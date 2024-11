Imola straripante, Lecco travolto

Per le imolesi è la quarta vittoria in campionato, la seconda tra le mura amiche, a testimonianza di una prima parte di stagione che sta andando davvero oltre le più rosee aspettative e che lascia davvero ottime speranze per tutto quello che deve ancora venire.

Grazie a questo successo davvero molto pesante le santernine possono così affrontare i prossimi due impegni (con le fortissime Messina e San Giovanni) senza avere troppa pressione sulle spalle, con l’idea magari di fare prima o poi uno sgambetto a chi combatte da settimane per le posizioni di vertice.

Andando alla cronaca dell’incontro, coach Nello Caliendo insiste con l’ormai classico sestetto titolare schierando l’imolese Bacchilega come centrale assieme alla confermatissima Ravazzolo. Per il resto Rizzieri in cabina di regia, Stival opposto, Pomili e Bulovic in banda e capitan Mastrilli ovviamente nel ruolo di libero. Mescoli e Migliorini partono invece dalla panchina.

Nel primo set subito bene in attacco Bulovic e Stival: 3-1 Imola in un lampo. Lecco parte invece contratta e già nei primi palloni regala qualcosa di troppo. Terzo punto (in diagonale) di una scatenata Sara Stival e 5-2 per la Clai. L’intensità messa in campo dalle due formazioni è decisamente diversa e l’approccio giusto è senza dubbio quello delle santernine, che scappano sul 7-3 con notevole autorità. Il primo squillo di Ravazzolo arriva con una veloce e coincide con il punto numero 9 (a 6) delle padrone di casa, che non calano per nulla di ritmo. Bulovic con un mani-fuori molto intelligente e Stival con un paio di punti di pregevole fattura portano Imola al massimo vantaggio (+ 6 sul 12-6). La Orocash continua a sbagliare molto dal punto di vista offensivo e fatica parecchio ad entrare in partita. Per le lombarde è Moroni l’unica a mettere giù il pallone, mentre nella Clai Rizzieri è molto brava a variare il gioco e a servire con precisione tutte le sue bocche di fuoco. Sussulto improvviso delle ospiti, che riducono il gap grazie ad un paio di imprecisioni in ricezione delle biancoblù e si riavvicinano pericolosamente sul 16-13. Stival continua a picchiare forte dalla seconda linea e in parallela sorprende la difesa avversaria per il nuovo +4 (18-14). Helena Sassolini, regista di Lecco, trova due servizi vincenti e riavvicina le sue sul 18-16, ma ci pensa la solita Ravazzolo a ristabilire le distanze con un primo tempo di rara bellezza e subito dopo con un ace chirurgico che fa davvero male alle ospiti (21-17). Le ospiti accusano decisamente il colpo e si disuniscono, lasciando così strada libera ad Imola che chiude sul 25-20 e si porta con merito sull’1-0. Da segnalare gli 8 palloni messi a terra da Stival, finora determinante.

Il secondo parziale, come quello iniziale, si apre con un bel punto di Bulovic, subito imitata da un’attenta Bacchilega che chiude con freddezza una palla contesa sotto rete: 3-0 Clai senza troppi patemi. Stival trova il servizio vincente che vale il 5-1 e costringe coach Milano a spendere subito il primo time-out con la sua squadra ancora in palese difficoltà. Imola difende compatta e per le lecchesi diventa davvero dura trovare le giuste soluzioni in attacco; l’unica a riuscirci in questo frangente è la centrale Atamah, incisiva con le sue fast. Lampo di classe di Pomili, che firma l’8-3 per la compagine imolese con un tocco vellutato che si spegne nell’angolo profondo, e muro granitico di Eva Ravazzolo per il 10-6 Clai. L’Alberto Picco lotta e torna sul –2 (10-8) grazie ad Amoruso, ma non trova quella continuità che potrebbe rimettere del tutto in discussione l’esito della contesa. Imola allunga ancora sul 13-8 e sfrutta con furbizia la crisi prolungata delle avversarie. Anche il muro comincia a dare parecchi frutti alle atlete locali, con Bacchilega che stampa a terra il punto del 15 a 10. Pomili è decisamente in serata e prende per mano la sua squadra: suo l’attacco che vale il 18-13 e che scava un solco importante e forse decisivo tra le due squadre. Bulovic trova subito dopo una traiettoria impossibile e porta la Clai sul +6 (20-14), ad un passo dal doppio vantaggio. Lecco continua ad essere troppo fallosa e non riesce a riavvicinarsi quanto basta per riequilibrare le sorti di un parziale ormai segnato. 25-18 e 2-0, tutto a favore di Imola.

Set nuovo, il terzo, e vecchia storia, con la Clai che parte decisa e si porta subito avanti 4-1 con Stival e Bacchilega mettendo subito la sua ferma impronta sul parziale che potrebbe portare le imolesi al preziosissimo successo pieno. Stival, sempre lei, continua ad essere immarcabile per la difesa di Lecco, che prova comunque a ribattere colpo su colpo sfruttando soprattutto le ammirevoli iniziative in attacco di Amoruso e di Atamah: 7-6. Una battuta vincente della stessa Amoruso riporta le squadre in parità (8-8) dopo molti minuti di supremazia imolese, ma le santernine accelerano di nuovo in maniera repentina e con un mortifero break (6-0) con Ravazzolo dietro i 9 metri si spingono fino al 14-8 a loro favore mettendo così una serie ipoteca sulla vittoria finale. Le lombarde non mollano e si riportano leggermente sotto sul 15-12 grazie a Conti, ma la Clai non permette alle rivali di tornare del tutto dentro al match gestendo la situazione con grande maturità. Pomili sorprende la difesa ospite con un gioco di prestigio che vale il 18-13 e Ravazzolo con un muro di posizione conquista il +6 (20-14). Lecco sembra non crederci più e la forbice inevitabilmente si allarga: 22-14 per le ragazze terribili di Caliendo, sempre più vicina alla quarta affermazione della loro stagione. Sul 24-15 arrivano 9 match point e al primo di questi Visentin, appena entrata, trova l’ace del 25-15. 3-0 Clai e 3 punti molto pesanti per le santernine, che chiudono il girone di andata al quinto posto solitario della classifica e al momento sarebbero qualificate per la Poule Promozione.

I protagonisti-

Emma Rizzieri (Clai Imola Volley)- « Abbiamo giocato da squadra stasera, tenendo tanto in difesa e rigiocando la palla con buone percentuali. Siamo state ordinate e brave nel mettere in campo il giusto entusiasmo. Siamo un bel gruppo, che lotta sempre e possiamo aspirare a stare in alto. Sono molto soddisfatta di quanto sto facendo ora; ho attorno persone che mi spronano sempre. Tutto parte dal lavoro in palestra, dove siamo sempre molto concentrate. Con Messina andremo a testa alta per provare a sorprenderle ».



Princess Atamah (Orocash Picco Lecco)- « Paghiamo molto l’assenza di Linda Mangani in questo momento, ma stiamo cercando soluzioni alternative. Oggi non hanno funzionato molto la ricezione e la difesa e in attacco abbiamo faticato molto a spingere. Sapevamo che Imola era una squadra tosta, brave loro. Dobbiamo risollevarci il prima possibile e ripartire con il piede giusto nel girone di ritorno ».

Il tabellino-

CLAI IMOLA VOLLEY - OROCASH PICCO LECCO 3-0 (25-20 25-18 25-15) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Pomili 10, Ravazzolo 9, Stival 12, Bulovic 11, Bacchilega 9, Rizzieri 1, Mastrilli (L), Visentin 1, Migliorini, Pinarello. Non entrate: Mescoli, Gambini, Messaggi, Arcangeli (L). All. Caliendo.

OROCASH PICCO LECCO: Amoruso 13, Piacentini 5, Moroni 3, Conti 9, Atamah 8, Sassolini 2, Napodano (L), Monaco 1, Monti 1, Severin, Mainetti, Casari. Non entrate: Mangani (L), Severin. All. Milano.

ARBITRI: Russo, Stellato.

Durata set: 27', 25', 24'; Tot: 76'.

MVP: Valentina Pomili (Clai Imola)