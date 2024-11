Starting Six: Simona Rinieri 'Olimpiade, emozione unica'

ROMA- Una puntata davvero speciale di Starting Six dedicata all'universo femminile. L'osservatorio sulla pallavolo apre con la rubrica Prima Fila nella quale si plaude alle cinque vittorie, in altrettante partite, delle formazioni italiane nella due giorni euopea. In Champions League Milano, Conegliano e Scandicci hanno superato in tre set rispettivamente il Porto, le croate del Mladost e le rumene del Voluntari 2005. Stesso risultato per Chieri, che travolge a domicilio, le spagnole del Sant Cugat e per Roma che ospitava il Rapid Bucarest..

L’Intervista ha come protagonista Simona Rinieri, straordinaria schiacciatrice nata a Ravenna, che ha scritto pagine indelebili in maglia azzurra, che ha indossato 390 volte, prendendosi anche la soddisfazione di vincere un Mondiale nel 2002.

Simona va con la mente al quell'ormai storico 11 agosto 2024, nel quale l'Italia, per la prima volta ha conquistato l'oro olimpico. L'ex azzurra ricorda con gli occhi lucidi le emozioni provate quel giorno l'irrefrenabile pianto di gioia di quel pomeriggio e il rimpianto di non aver potuto essere stata protagonista in campo di un'impresa cosè grande.

Scivolando con il discorso sul campionato, Rinieri non può che indicare Conegliano come favorita per lo scudetto sottolineando però che soprattutto Milano, quando avrà recuperato Egonu, potrà dare filo da torcere alle pantere mentre potrebbero inserirsi nella lotta per il primo posto anche Novara e Scandicci che stanno esprimendo una grande pallavolo. A proposito delle voci che hanno riguardato Paola Egonu, e del suo possibile ritorno in Turchia, Simona spiega che forse sono nate a seguito della disinvolta comunicazione sui problemi fisici che stanno tenendo l'opposta azzurra lontano dai campi, e che hanno dato adito a illazioni che ora sembrano rientrate.

Totovolley, naturalmente, ha chiamato anche l'ex azzurra a cimentarsi nella compilazione della schedina con i pronostici delle partite della 7a giornata di A1.

Le azioni più spettacolari della 6a giornata sono da guardare e riguardare nella rubrica Social Show.