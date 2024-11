Casalmaggiore-Brescia anticipo della 9a giornata

CREMONA - Domani 13 novemre, alle 20.30 Volleyball Casalmaggiore e Valsabbina Millenium Brescia scenderanno in campo per l'anticipo della 9a giornata di andata. Casalmaggiore potrà contare nell’occasione su Pincerato e Cantoni al palleggio, Montano in opposto, Nwokoye, Perletti e Marku al centro, Grbavica, Costagli e Nosella in posto quattro con Faraone nel ruolo di libero e Ribechi pronta al giro di ricezione. Probabile il non utilizzo precauzionale di Dalla Rosa a causa di un risentimento muscolare. Dopo lo stop a Macerata del weekend, Brescia e compagne vogliono riprendere la corsa in campionato il prima possibile.

Le parole del tecnico di Casalmaggiore Bruno Napolitano-

« Sarà una partita complicata perchè Brescia è una squadra molto attrezzata in tutti i reparti e che devo dire sta giocando abbastanza bene a discapito del 3-0 a Macerata che è stato un risultato fasullo per com’è stato l’andamento dei set. Noi veniamo da un momento positivo, dobbiamo sfruttare il fattore campo…si sarà una partita difficile ma da giocare, da giocare bene, con la voglia di stare lì e lottare su ogni pallone perchè abbiamo bisogno di dare continuità a questo momento sì positivo ma che ci vede affrontare le prime quattro del campionato. Cerchiamo continuità e conferme, per quello che può servire, laddove i punti in questo campionato sono importantissimi. Abbiamo il dovere e l’ambizione di confrontarci con queste squadre in posizioni più alte in classifica ».

Le parole di Silvia Romanin (Banca Valsabbina Brescia)-

« Sicuramente la partita a Macerata ci ha dato molti spunti, anche se abbiamo a disposizione pochi giorni per lavorarci. A Cremona, da parte nostra, ci sarà sicuramente tanta voglia di riscatto: ci concentreremo sul nostro gioco e daremo il massimo. Casalmaggiore arriva da una vittoria con Costa Volpino, quindi da un momento di fiducia, e cercherà di metterci in difficoltà. Io continuo ad allenarmi per dare il mio miglior contributo alla squadra. Vedo una squadra molto determinata, che sta lavorando bene e che vuole continuare a farlo ».

Anticipo 9a giornata-

Mercoledì: 13 novembre 2024, ore 20.30

Volleyball Casalmaggiore - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Manzoni, Pasin