Domenica di partitissime in A2 Femminile

ROMA -Archiviati i quarti di finale di Coppa Italia , si torna a giocare in A2 Femminile che, nella terza di ritorno offre, in entrambi i gironi, big match che saranno decisivi per la lotta al vertice.

La prima sfida metterà subito di fronte due delle deluse del mercoledì di coppa: la Valsabbina Millenium Brescia, eliminata da Trento, e l’Akademia Sant’Anna Messina, uscita a sorpresa per mano di Offanengo. La partita si giocherà alle 16, un’ora prima delle altre quattro gare. Unica a gioire del Girone A nell’infrasettimanale, l’Omag-MT San Giovanni in M.no farà visita alla Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, mentre la Cbf Balducci Hr Macerata, caduta contro Busto Arsizio, ospiterà l’Orocash Picco Lecco.

Alla stessa ora, anche due sfide cariche di tensione. Al PalaManera, la Bam Mondovì, ultima con 2 punti, proverà a ricucire la distanza con la Volleyball Casalmaggiore, penultima con 9. A cavallo tra l’accesso alla Pool Promozione e la discesa nella Pool Salvezza, sarà vero e proprio scontro diretto tra la Clai Imola Volley e la Cbl Costa Volpino, rispettivamente con 13 e 14 punti.

Anticipo anche nel Girone B, ma solo di mezz’ora: alle 16.30, dopo il bel successo contro la Trasporti Bressan Offanengo della scorsa settimana, la Narconon Volley Melendugno farà visita all’Imd Concorezzo per rinforzare la sua quarta posizione. Mezz’ora più tardi, le neroverdi, decisamente felici dopo un mercoledì storico, ospiteranno invece in casa la Tenaglia Abruzzo Volley.

Ma inevitabilmente, gli occhi di tutti gli appassionati saranno incollati sul big match del girone: Itas Trentino contro Futura Giovani Busto Arsizio. All’andata fu vittoria esterna delle ragazze di coach Mazzanti al tie-break, ma da allora le cocche non hanno più perso, scavalcando proprio nelle ultime settimane le rivali in classifica. Non meno interessanti i confronti tra le squadre in corsa per la Pool Promozione: l’Us Esperia Cremona, 18 punti ma attualmente sesta, accoglierà la Nuvolì Altafratte Padova, terza a quota 19, mentre la Volley Hermaea Olbia, settima a 17, darà il benvenuto alla Tecnoteam Albese Volley Como, ottava con 12.

GIRONE A-

Valsabbina Millenium Brescia - Akademia Sant'Anna Messina

Dopo la parentesi infrasettimanale di Coppa Italia, le Leonesse riprendono il loro percorso in Regular Season e lo fanno con un super big match. Al PalaGeorge di Montichiari, infatti, arriva la prima della classe del Girone A di Serie A2, l'Akademia Sant'Anna Messina, reduce, come Brescia, da due vittorie consecutive in campionato (contro Imola e Costa Volpino) e dalla sconfitta in Coppa Italia con Offanengo. Fischio d'inizio, domenica 22 dicembre, alle 16. Sono tre i precedenti tra Brescia e Messina, conclusi tutti a favore dell'Akademia Sant'Anna. Due le ex in campo: Maria Adelaide Babatunde, nella Valsabbina nella scorsa stagione, e Maria Chiara Norgini, con la maglia della Millenium dal 2017 al 2019.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Akademia Sant'Anna Messina)

EX: Maria Adelaide Babatunde a Millenium Brescia nel 2023/2024; Maria Chiara Norgini a Millenium Brescia nel 2017/2018, 2018/2019



Viola Tonello (Valsabbina Millenium Brescia)- « A Trento abbiamo giocato una grande partita. Con meno errori, avremmo forse fatto break più lunghi. La testa è ora su Messina, una squadra molto forte e che arriva come noi dalla delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia. Ci prepariamo infatti ad affrontare una squadra che certamente vorrà trovare una rivalsa e tornare alla vittoria. Noi dobbiamo mantenere l’atteggiamento avuto mercoledì: dobbiamo giocare la nostra pallavolo, limando alcuni errori, e continuare a lavorare insieme in questo lungo percorso »

Fabio Bonafede (Allenatore Akademia Sant'Anna Messina)- « Veniamo dal risultato molto deludente maturato in coppa. La gara di Brescia sarà l'occasione giusta per cercare di ricostruire le nostre certezze e riprendere il cammino in campionato, provando a dimenticare quanto accaduto. Non sarà una partita facile perché Brescia è una squadra molto forte e, soprattutto, perché noi saremo alla sesta partita in ventidue giorni. Vogliamo assolutamente provare a riscattarci, consapevoli della difficoltà legata all'impegno che ci attende. Brescia è una squadra molto quotata ».

Bam Mondovì - Volleyball Casalmaggiore

Il PalaManera accoglierà per l'ultima volta nel 2024 il campionato italiano di Serie A2 Femminile. La BAM Mondovì ospiterà il Volleyball Casalmaggiore, in una sfida sicuramente intensa dal punto di vista agonistico. A contorno, non mancherà l'atmosfera natalizia: al termine del match si terrà infatti la festa di Natale della società monregalese, alla quale parteciperanno anche le atlete del settore giovanile, oltre che sponsor, tifosi e partner. Tornando al campo, le padrone di casa tenteranno di muovere la classifica, che le vede ferme a soli 2 punti. Nell'altra metà campo, Casalmaggiore arriverà a Mondovì determinato ad allungare le distanze proprio dalle rossoblu, che precedono attualmente di 7 lunghezze, per salire di posizione.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Volleyball Casalmaggiore)

EX: Irene Bovolo a Bam Mondovì nel 2018/2019



Morgana Giubilato (Bam Mondovì)- « Dopo la dura sconfitta contro Macerata, abbiamo la fortuna di tornare subito a giocare in casa, domenica. Da martedì siamo tornate in palestra per lavorare, senza pensare alle sconfitte, analizzando cosa abbiamo sbagliato contro Macerata. Dobbiamo essere brave a non commettere gli stessi errori. Dobbiamo sfruttare tutte le cose possibile e scendere in campo con l'approccio giusto, perché con Casalmaggiore la partita è davvero importante ».

Lucrezia Perletti (Volleyball Casalmaggiore)- « Contro Castelfranco sabato è stata una partita difficile sotto certi punti di vista con troppi alti e bassi da parte nostra non riuscendo a mantenere né la concentrazione né la costanza. Non siamo state brave nello sfruttare le occasioni a fine set per chiuderli a nostro vantaggio...stiamo lavorando duramente con coach Cuello per evitare che questo si ripeta anche contro Mondovì. Domenica vogliamo imporre il nostro gioco ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Orocash Picco Lecco

Le arancionere tornano al palas Fontescodella per la terza giornata di ritorno della Regular Season della Serie A2 Tigotà, archiviata l'avventura in Coppa Italia Frecciarossa, purtroppo conclusa con la sconfitta al tie break nei Quarti di finale sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio. Ora tutte le energie si concentreranno sul campionato, a partire dalla sfida di domenica con la Orocash Picco Lecco, in cui la CBF Balducci HR cercherà punti importanti per continuare la corsa nelle prime posizioni del Girone A, tenere il terzo posto e continuare l'inseguimento delle prime due, Messina e San Giovanni in Marignano, che saranno tra l'altro le prossime avversarie delle maceratesi. Le lombarde, dal canto loro, andranno a caccia di riscatto dopo tante sconfitte consecutive che le hanno fatte scivolare al terzultimo posto, a quota 10 punti in classifica. Nella gara di andata netta vittoria 0-3 per la CBF Balducci HR a Lecco.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Safa Allaoui a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2024/2025; Clara Decortes a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2022/2023; Martina Ghezzi a Helvia Recina Volley Macerata nel 2021/2022; Francesca Napodano a Helvia Recina Volley Macerata nel 2022/2023



Valerio Lionetti (Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « Ora guardiamo ovviamente al campionato sin dall'impegno di domenica con Lecco, è rimasto questo obiettivo, purtroppo quello della Coppa Italia è già finito con grande rammarico. Siamo tornati però in palestra con con lo spirito e con l'atteggiamento di chi vuole fare sempre meglio, per poter continuare a fare un campionato di alto livello ».

Princess Atamah (Orocash Picco Lecco)- « Sarà una partita importante ed impegnativa. Sicuramente Macerata è una scquadra ben attrezzata che sta facendo un ottimo campionato. Noi ci impegneremo a far bene con la nostra voglia di riscatto ».

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Omag-Mt San Giovanni In M.No.

Sarà l'Omag-Mt San Giovanni In Marignano la prossima avversaria della Fgl-Zuma Castelfranco Pisa. Domenica, ore 17, il PalaParenti di Santa Croce sull'Arno ospiterà l'attuale seconda forza del girone A, reduce dalla netta vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa (giocati mercoledì sera) contro l’U.S. Esperia Cremona. All’andata il match terminò 3-1 per le romagnole, che in questo campionato hanno vinto nove volte e perso solo in due occasioni. Di contro per la Fgl-Zuma sono sette le sconfitte finora subìte, ma la squadra arriva da un periodo più che positivo con nove punti conquistati nelle ultime quattro giornate e un solo ko, a Messina contro la capolista Akademia Sant’Anna.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Nessuno



Florencia Ferraro (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Ci aspetta una partita difficile, contro una squadra molto forte, però noi cercheremo di dare il meglio per metterla in difficoltà. Fare risultato contro una big sarebbe importante in primis per il nostro umore, perché ci darebbe un’ulteriore spinta sul fronte della consapevolezza di ciò che possiamo fare. Potremo contare sul fattore campo, i nostri tifosi saranno importanti nonostante siamo tutti consapevoli che non sarà facile strappare dei punti. Giocheremo senza avere nulla da perdere e alla fine vedremo cosa dirà il risultato ».

Stefano Manconi (Presidente Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Castelfranco ha una buona organizzazione di gioco, i loro punti di forza arrivano dalle centrali, in particolare da Alessandra Colzi ma occorre fare molta attenzione anche al posto due, Agata Zuccarelli, che sta disputando un’ottima stagione. La Toscana è una regione dove c’è una grande cultura della pallavolo e perciò mi aspetto un pubblico numeroso. Quando nei palazzetti si respira tanto calore, le gare diventano più belle da giocare. Quella di domenica è la classica partita da prendere con le molle, perché siamo in trasferta e abbiamo nelle gambe la gara di coppa di mercoledì. D’altra parte, dopo la severa lezione di Lecco, le ragazze non hanno più mollato in nessun’altra partita, tutte, infatti, sono state affrontate con la massima concentrazione e determinazione ».

Clai Imola Volley - C.B.L. Costa Volpino

È tempo di spareggio per il quinto posto al PalaRuggi, in quella che sarà l’ultima gara interna della formazione imolese in questo indimenticabile 2024 che ha segnato un momento di svolta per la società biancoblù e di conseguenza per tutto il movimento pallavolistico della città. Per la terza giornata del girone di ritorno si sfideranno infatti, nello storico impianto cittadino, le padrone di casa della Clai Imola Volley e la CBL Costa Volpino, in un incrocio molto significativo il cui risultato finale potrebbe avere ripercussioni di un certo rilievo sulla classifica del girone e sui destini futuri delle stesse due contendenti. Romagnole e bergamasche sono per il momento distanziate in classifica di appena una lunghezza (Clai 13, CBL 14), ma stanno attraversando due momenti completamente diversi all'interno della loro stagione. La formazione guidata da Nello Caliendo è reduce da 3 sconfitte nelle ultime quattro gare giocate e non riesce a sorridere dallo scorso 29 novembre, giorno in cui arrivò la fondamentale e preziosissima vittoria interna su Lecco per 3 set a 0. Senza ombra di dubbio il calendario non ha per niente agevolato il cammino recente delle santernine. Nelle ultime due giornate di campionato Pomili e compagne hanno infatti affrontato (peraltro senza sfigurare) le corazzate Messina (in casa, 1-3 il finale) e San Giovanni in Marignano (in trasferta, 3-0 il punteggio per la Consolini), ma nonostante questa breve striscia di risultati negativi le prestazioni fornite dalla squadra, apparsa comunque viva e volenterosa sul rettangolo di gioco, sono sempre state ampiamente all'altezza della situazione. Costa Volpino, al contrario, è probabilmente la squadra più in forma dell'intero girone A. Dopo un avvio decisamente shock contraddistinto da sei sconfitte consecutive che erano valse tanta preoccupazione e l'ultimo posto solitario in classifica, le atlete bergamasche sono state davvero abili nel cambiare improvvisamente marcia riuscendo così a dare una sterzata decisa alla loro annata iniziata (inaspettatamente) in maniera del tutto fallimentare. Le ragazze guidate da coach Luciano Cominetti viaggiano ora molto spedite e settimana dopo settimana stanno recuperando posizioni su posizioni. La CBL va a punti da ben sette giornate e nell'ultimo turno ha addirittura dilapidato un vantaggio di due set a zero sul campo della capolista Messina, con le siciliane che hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per aggiudicarsi il match al tie-break decisivo e difendere così il proprio primato solitario nel raggruppamento. La fiducia della compagine lombarda è ai massimi livelli e i risultati recenti (successi di valore su Macerata e San Giovanni) dimostrano una crescita impressionante del gruppo anche per quello che riguarda l'approccio mentale alla competizione. Probabilmente non ci poteva essere avversario peggiore per le imolesi in questo momento...imolesi che comunque hanno sempre dimostrato finora di tirare fuori il loro meglio nelle occasioni che contano di più e che quindi devono affrontare questo delicato impegno assolutamente senza alcun timore o indecisione. Costa Volpino è forte e va rispettata, ma la Clai possiede tutte le qualità, sia tecniche che caratteriali, per cercare un altro risultato di grande importanza e per continuare a lottare per quel quinto posto che, se raggiunto, già ad inizio febbraio significherebbe salvezza. All’andata, lo scorso 20 di ottobre, le Clai giocò una partita di altissimo livello e riuscì ad imporsi al PalaCbl di Costa Volpino con un netto 3-0 ottenendo la prima storica vittoria in serie A2 e dando così il via ad una serie di risultati positivi che hanno poi fortemente caratterizzato in positivo la stagione delle santernine nella seconda serie nazionale.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Clai Imola Volley)

EX: Nessuno



Arianna Visentin (Clai Imola Volley)- «Sarà una partita complicata, soprattutto perché loro arrivano da un periodo molto positivo. Dovremo imporre da subito il nostro ritmo, spingendo su tutti i fondamentali e cercare di esprimere al meglio il nostro gioco. Sarà fondamentale giocare tutte insieme, aiutandoci a vicenda e provare a sfruttare il fattore campo che domenica è dalla nostra parte ».

Simona Buffo (C.B.L. Costa Volpino)- « Sarà una partita importante, sia a livello di punti per la classifica sia per continuare la scia positiva che ci ha contraddistinto in queste ultime gare. Stiamo trovando continuità nel nostro gioco, e questo è dimostrato dal fatto che nelle ultime partite abbiamo sempre portato a casa dei punti. Imola è un avversario da non sottovalutare, da affrontare a viso aperto. Ha un ottimo sistema di difesa: per questo dobbiamo essere brave ad aver pazienza negli scambi lunghi. Vogliamo riscattare la prestazione dell’andata per confermare il potenziale che abbiamo dimostrato di avere. Stiamo lavorando con impegno e determinazione, strumenti che sono fondamentali per affrontare una gara di questo calibro ».

GIRONE B-

Trasporti Bressan Offanengo - Tenaglia Abruzzo Volley

Primo dei due match casalinghi consecutivi e di fine 2024 per la Trasporti Bressan Offanengo, di scena domenica alle 17 al PalaCoim contro la Tenaglia Abruzzo Volley nella terza giornata di ritorno del girone B. Le neroverdi cremasche sono reduci dall'impresa infrasettimanale di Messina, con il tie break con il sorriso di mercoledì contro l'Akademia Sant'Anna che ha regalato lo storico accesso alle semifinali di Coppa Italia di categoria. Per Martinelli e compagne, il focus ritorna sul campionato, dove Offanengo vuole reagire dopo il netto ko di domenica scorsa a Lecce contro Melendugno (3-0). Nel mirino, punti importanti nella serratissima lotta per la pool promozione; dal canto suo, le abruzzesi (fanalino di coda con 2 punti) cercano disperatamente "mattoncini" per tener viva la fiammella-salvezza nella seconda fase.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Nessuno

Giorgio Bolzoni (Trasporti Bressan Offanengo)- « Arriviamo a questa partita molto carichi a livello agonistico. Già prima di Messina ci eravamo detti che il nostro girone era fermo a Lecce quando abbiamo perso contro Melendugno e che i quarti di finale di Coppa non c'entravano con il nostro percorso in campionato. Il discorso si riprende domenica, quando avremo di fronte una squadra come Tenaglia Abruzzo Volley che sta facendo fatica a livello di risultati e che giocherà al massimo ogni incontro avendo bisogno di punti ».

Aniello Papa (Presidente Tenaglia Abruzzo Volley)- « Inutile nascondere la mia amarezza e la grande delusione- afferma Aniello Papa - Mi aspettavo sicuramente di andare in contro a delle difficoltà, ma non così tante… Bisogna azzerare tutto e ripartire! Non mi interessa sapere più di partite giocate bene o male e non accetto più il discorso della “squadra giovane”: quello che conta, ormai, è solo il risultato. Ne abbiamo perse 10 su 11 e questo per me è davvero ingiustificabile. Chi voglia di lottare per un obiettivo bene, altrimenti non è questo il posto dove restare. Voglio che ragazze e staff diano davvero il loro massimo ».

Volley Hermaea Olbia - Tecnoteam Albese Volley Como

La striscia positiva dell'Hermaea Olbia si è interrotta sabato scorso, a Cremona, per mano dell'Esperia. Una battuta d'arresto che ha fatto scivolare la squadra di Guadalupi al 7° posto, comunque a un solo punto di distanza dalla quota Poule Promozione. Ora, le biancoblù, sono determinate a riprendere la loro marcia domenica (ore 17) al Geopalace: ospite, nella 3^ giornata di ritorno della regular season, il Tecnoteam Albese Como, formazione che segue in classifica le aquile tavolarine a 5 lunghezze di distanza. L'obiettivo dell'Hermaea è ovviamente quello di tornare a far punti, riscattando anche il ko in 4 set maturato nella sfida d'andata, disputata lo scorso 19 ottobre a Casnate con Bernate. Come allora, Partenio e compagne dovranno prestare particolare attenzione alle punte di diamante del roster lombardo: dai martelli Grigolo e Longobardi alla centrale (ex di turno) Sara Tajè. Fischio d'inizio domenica alle 17 al Geopalace di Olbia. Arbitreranno i signori Usai e Faia. Al videocheck Porti. La gara sarà visibile in live streaming sul sito Volleyball World.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Volley Hermaea Olbia, 2 successi Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Sara Tajè a Hermaea Olbia nel 2018/2019, 2022/2023



Laura Pasquino (Volley Hermaea Olbia)- « Albese è una buona squadra con diversi fondamentali di riferimento: hanno un buon sistema di ricezione e difesa, e, dal punto di vista offensivo, la loro forza principale è il gioco veloce, con scambi rapidi che mettono in difficoltà il muro e la difesa avversarie. In questa partita dovremo concentrarci fin da subito sul servizio in modo tale da rallentare il loro gioco e di limitarne l’efficacia, per poi rigiocare sfruttando i loro punti deboli. Sarà sicuramente una partita combattuta ma noi daremo tutto per portare a casa il risultato desiderato. A questo punto del campionato ogni partita diventa fondamentale, perché ogni punto conquistato o perso può fare la differenza nel lungo periodo. Il nostro girone è molto equilibrato, con molte squadre che si giocano il vertice della classifica in pochi punti di differenza e quindi, ogni singolo incontro, in un campionato come il nostro, ha un peso enorme. Non si tratta semplicemente di guadagnare tre punti, ma anche di mettere pressione alle avversarie e di continuare ad acquisire sempre maggiore serenità e consapevolezza dei nostri mezzi ».



Mauro Chiappafreddo ( Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Quella di Olbia è una palestra difficile, ma scenderemo in campo con l’obiettivo di fare punti. La squadra sarda sta facendo molto bene, conosciamo il valore di questa squadra molto fisica e propensa all’attacco. All'andata, in casa, ci siamo imposti, ma da allora loro sono cresciute molto. Il nostro girone e’ davvero equilibrato e dal livello molto alto (vedi i risultati della Coppa Italia) ogni partita ha una storia a se, per questo lo ripeto: ad Olbia dovremo essere assolutamente concentrati su di noi ».

Itas Trentino - Futura Giovani Busto Arsizio

Ventisette punti per la capolista Futura Giovani Busto Arsizio, ventisei per l’inseguitrice Itas Trentino. Numeri alla mano la sfida in programma domenica in un Sanbàpolis vicinissimo al primo sold out stagionale sarà il match di cartello della terza giornata di ritorno di Regular Season, una gara in cui le gialloblù proveranno a replicare la vittoria ottenuta all’andata per operare il contro sorpasso ai danni delle lombarde e riprendersi il primato in classifica. Entrambe le squadre giungeranno a questa sfida in salute e con il morale alto, grazie alla qualificazione ottenuta mercoledì sera per le semifinali di Coppa Italia di A2 e alle rispettive strisce positive in campionato, con Trento forte dei suoi dieci successi ottenuti nelle undici gare fin qui disputate e Busto Arsizio che non perde da due mesi esatti, quando al PalaBorsani fu proprio l’Itas Trentino ad infliggere un ko a Zanette e compagne. Il fischio d’inizio del match è previsto per domenica alle ore 17, con diretta streaming gratuita su Volleyball World Tv. Sono tre i precedenti ufficiali tra queste due società con un bilancio di 3-0 in favore di Trento. Nella stagione 2022/2023 doppia affermazione gialloblù nei match di Regular Season di Serie A2 (3-0 e 1-3), mentre nella gara d’andata dell’attuale campionato l’Itas Trentino è dovuta ricorrere al tie break per espugnare il campo della Futura Giovani. L’unica ex della partita di domenica sarà l’opposta di Trento Maria Teresa Bassi, che ha vestito la maglia di Busto nella stagione 2021/2022. Tra le fila lombarde milita anche la centrale Sofia Rebora, che in Trentino ha giocato con la Delta Informatica nel 2016/2017.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Itas Trentino)

EX: Maria Teresa Bassi a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2021/2022



Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- «Entriamo nella parte più bella della stagione e dopo aver ottenuto la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia il calendario ci propone immediatamente uno scontro diretto molto importante. Busto Arsizio ha perso l’ultima partita proprio contro di noi ed ora è prima in classifica. Il suo cambio-palla è mutato molto e la vittoria domenica andrà a chi saprà interpretare e giocare meglio questa fase di gioco. Abbiamo una grande voglia di confrontarci con loro per arricchire di consapevolezza il nostro percorso ».

Alyssa Enneking (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Penso che la voglia di vincere in questa squadra sia più grande di qualsiasi ostacolo fisico. In una settimana dura come questa la stanchezza ci sta ma quando inizia la partita sentiamo solo la voglia di lottare. Ogni match rappresenta una sfida a sé e finora abbiamo fatto un buon lavoro concentrandoci su una sfida alla volta. Rispetto alla gara di andata contro Trento, siamo cresciute fisicamente, mentalmente e nell’intesa. Abbiamo imparato di più le une dalle altre e rafforzato il rapporto tra noi, cosa che ci ha aiutato a ottenere più sinergia in campo. L’Itas è una buona squadra e domenica mi aspetto una battaglia! Abbiamo acquisito fiducia in noi stesse e le une nelle altre; posso vedere il fuoco nei nostri occhi aumentare ogni settimana. Questa è la rivincita che stavamo aspettando e siamo pronte a combattere ».

U.S. Esperia Cremona - Nuvolì Altafratte Padova

Il tour de force dell'Esperia Cremona prosegue imperterrito con la terza gara in otto giorni. Il gruppo guidato da coach Marco Zanelli ritorna tra le mura amiche del PalaRadi per la sfida d’importanza campale contro la Nuvolí Altafratte Padova, formazione che giungerà in pianura padana da terza forza del girone B con un punto di margine sul trio formato da Melendugno, Offanengo e appunto Cremona. L’occasione è ghiotta per l’Esperia, sia per voltare subito pagina dopo la sconfitta infrasettimanale contro San Giovanni in Marignano nei quarti di coppa Italia, sia per vendicare la gara dell’andata, in cui la Nuvolí mostrò gli artigli e si prese l’intera posta in palio (vincendo per 3-1, ndr) e guadagnare terreno in classifica nei confronti delle dirette concorrenti. Nel confronto tra le squadre, emergono punti in comune (set vinti 23-24, set persi 19-20, ace 66-65 e attacchi vincenti 558-553) ma anche alcune differenze, possibili variabili nell’ottica della sfida sul campo. Cremona si distingue per minor numero di punti subiti (905-937), Padova spicca per punti fatti (954-990) e muri vincenti (89-102), con il duello Munarini-Bovo (38-35) che promette scintille. La Nuvolì AltaFratte Padova si avvia verso l’ultimo impegno esterno del 2024 che domenica prossima la vedrà scendere in campo al PalaRadi di Cremona contro la locale Esperia. La vittoria esterna di Vasto, dopo una prestazione senza sbavature, ha caricato l’ambiente gialloblù che proprio in terra abruzzese ha conseguito il primo successo esterno della stagione. La squadra di coach Sinibaldi proverà a raddoppiare domenica a Cremona, certa del fatto che la compagine lombarda sarà un banco di prova più probante rispetto alla Tenaglia, ed in più la squadra guidata da coach Zanelli vorrà rifarsi della sconfitta per 3-1 patita all’andata a Trebaseleghe. In campo non la sola voglia di rivalsa però, una classifica molto corta tra terza e settima posizione fa sì che ogni turno distribuisca punti pesantissimi e quelli di domenica non sfuggiranno certamente a questa realtà.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Nuvolì Altafratte Padova)

EX: Nessuno



Alessia Arciprete (U.S. Esperia Cremona)- « Siamo reduci da due partite impegnative, domenica in campionato contro Olbia e mercoledì in coppa contro San Giovanni. Siamo amareggiate per il risultato dei quarti di coppa ma domenica abbiamo un altro scontro importante contro Altafratte, sia per la classifica per ora molto equilibrata, sia per noi come squadra. Ce la metteremo tutta per cercare il riscatto dall’andata ».

Claudia Occhinegro (Nuvolì Altafratte Padova)- « La vittoria di domenica scorsa contro Altino è stata sicuramente importante, non solo dal punto di vista della classifica, ma ci ha aiutato anche ad affrontare la settimana con più spensieratezza e a mantenere alta la concentrazione durante il lavoro che svolgiamo tutti i giorni in palestra. Domenica ci aspetta una bella sfida, troveremo un’Esperia determinata a riscattare il risultato dell’andata, dovremo essere brave ad esprimere il nostro gioco col giusto atteggiamento e con pazienza, punto dopo punto sia nel match che in classifica, per cercare di proseguire verso il nostro obiettivo ».

Imd Concorezzo - Narconon Volley Melendugno

In anticipo alle 16.30 di domenica 22 dicembre, l'Imd Concorezzo ospita la Narconon Volley Melendugno. Per la squadra di casa, penultima del Girone B con 8 punti, è un'occasione per provare a ricucire sull'ottavo posto occupato da Albese, avanti di quattro punti. Per le pugliesi, in piena lotta per l'accesso alla Pool Promozione e attualmente al quarto posto, l'obiettivo è continuare la propria corsa per allungare sulle avversarie.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Narconon Volley Melendugno)

EX: Nessuno



Davide Delmati (Allenatore Imd Concorezzo)- « Domenica affrontiamo Melendugno una squadra che sicuramente è stata costruita per la promozione composta da giocatrici di grande qualità e di grande esperienza, partiamo dal palleggiatore Caracuta che è rientrata da diverse partite, mentre all’andata era assente per un infortunio e sicuramente da della qualità e rapidità di gioco. Raparbelli sicuramente giocatrice di A2 di altissimo livello, le due schiacciartici di posto 4 sono Tanase Jolie, Malik opposto che in A2 ha fatto sempre molto bene in squadre per vincere il campionato Riparbelli centrale assolutamente di esperienza un’altra centrale più giovane ma che stava facendo molto bene che Biesso, un altra giocatrice di livello è il libero Ferrario di grande esperienza pure lei quindi è un Rooster sicuramente ben costruito un completo e che punta alla promozione. D’altro canto noi ci ricordiamo bene la possibilità l’occasione che abbiamo avuto all’andata a Melendugno per andare al tie-break, questa cosa c’è rimasta sicuramente dentro a tutti perché è stata una grossa delusione in quel momento, all’andata abbiamo avuto realmente la possibilità di andare al quinto set, quindi sappiamo anche che è una partita che noi possiamo affrontare con la giusta determinazione con la giusta attenzione per portare a casa dei punti. Settimana scorsa in casa per la prima volta non abbiamo fatto punti, una partita con busto a mio avviso di ottima qualità per noi molto combattuta e che se fosse arrivata al quinto set, ce la saremmo giocata ad armi pari ».

PROGRAMMA E ARBITRI 3a DI RITORNO GIRONE A-

Domenica 22 dicembre 2024, ore 16.00

Valsabbina Millenium Brescia - Akademia Sant'Anna Messina Arbitri: Sabia Emilio, Tundo Virginia

Domenica 22 dicembre 2024, ore 17.00

Bam Mondovì - Volleyball Casalmaggiore Arbitri: Lambertini Alessio, Kronaj David

Cbf Balducci Hr Macerata - Orocash Picco Lecco Arbitri: Morgillo Davide, Paris Fabio

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Giulietti Fabrizio, Aleo Andrea Michele

Clai Imola Volley - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Marani Azzurra, Galteri Andrea

LA CLASSIFICA-

Akademia Sant'Anna Messina 28, Omag-Mt San Giovanni In M.No 28, Cbf Balducci Hr Macerata 24, Valsabbina Millenium Brescia 24, C.B.L. Costa Volpino 14, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 13, Clai Imola Volley 13, Orocash Picco Lecco 10, Volleyball Casalmaggiore 9, Bam Mondovì 2.

PROGRAMMA E ARBITRI 3a DI RITORNO GIRONE B-

Domenica 22 dicembre 2024, ore 16.30

Imd Concorezzo - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Villano Dalila, Dell'Orso Alberto



Domenica 22 dicembre 2024, ore 17.00

Trasporti Bressan Offanengo - Tenaglia Abruzzo Volley Arbitri: Giorgianni Giovanni, Di Bari Angela



Volley Hermaea Olbia - Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Usai Piera, Faia Riccardo



Itas Trentino - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Cecconato Luca, Pasquali Fabio



U.S. Esperia Cremona - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Proietti Deborah, Magnino Simone



LA CLASSIFICA-

Futura Giovani Busto Arsizio 27, Itas Trentino 26, Nuvolì Altafratte Padova 19, Narconon Volley Melendugno 18, Trasporti Bressan Offanengo 18, U.S. Esperia Cremona 18, Volley Hermaea Olbia 17, Tecnoteam Albese Volley Como 12, Imd Concorezzo 8, Tenaglia Abruzzo Volley 2.