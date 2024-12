Al via il girone di ritorno

Doppia trasferta per l’Omag-MT San Giovanni in M.no e l’Akademia Sant’Anna Messina, prima e seconda del Girone A separate da un punto: viaggio in casa della Cbl Costa Volpino, in crescita dopo l’inizio difficile, per le romagnole, traversata al PalaRuggi contro la Clai Imola Volley per le siciliane.

Sfide casalinghe invece per la Cbf Balducci Hr Macerata e la Valsabbina Millenium Brescia, che ospiteranno al Banca Macerata Forum e al PalaGeorge la Volleyball Casalmaggiore e la Bam Mondovì. Dopo aver vinto lo scontro diretto contro le stesse pumine, la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa proverà a dare continuità affrontando l’Orocash Picco Lecco. Tutti i match alle ore 17 di domenica 8 dicembre.

Il Girone B si aprirà invece alle 16, con la visita dell’Imd Concorezzo in casa della Volley Hermaea Olbia, che proprio all’ultima giornata del girone d’andata ha conquistato la quinta posizione in classifica. Alle 17, spazio a due scontri diretti: la prima in classifica, l’Itas Trentino, e la terza, la Trasporti Bressan Offanengo gareggeranno a visto aperto al Sanbapolis, mentre al Palazzetto di Trebaseleghe la Nuvolì Altafratte Padova e la Narconon Volley Melendugno, scivolate al momento nella zona Pool Salvezza, saranno l’una contro l’altra per rientrare nelle zone alte della graduatoria.

Alla stessa ora, la Tecnoteam Albese Volley Como accoglierà il fanalino di coda Tenaglia Abruzzo Volley. A chiudere il turno, un inedito Monday Night, lunedì 9 dicembre alle ore 20: la Futura Giovani Busto Arsizio, 21 punti come la capolista ma indietro per il numero di vittorie, 7 contro 8, contro l’Us Esperia Cremona, quarta con 15 punti.

GIRONE A-

Clai Imola Volley - Akademia Sant'Anna Messina

Comincia il girone di ritorno per la Clai Imola Volley...ed inizia con alle spalle una prima parte di stagione estremamente positiva nella quale le santernine hanno veramente ben figurato dimostrando ampiamente di poter stare in questa categoria così complicata e competitiva. Il calendario delle biancoblù, però, adesso non è sicuramente tra i più agevoli e nelle prossime settimane si capirà ancora meglio di che pasta sono fatte le atlete in maglia Clai. Capitan Mastrilli e compagne affronteranno infatti in rapida successione le due formazioni che stanno letteralmente dominando questo girone A, ovvero Messina e San Giovanni in Marignano, e dovranno quindi alzare il livello della loro pallavolo per provare a fare risultato anche contro corazzate di questo valore tecnico. La prima sfida, in programma al PalaRuggi domenica 8 dicembre con fischio di inizio anticipato alle ore 15,30, proporrà l'intrigante incrocio con le siciliane dell'Akademia Sant'Anna. Le messinesi, attuale seconda forza del campionato e senza dubbio tra le più accreditate nella lotta per la promozione finale, sono incappate nella loro prima sconfitta stagionale nello scorso fine settimana proprio nel match di cartello giocato sul parquet della Consolini, che ora le precede di una sola lunghezza nella graduatoria. Per il resto solo vittorie per la squadra allenata da Fabio Bonafede e una continuità di rendimento che davvero impressiona sotto ogni punto di vista. Imola si è costruita il privilegio di poter giocare questa sfida senza troppa pressione sulle spalle e sente forte il desiderio di fare lo sgambetto, peraltro davanti al proprio pubblico, ad una delle grandi di questa serie A2. All’andata le siciliane si imposero per 3 set a 1 al PalaRescifina, ma la Clai non sfigurò assolutamente nel suo primo storico impegno in serie A mettendo spesso in difficoltà le rivali.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Akademia Sant'Anna Messina)

EX: Nessuno



Sofia Migliorini (Clai Imola Volley)- « La nostra è una squadra composta da giocatrici esperte e altre più giovani, ma remiamo tutte dalla stessa parte. Siamo legate e cerchiamo di creare un’orchestra unica, anche se certe volte non è facile. Ormai gli obiettivi sono cambiati perché ci siamo rese conto che possiamo fare davvero grandi cose, di conseguenza abbiamo dovuto aggiustare un po' il mirino. Con Messina sarà una partita tosta perché loro sono una squadra molto forte, compatta e dotatissima dal punto di vista fisico. Dovremo cercare di insistere sui loro punti deboli, rischiare tanto al servizio e fare affidamento sul muro-difesa, che rimane la nostra miglior arma ».

Rossella Olivotto (Akademia Sant'Anna Messina)- « Imola non è squadra da sottovalutare. Già all'andata hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per fare bene. Formazione molto energica e su questo fonda il proprio punto di forza. Dovremo essere brave a partire concentrate e a mantenere il nostro livello di gioco, facendo valere la nostra fisicità ».

Valsabbina Millenium Brescia - Bam Mondovì

Dove il girone di andata si è concluso e dove quello di ritorno ricomincerà il suo ciclo. Al PalaGeorge di Montichiari, l'appuntamento è ancora con la grande pallavolo di Serie A2. Domenica 8 dicembre, alle 17, è in programma, infatti, il match tra Banca Valsabbina Millenium Brescia e Bam Mondovì, attualmente ultima a 2 punti. Una posizione, però, che le Leonesse non vogliono sottovalutare, per proseguire il cammino di crescita e con l'obiettivo di togliersi soddisfazioni importanti. Le due squadre si sono incontrate già 10 volte: 4 i successi di Mondovì, 6 quelli della Valsabbina (il più recente proprio nella prima gara della stagione, chiuso con un netto 3-0 dalla Millenium). Tanti gli ex della gara. Lato Brescia, Viola Tonello ha vestito la maglia della Bam dal 2017 al 2020 e Francesca Trevisan nel 2021/2022. Lato Mondovì, Miriana Manig ha difeso i colori bresciani nel 2018/2019. Anche coach Matteo Solforati è un ex del match, essendosi seduto sulla panchina piemontese dal 2021 al 2023.

PRECEDENTI: 10 (4 successi Bam Mondovì, 6 successi Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Viola Tonello a Bam Mondovì nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; Francesca Trevisan a Bam Mondovì nel 2021/2022; Miriana Manig a Millenium Brescia nel 2018/2019 - Allenatori: Matteo Solforati a Bam Mondovì nel 2021/2022, 2022/2023



Laura Franceschini (Valsabbina Millenium Brescia)- « Quella che ci aspetta è la prima partita della fase di ritorno. Sicuramente sarà una gara difficile, perché incontreremo una squadra che cercherà di portarci via dei punti. Del resto, inizia un momento delicato della stagione: il mese di dicembre sarà ricco di impegni di campionato, ma ci sarà anche la partita infrasettimanale di Coppa Italia a Trento. Questa settimana abbiamo lavorato su ciò che possiamo far meglio, sia individualmente sia di squadra, e cercheremo di mettere in atto già da domenica ciò che stiamo provando. Vogliamo esprimere la nostra miglior pallavolo ».

Giulia Viscioni (Bam Mondovì)- « Se ripenso alla prima partita contro Brescia in alcuni frangenti ci siamo giocati la gara a viso aperto, nonostante loro siano una squadra di valore e che giustamente occupa le prime posizioni della classifica. Speriamo in un risultato migliore rispetto alla gara di andata: certamente siamo consapevoli che sarà una sfida molto difficile ma noi faremo del nostro meglio ».

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Orocash Picco Lecco

C’è l’Orocash Picco Lecco sulla strada della Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, che si appresta a iniziare il girone di ritorno del campionato di serie A2 con un rinnovato entusiasmo dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Bam Mondovì. Al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno, la squadra di Marco Bracci proverà a dare continuità ai propri risultati e, in tal senso, un nuovo successo sarebbe importante per iniziare con il piede giusto questa seconda fase del torneo. Non sarà semplice, perché di fronte ci sarà una squadra attrezzata, che all’andata si impose in tre set e che attualmente occupa la settima posizione in classifica, con tre punti in più della formazione toscana. Un successo pieno, dunque, permetterebbe alla Fgl-Zuma di agganciare Lecco in graduatoria.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Orocash Picco Lecco)

EX: Candela Sol Salinas a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2023/2024



Melissa Tesi (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Contro Lecco sarà sicuramente una partita bella da vedere e da giocare. Sarà anche l'occasione per poterci riscattare di come è finita all’andata. Si tratta di un match molto importante, in cui non dovremo mollare neanche un secondo per cercare di ottenere una nuova vittoria ».

Alessia Conti (Orocash Picco Lecco): « Domenica sarà un partita importante, noi vogliamo riscattarci dalla sconfitta contro Imola e ripetere la bella prestazione dell’andata ».

C.B.L. Costa Volpino - Omag-Mt San Giovanni In M.No.

Dopo tre vittorie consecutive la Pallavolo CBL attende la visita della capolista San Giovanni in Marignano. La prima della classe, che ha perso una sola volta in questo campionato, sarà un vero e proprio esame di maturità per le ragazze di Luciano Cominetti. La gara d’andata finì 3-0 per le romagnole. Non ci sono ex della gara.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Nessuno



Paula Neciporuka (C.B.L. Costa Volpino)- « Domenica affronteremo la 1ª in classifica , quindi ci aspetterà sicuramente una partita impegnativa. Come sempre, esamineremo il gioco dell'avversario, ed attueremo il miglior piano tattico per metterle in difficoltà . Nelle partite passate abbiamo intensificato e migliorato il nostro servizio, il che ha messo gli avversari in difficoltà nella costruzione del loro gioco. Direi che sarà uno elemento cruciale anche nella prossima partita . Ci sono cose che possiamo e non possiamo controllare durante la partita ed è importante ricordarle mentre entriamo in campo domenica. Entrambe le squadre faranno punti e commetteranno errori, ma dobbiamo sempre rimanere concentrate e non mollare mai . Giochiamo l'una per l'altra, ci celebriamo a vicenda e siamo pronti a portare la stessa energia e carica alla partita di domenica ».

Stefano Manconi ( Presidente Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Sarà una partita molto complicata e difficile. La squadra lombarda è sesta in classifica ma possiede un potenziale di atlete per recuperare posti in graduatoria. È una gara da preparare molto bene perché mi aspetto una squadra aggressiva che ci può creare difficoltà. Come sempre affronteremo la gara con la massima concentrazione perché in questo girone non si può dare nulla per scontato ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Volleyball Casalmaggiore

Inizia domenica 8 alle ore 17 l’avventura nel girone di ritorno per la CBF Balducci HR, pronta ad affrontare al palas Fontescodella il Volleyball Casalmaggiore nella prima giornata dopo il giro di boa della Serie A2 Tigotà. Chiusa l’andata della prima fase della stagione al terzo posto, con 18 punti frutto di 6 vittorie, le arancionere hanno ottenuto anche la qualificazione ai Quarti di finale di Coppa Italia, dove affronteranno la Futura Busto Arsizio in trasferta il prossimo 18 dicembre. Prima, però, bisognerà pensare al match di domenica che vedrà dall’altra parte della rete una realtà storica del volley italiano. Casalmaggiore è attualmente all’ottavo posto, a quota 9 punti in classifica e andrà a caccia di punti salvezza. La CBF Balducci HR vuole invece riprendere il percorso vincente dopo lo scivolone di Costa Volpino di domenica scorsa. Sarà anche la gara di esordio in arancionero per la palleggiatrice Safa Allaoui, nuovo arrivo in casa maceratese dopo i saluti con Federica Braida. Servirà la consueta spinta dei tifosi del Fontescodella per aiutare le ragazze a guadagnare il settimo successo stagionale.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Volleyball Casalmaggiore, 1 successo Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Alessia Fiesoli a Casalmaggiore nel 2019/2020



Valerio Lionetti (Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « Arriviamo alla prima di ritorno dopo aver tirato un po' le somme dal girone d'andata. Sicuramente abbiamo messo qualche idea in più su quello che è successo nell'ultima partita, quindi stiamo preparando l'appuntamento con Casalmaggiore nel miglior modo possibile. Domenica affronteremo una squadra che, comunque, ha delle individualità importanti che in questa categoria possono fare la differenza. Quindi sarà, secondo me, una gara da prendere con le pinze: dobbiamo ritornare a giocare qui in casa, facendo il meglio possibile, dobbiamo ritornare a macinare il nostro gioco, tirarci un po' più su di umore per poter poi tornare in palestra a spingere ancora di più ».

Francesca Dalla Rosa (Volleyball Casalmaggiore)- « Iniziamo il girone di ritorno domenica contro Macerata, sappiamo sarà una gara difficile perchè è una squadra forte e costruita per far bene ma reduce da una sconfitta per 3-1 contro Costa Volpino. Speriamo di metterle in difficoltà e rubare magari qualche punticino ».

GIRONE B-

Itas Trentino - Trasporti Bressan Offanengo

Il girone di ritorno dell’Itas Trentino si apre con la seconda gara casalinga consecutiva. Dopo il successo al tie break ottenuto con Cremona, le gialloblù ospiteranno domenica al Sanbàpolis la Trasporti Bressan Offanengo nel big match della prima giornata di ritorno. Una gara ad alta quota, visto che la capolista di coach Mazzanti, in vetta con gli stessi punti di Busto Arsizio, dovrà vedersela con la terza forza del girone B, qualificatasi ai quarti di finale di Coppa Italia grazie ad un ruolino di marcia fatto di sei successi e tre sconfitte nelle prime nove gare. Il fischio d’inizio del match, valido per la prima giornata di ritorno di Regular Season, è previsto per domenica alle ore 17. Sono tre i precedenti ufficiali, due relativi alla stagione 2022/2023 e l’ultimo in ordine temporale che si riferisce al match d’andata dell’attuale campionato. Tutte e tre le sfide sono state vinte dall’Itas Trentino, che all’andata espugnò il PalaCoim in quattro parziali. Non sono presenti ex all’interno dei roster delle squadre ma tra le fila della Trasporti Bressan militano due giocatrici trentine, la palleggiatrice Ulrike Bridi e la schiacciatrice Rachele Nardelli.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Itas Trentino)

EX: Nessuno



Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- « Domenica apriremo il nostro girone di ritorno affrontando una formazione che è reduce da un’ottima prima parte di stagione. Offanengo è una squadra con grande qualità in attacco, che ci aveva messo in difficoltà nella prima giornata di campionato. Noi siamo reduci da un’ottima partita in fase break domenica con Cremona e vogliamo confermarci. Il cambio-palla sarà però l’aspetto determinante al quale abbiamo dedicato maggiore attenzione durante l’ultima settimana ».



Giorgio Bolzoni (Trasporti Bressan Offanengo)- « Trento sta facendo il proprio cammino, giocando in un girone con tante squadre competitive ha lasciato qualche punto ma è sempre riuscita a portare a casa il match, fatta eccezione per Olbia, un campo difficile come abbiamo visto. E' una squadra formata da giocatrici esperte, rispetto al match d'andata è cresciuta nella capacità di esprimere un gioco essenziale ed efficace nei momenti decisivi, anche se lo reputo fisiologico avendo l'Itas tante giocatrici di esperienza.Noi iniziamo un girone di ritorno che sulla carta potrebbe sembrare più semplice invece sarà più complesso dell'andata. Confermarsi non è facile, partiamo dalla certezza che se siamo a questo punto in classifica un motivo c'è, poi dobbiamo migliorare alcuni nostri aspetti come i black out in certi momenti, ma fanno parte anche dell'esperienza e la squadra comunque ha tirato fuori il carattere. Questo non sempre basta, ma la squadra ha meritato di essere a questo punto per il lavoro svolto. Dobbiamo iniziare a giocare queste partite con la consapevolezza di non dover aver più paura di nessuno, ma essere più consapevoli rispetto all'inizio del nostro cammino ed evitare un tipo di prestazione come quella contro Futura Giovani Busto Arsizio ».

Volley Hermaea Olbia - Imd Concorezzo

Le ultime quattro vittorie consecutive non hanno saziato la fame di risultati dell'Hermaea Olbia, che domenica riceve la visita della Pallavolo Concorezzo nel primo turno di ritorno della Serie A2 Femminile (Girone B). L'obiettivo, per il sestetto di Guadalupi, è proseguire quel percorso di crescita inaugurato circa un mese fa, all'indomani del successo di Melendugno che ha aperto la serie positiva. L'Hermaea approccia la sfida con piena fiducia, anche in virtù di una situazione di classifica notevolmente migliorata nelle ultime settimane: ora le biancoblù sono quinte con 14 punti a pari merito con Padova e la stessa Melendugno, e con un altro successo potrebbero attaccare le formazioni che le precedono in classifica (Offanengo e Cremona, entrambe battute in casa negli scontri diretti). Prima, però, c'è da fare i conti con un avversario temibile: penultima con 8 punti, Concorezzo ha saputo lottare alla pari su ogni campo, e nell'ultimo turno ha mandato al tappeto Padova in 4 set conquistando la sua seconda vittoria in campionato. La prima era arrivata proprio in occasione della sfida d'andata, giocata in Lombardia lo scorso 6 ottobre e vinta per 3 set a 0 dalla compagine allenata da Davide Delmati.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Imd Concorezzo)

EX: Nessuno



Piia Korhonen (Volley Hermaea Olbia)- « Dobbiamo tenere presente la lezione della gara d'andata, cercando di evitare gli stessi errori commessi allora. Dopo questa serie positiva dobbiamo stare attente a non rilassarci e abbassare la guardia. E' necessario continuare a spingere e dare sempre il massimo, anche in allenamento. Domenica dovremo scendere in campo con la mente libera e lottare palla su palla ».

Davide Delmati (Allenatore Imd Concorezzo)- « In questo fine settimana ci stiamo preparando alla trasferta di Olbia contro Volley Hermaea, una squadra che, nella prima partita avevamo battuto ma che nel corso delle giornate di campionato è cresciuta molto. Arriva infatti da diverse vittorie consecutive raggiunte contro squadre anche di alta classifica, quindi è in un ottimo momento. Anche noi arriviamo da una bellissima partita, giocata in casa, e da una vittoria importante contro una squadra che in classifica era in una posizione molto più alta della nostra. Devo dire che le ragazze stanno lavorando bene, come del resto hanno fatto anche nelle ultime settimane, e che questa gara ha per noi come obiettivo prioritario quello di riuscire a esprimere, anche in trasferta, quello che spesso in casa siamo riusciti a far vedere al nostro pubblico. Ora che siamo sicuramente più consapevoli delle nostre capacità e più solidi, è importante che si riesca a giocare, anche fuori casa, nella continuità della partita e non solo in alcuni momenti, così da poter raccogliere punti anche lontano dal nostro palazzetto. In un’ottica di salvezza, questo è un obiettivo determinante, perché dobbiamo indubbiamente crescere nell’approccio fuori casa e nel riuscire a non lasciarci scoraggiare dai momenti di difficoltà che ovviamente ci sono in tutte le gare di questo campionato molto equilibrato. Dobbiamo imparare a non lasciarci abbattere quando, in qualche momento della partita, le cose non vanno come vorremmo e al contrario dobbiamo riuscire a dare una svolta in positivo e quindi ricominciare a giocare con la nostra qualità ».

Tecnoteam Albese Volley Como - Tenaglia Abruzzo Volley

La serie negativa più lunga da quanto è in serie A2: cinque sconfitte consecutive, figlie anche di tanti problemi tra cui l'infortunio a Giorgia Mazzon e la difficoltà a ritrovare in tempi brevi gli automatismi necessari. Una Tecnoteam Albese Volley Como con tanta voglia di riscattare il momento no quella che torna a Casnate (domenica) affrontando l'Altino Volley Abruzzo, ultima in graduatoria, ma non per questo rassegnata. E' la prima del girone di ritorno. Le avversarie sono annunciate con grinta da vendere per cercare di iniziare la risalita in classifica. Albese, sempre senza Mazzon (che ha ripreso ad allenarsi con le compagne ndr), cerca di rialzare la testa. Nel girone di andata 9 punti e molti rimpianti ad iniziare dal ko della sua forte opposta per proseguire con gare non chiuse e punti sprecati come contro Busto in casa qualche settimana fa e domenica ad Offanengo (ma anche nel derby con Cremona dove il tie-break è sfuggito di un nulla).

PRECEDENTI: 1 (1 successo Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Nessuno

Mauro Chiappafreddo ( Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Abbiamo fatto fatica in buona parte del girone di andata, vuoi per l'infortunio di Giorgia e vuoi per il dover ritrovare automatismi differenti. Ultimamente stiamo giocando meglio anche se non siamo stati premiati nei risultati. Alle ragazze ho detto in settimana di lavorare sodo in palestra, con tanta volontà. Lo stanno facendo: lavoro, volontà e resilienza sono le nostre armi per uscire da questa situazione appena possibile. Altino, che arriva domenica, ha giocatrici molto giovani e ha fatto bene pure se non ha raccolto quello che meritava in fatto di punti. Ma io sono concentrato sulla mia squadra e spero di ritrovare quegli automatismi necessari per fare bene. Domenica vogliamo fare risultato e muovere la classifica: lo faremo con il massimo impegno possibile ».

Camilla Grazia (Tenaglia Abruzzo Volley)- « Quella di domenica per noi deve essere una partita che darà il via a un nuovo inizio in questo campionato. - sostiene Camilla Grazia - I due punti che ci ritroviamo nella classifica alla fine di questo girone di andata non rispecchino il gioco che abbiamo dimostrato nelle ultime gare. Siamo cresciute molto nell’ultimo periodo, ma facciamo ancora fatica a concretizzare il nostro lavoro negli ultimi punti del set. Dobbiamo sfruttare la gara di domenica contro Albese come un’opportunità per dimostrare il nostro valore e per riscattarci del risultato ottenuto alla prima di campionato ».

Nuvolì Altafratte Padova - Narconon Volley Melendugno

Primo match del girone di ritorno della prima fase del girone B di serie A2 Tigotà per la Nuvolì AltaFratte che ci arriva dopo una fase d’andata dai buoni risultati che hanno spinto la squadra dei presidenti Rizzo e Bezzegato appena sotto le avversarie che avranno il diritto di partecipare alla pool promozione e soprattutto in linea con l’obiettivo stagionale rappresentato da una salvezza ottenuta il prima possibile. E’ anche vero però che le ultime due gare, con un solo punto all’attivo, gridano vendetta, e domenica le gialloblù proveranno a mettere in saccoccia un’altra vittoria, non sarà facile perché: 1 - la Narconon Melendugno ha gli stessi punti della squadra di coach Sinibaldi; 2 - è ormai chiaro come ogni match, indipendentemente dalla classifica delle due formazioni, presenti numerose insidie. Ci sarebbe poi anche la gara d’andata da vendicare, allora quattro set molto equilibrati dettero ragione alle leccesi che incamerarono così i primi tre punti del loro campionato. Nuvolì quasi perfetta in casa dove ha concesso solamente due punti alla Trasporti Bressan, Narconon molto buona in trasferta con le vittorie in casa Altino, Esperia e Albese, insomma, a Trebaseleghe si prospetta un altro match lungo e palpitante. La Nuvolì è reduce dalla battuta d’arresto di Concorezzo, ultimo match negativo pure per la Narconon che in casa ha dovuto cedere il passo alla Futura Giovani Busto Arsizio. In campo domenica sarà un festival di giocatrici veneziane, ben tre, tra le ospiti torneranno in Veneto la palleggiatrice Viola Passaro e la centrale Chiara Biesso, entrambe nate pallavolisticamente nelle giovanili della Fusion Team Volley mentre tra le fila della Nuvolì la schiacciatrice Lisa Esposito scenderà in campo contro la squadra nella quale militava la scorsa stagione. I precedenti nelle scorse annate sono due e risalgono all’ultima stagione nella quale ogni squadra seppe imporsi in casa dell’avversaria.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Nuvolì Altafratte Padova, 2 successi Narconon Volley Melendugno)

EX: Lisa Esposito a Narconon Volley Melendugno nel 2023/2024



Lisa Esposito (Nuvolì Altafratte Padova)- « Domenica sarà un appuntamento molto importante per tutte noi, per dimostrare di avere ritrovato quell’atteggiamento che forse nelle ultime due gare abbiamo faticato ad esprimere in campo. Nonostante gli ultimi due risultati abbiamo lavorato sodo e con continuità anche nel corso di questa settimana, come d’altra parte è sempre successo in questa stagione, sono sicura che questo ci porterà ad esprimere il miglior gioco possibile ».

Jessica Joly (Narconon Volley Melendugno)- « Ad Altafratte con l'obiettivo di ritrovare la vittoria dopo la sconfitta interna contro Busto, affronteremo una trasferta insidiosa contro una buona squadra. Stiamo preparando molto bene la partita e sappiamo che servirà la massima concentrazione fin dall'inizio, faremo di tutto per tornare da Padova con i tre punti ».

Futura Giovani Busto Arsizio - U.S. Esperia Cremona

Il secondo derby lombardo della stagione tra Futura Volley Giovani ed Esperia Cremona regala una cornice tutta speciale: quella del Monday night del 9 dicembre che rappresenterà la ciliegina sulla torta del primo turno del girone di ritorno della Regular Season. Di fronte due tra le squadre più in forma dell’ultimo periodo ed entrambe qualificate ai quarti di Coppa Italia in programma mercoledì 18 dicembre: Busto Arsizio, reduce da sei vittorie a fila e otto risultati utili consecutivi; le gialloblù di coach Zanelli che vanno a punti da sei giornate, con tre successi pieni e tre sconfitte al tie-break, l’ultima delle quali contro l’Itas capolista. Nelle pieghe di una partita che si preannuncia quanto mai interessante e ricca di spunti, degna di nota è senza dubbio la sfida a livello individuale tra due dei migliori opposti del campionato come Elisa Zanette (156 punti finora) e Veronica Taborelli (158). Nei pressi della rete, sarà invece battaglia a suon di muri tra Sofia Rebora (a quota 31) e Matilde Munarini (28). Il match d’andata si chiuse con un secco 3-0 a favore dell’Esperia, risultato che lasciò un profondo amaro in bocca alla Futura Volley; proprio da quel k.o. è però partita la grande crescita della formazione allenata da coach Alessandro Beltrami, che lunedì sera proverà a riscattare la prova negativa del PalaRadi dello scorso 5 ottobre; unica partita dell’intero girone di andata che non ha portato in dote punti alle Cocche.

PRECEDENTI: 6 (2 successi U.S. Esperia Cremona, 4 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Chiara Landucci a Cremona nel 2022/2023, 2023/2024; Alessia Arciprete a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2022/2023



Fatim Kone (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Sono molto felice dei progressi che abbiamo fatto in questa parte di stagione, siamo riuscite a migliorare partita dopo partita, ad avere più sicurezza, a prendere forma e ad avere maggiore intesa. Adoro il fatto che siamo molto unite, che cerchiamo di aiutarci e siamo più aggressive. Ogni giorno, ad ogni allenamento cerchiamo di migliorare e di mantenere sempre un livello alto, lavoriamo per sistemare le cose che vanno meno bene e per consolidare quello che invece funziona, pensando a come affrontare al meglio ogni partita. C’è tantissima voglia di riscattare la prestazione dell’andata, quando non eravamo riuscite ad esprimere il nostro gioco. Sicuramente sfrutteremo il fatto di giocare in casa con il nostro tifo. Non sarà una partita facile, sarà combattuta; dovremo essere brave a mantenere il nostro ritmo, fare il nostro gioco, essere pazienti e molto aggressive fin da subito ».

Sara Bellia (U.S. Esperia Cremona)- « Il girone di andata non è andato sicuramente come ci aspettavamo. Abbiamo avuto un momento di difficoltà iniziale, cosa che può succedere, ma siamo riuscite ad uscirne e pian piano a migliorare il nostro gioco, crescendo come squadra. Chiudiamo il girone di andata con un quarto posto, buono perché comunque siamo riuscite a centrare l’obiettivo coppa Italia, nonostante le difficoltà e tenendo anche presente che quest’anno penso ci siano molte squadre forti, bene o male sullo stesso livello, cosa che si nota guardando la classifica soprattutto del nostro girone. La prossima partita sarà un’altra battaglia perché Busto sta dimostrando di essere una squadra forte e ben organizzata. Giocando di lunedì dobbiamo essere brave a dosare bene le energie per arrivare pronte alla partita. Continueremo a lavorare tanto su di noi e sul mettere a posto quei dettagli che fanno la differenza sui punti decisivi. Sarà sicuramente una partita diversa rispetto a quella dell’andata perché entrambe le formazioni, sia noi che loro, sono cresciute molto ».

PROGRAMMA E ARBITRI 1ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE A-

Domenica 8 dicembre 2024, ore 15.30

Clai Imola Volley - Akademia Sant'Anna Messina Arbitri: Magnino Simone, Villano Dalila

Domenica 8 dicembre 2024, ore 17.00

Valsabbina Millenium Brescia - Bam Mondovì Arbitri: Guarneri Roberto, Erman Filippo

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Orocash Picco Lecco Arbitri: Galteri Andrea, Bolici Giulio

C.B.L. Costa Volpino - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Kronaj David, Bosica Gianclaudio



Cbf Balducci Hr Macerata - Volleyball Casalmaggiore Arbitri: Fontini Simone, Bonomo Andrea



LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 24, Akademia Sant'Anna Messina 23, Cbf Balducci Hr Macerata 18, Valsabbina Millenium Brescia 18, Clai Imola Volley 13, C.B.L. Costa Volpino 11, Orocash Picco Lecco 10, Volleyball Casalmaggiore 9, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 7, Bam Mondovì 2.

PROGRAMMA E ARBITRI 1ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE B-

Domenica 8 dicembre 2024, ore 16.00

Volley Hermaea Olbia - Imd Concorezzo Arbitri: Pescatore Luca, Mannarino Matteo

Domenica 8 dicembre 2024, ore 17.00

Itas Trentino - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Sessolo Maurina, Lambertini Alessio

Tecnoteam Albese Volley Como - Tenaglia Abruzzo Volley Arbitri: Cervellati Giulio, Testa Antonio



Nuvolì Altafratte Padova - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Di Lorenzo Antonino, Giorgianni Giovanni

Lunedì: 9 dicembre 2024, ore 20.00

Futura Giovani Busto Arsizio - U.S. Esperia Cremona Arbitri: Sabia Emilio, Manzoni Barbara



LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 21, Futura Giovani Busto Arsizio 21, Trasporti Bressan Offanengo 17, U.S. Esperia Cremona 15, Volley Hermaea Olbia 14, Narconon Volley Melendugno 14, Nuvolì Altafratte Padova 14, Tecnoteam Albese Volley Como 9, Imd Concorezzo 8, Tenaglia Abruzzo Volley 2