



Simone Giunta (Allenatore Narconon Volley Melendugno)- « Siamo un gruppo equilibrato, sicuramente affiatato e stiamo lavorando bene in palestra. Per noi questo match sarà un importante banco di prova, e se vogliamo fare risultato non possiamo permetterci i cali di attenzione avuti nelle gare precedenti ».

Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- « Penso che il tema più importante di questa settimana sia stato il fatto di sentire la soddisfazione in ciò che facciamo. Abbiamo spinto molto in palestra per trovare soluzioni di alzata e di attacco nelle situazioni più difficili e meno codificate, che di solito viviamo con un po’ di frustrazione. Abbiamo fatto un grande lavoro, che sarà importante in un campo difficile come quello di Melendugno ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Nuvolì Altafratte Padova

Sfida di alta classifica quella che andrà in scena domenica 10 novembre sul taraflex del PalaBorsani. La Futura Volley Giovani attende infatti la Nuvolì Altafratte, attualmente quarta con un solo punto di vantaggio sulle bustocche. Le due formazioni vantano analogo ruolino di marcia nelle ultime quattro uscite: tre vittorie ed una sola sconfitta arrivata, per entrambe, al tie-break contro la capolista Itas Trentino. Rebora e compagne sono reduci da due successi esterni ed hanno tutte le intenzioni di proseguire nel loro cammino positivo che le sta vedendo crescere anche dal punto di vista della qualità di gioco. A maggior ragione potendo contare sul calore del pubblico del PalaBorsani, che le Cocche ritrovano dopo due turni esterni. Occorrerà però fare i conti con una Nuvolì che si sta rivelando una delle sorprese di questo avvio di regular season. Un interessante mix tra esperienza (quella di Laura Bovo, Marianna Maggipinto e Cristina Fiorio in particolare) e linea verde, con due giovanissime atlete stabilmente titolari - Aurora Micheletti (2005) ed Erika Esposito (2006) - unito ad un tecnico rodato come Marco Sinibaldi rappresentano i principali ingredienti della ricetta finora vincente della formazione veneta. Un match che si preannuncia dunque tutto da gustare e che, visto l’altro scontro diretto tra Itas e Melendugno, potrebbe portare ad accorciare ulteriormente la classifica ai piani alti. Reduce da quattro gare nelle quali ha saputo muovere la propria classifica, la Nuvolì AltaFratte Padova si dirigerà domenica verso il Pala Borsani di Castellanza dove affronterà una Futura Giovani Busto Arsizio indicata giustamente come una delle principali candidate alla lotta almeno per centrare i playoff e forse ancora ferita dalla sconfitta nella finalissima della scorsa stagione. Da parte sua la squadra padovana scenderà in campo forte della leggerezza di una quarta posizione in classifica che oggi non conta nulla ma che indica il bel lavoro di coach Sinibaldi, dello staff e delle ragazze. La gara di domenica sarà la terza a mettere di fronte bustocche e padovane, nello scorso torneo due vittorie lombarde ottenute nella prima parte della stagione, uno 0-3 a Trebaseleghe e un 3-1 in Lombardia. Si ritroveranno da avversarie: Fiorio e Orlandi (Montecchio 2021) e Bovo e Cecchetto (Bergamo 2022 e 2023) Il match sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Lentini Gianmarco (CT) e Di Lorenzo Antonino (PA).

PRECEDENTI: 2 (2 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Cristina Fiorio a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2022/2023



Sofia Monza (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Stiamo vivendo un periodo positivo e l’ultima, in particolare, è stata una partita di grande carattere. Abbiamo dimostrato che siamo una squadra che non molla. Stiamo crescendo, stiamo imparando a muoverci insieme in campo e a giocare una per l’altra. Dobbiamo però essere più incisive in battuta, così da far giocare le nostre avversarie con la palla staccata da rete. Altafratte sta disputando un buon avvio di campionato; la stiamo studiando in questi giorni, per noi è una sorpresa ma dobbiamo affrontarla stando subito sul pezzo con tanta aggressività. Domenica giochiamo in casa, sappiamo che al PalaBorsani c’è sempre un bel clima ed è bello avere accanto i nostri tifosi che ci sanno dare quella spinta in più. Servirà una gara di qualità e sono sicura che potremo farlo ».

Laura Bovo (Nuvolì Altafratte Padova)- « Siamo molto contente di questo inizio di stagione, sicuramente ora ci attenderanno più scontri diretti e contro formazioni molto quotate. Il primo contro la Futura Giovani Busto Arsizio ci metterà di fronte una squadra con attaccanti, e non solo, molto valide, noi però sappiamo che se riusciremo a mettere in campo la stessa fase muro-difesa mostrata nelle ultime gare abbiamo tutte le carte in regola per fare bene ».

Tecnoteam Albese Volley Como - U.S. Esperia Cremona

Ritornano a giocare a Casnate, davanti ai loro tifosi, le guerriere della Tecnoteam Albese Volley Como. Sette giorni dopo Busto è ancora aria di derby visto che domenica arrivano le "Tigri" di Cremona (Us Esperia) con la loro voglia di riscatto. Per Albese l'occasione di cercare un successo dopo che domenica lo hanno solo "sforato" contro la "Cocche" varesine (2-3 il finale). Settimana particolare in casa Tecnoteam con tifosi e compagne in attesa di sapere quanto è serio l'infortunio rimediato domenica da Giorgia Mazzon ,l'ooposta padovana costretta ad uscire dal terreno di gioco nel secondo set. La ragazza, tra risonanza e visite specualistiche, è in attesa ancora di un verdetto. Non si è allenata e chiaramente non sarà della partita. Le altre ci sono tutte a disposizione di coach Mauro. Con la voglia di regalare una bella soddisfazione ai suoi meravigliosi tifosi, sempre più numerosi sugli spalti di Casnate. La gara alle 17, biglietti in vendita solo al palazzetto (casse aperte dalle 15,30): non è prevista la prevendita on-line. La Tecnoteam arriva a questo confronto con 9 punti in graduatoria, con la speranza di poter igliorare ulteriormente la classifica. Ma ben sapendo che ogni sfida in questo girone riserva mille ed una insidie.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Nessuno



Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « In questo girone le squadre hanno tutte organici importati, così come Cremona che verrà da noi domenica e che ha un roster ragguardevole costruito con l’intento di puntare ad obiettivi importanti. Noi dobbiamo pensare a dare continuità al nostro gioco confidando in quello spirito di squadra che le ragazze e tutti noi stiamo creando e che ritengo sia “l’arma” più importante che abbiamo. Chiaramente aspettiamo anche i nostri tifosi a darci una mano: domenica scorsa si sono fatti sentire e ci piacerebbe riavere questo incitamento anche contro Cremona ».

Vittoria Zuliani (U.S. Esperia Cremona)- « La partita contro Melendugno è stata una partita particolare, ci ha viste sotto di due set a zero, set nei quali non siamo riuscite ad esprimerci al meglio e le ragazze di melendugno giustamente ne hanno approfittato imponendo il loro gioco; dal terzo set invece la partita ha avuto un cambio di rotta, siamo riuscite ad imporre noi il nostro gioco dimostrando così ciò che possiamo essere e ciò che possiamo esprimere. Nel tie break invece abbiamo avuto un calo iniziale per poi vederci protagoniste nella seconda frazione, essendo però un set corto non è bastato per portare a casa la partita. Siamo tornate a lavorare in palestra martedì, in vista della partita contro Albese che, come tutte le partite di questo campionato, ci metterà alla prova. Stiamo lavorando per crescere a partire dall’allenamento per riuscire poi ad esprimerci al meglio in partita! ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA DEL GIRONE A-

Sabato 9 novembre 2024, ore 20.30

Cbf Balducci Hr Macerata - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Pazzaglini Marco, Sumeraro Fabio



Volleyball Casalmaggiore - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Mannarino Matteo, Polenta Martin



Domenica 10 novembre 2024, ore 16.00



Bam Mondovì - Akademia Sant'Anna Messina Arbitri: Cecconato Luca, Marigliano Antonio Giovanni



Domenica 10 novembre 2024, ore 17.00



Orocash Picco Lecco - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Bassan Fabio, Magnino Simone

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Clai Imola Volley Arbitri: Pristerà Rachela, Galletti Denise

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 15, Akademia Sant'Anna Messina 14, Valsabbina Millenium Brescia 12, Cbf Balducci Hr Macerata 9, Volleyball Casalmaggiore 7, Clai Imola Volley 6, Orocash Picco Lecco 6, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 4, C.B.L. Costa Volpino 2, Bam Mondovì 0.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA DEL GIRONE B-

Domenica 10 novembre 2024, ore 17.00



Volley Hermaea Olbia - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Marani Azzurra, Viterbo Dalila

Imd Concorezzo - Tenaglia Abruzzo Volley Arbitri: Kronaj David, Bonomo Andrea

Narconon Volley Melendugno - Itas Trentino Arbitri: Lanza Claudia, Morgillo Davide

Futura Giovani Busto Arsizio - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Lentini Gianmarco, Di Lorenzo Antonino

Tecnoteam Albese Volley Como - U.S. Esperia Cremona Arbitri: Testa Antonio, Sabia Emilio



LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 13, Trasporti Bressan Offanengo 11, Narconon Volley Melendugno 11, Nuvolì Altafratte Padova 10, Tecnoteam Albese Volley Como 9, Futura Giovani Busto Arsizio 9, U.S. Esperia Cremona 5, Imd Concorezzo 4, Volley Hermaea Olbia 3, Tenaglia Abruzzo Volley 0.