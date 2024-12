Conegliano superlativa: il Mondo è ai suoi piedi

Conegliano campione del Mondo . Ieri le gialloblù sono salite sul tetto del mondo, ad Hangzhou in Cina, dopo aver imposto un netto 3-0 alle padrone di casa del Tianjin . Una dimostrazione di potenza assoluta dopo un torneo chiuso con cinque gare su cinque vinte per 3-0 . La riprova della maturità assoluta del gruppo allenato da Daniele Santarelli è stata il derby giocato in semifinale contro Milano, squadra con quattro campionesse olimpiche e, soprattutto, Paola Egonu, una giocatrice nata per vincere. Eppure anche con il Vero Volley Conegliano ha impiegato 69 minuti per regolare la faccenda e involarsi verso la finale di ieri. L’Imoco scrive per la terza volta il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione, dopo i successi del 2019 e del 2022.

Conegliano, 2024 fenomenale

Una vittoria storica che chiude un 2024 fenomenale da parte della corazzata guidata da Santarelli, capace di vincere tutte le competizioni a cui ha partecipato: dalla Coppa Italia di Trieste allo Scudetto contro Scandicci, fino alla Champions League di Antalya e alla Supercoppa di Roma contro Milano. Il confronto con Milano in questo anno è stato il vero filo conduttore della stagione, con le venete e le lombarde a confrontarsi sempre ad altissimo livello. E a spuntarla è sempre stata Conegliano che porta a dieci le vittorie di fila contro il Vero Volley. Segni di un dominio totale. In questo anno 2024 la società veneta ha assorbito l’uscita del blocco statunitense (Kelsey Robinson, Plummer) e ha risposto inserendo due pezzi da novanta come la brasiliana Gabi e la cinese Zhu, diventando ancora più forte. Oggi l’Imoco rappresenta un modello, non solo per i suoi investimenti, ma soprattutto per la mentalità vincente che ha saputo costruire e farne un abito per tutte le sue giocatrici. Una squadra che vince perché ha più fame delle altre e che riesce a trasformare in energia anche gli attacchi più forti delle avversarie. Ieri il Tianjin ha provato a stare in partita. Ne è scaturita una gara non semplice, in cui le pantere hanno saputo anche soffrire, soprattutto nel primo set: sotto 14-18, la squadra di coach Santarelli è stata bravissima a rimontare fino al 24-20, prima della fiammata di Isabelle Haak, migliore in campo con 25 punti, ma anche miglior opposto e miglior giocatrice della competizione, a chiudere il parziale.

Sono emerse alla fine l’armonia in regia di “Asia” Wolosz (miglior palleggiatrice) e gli attacchi letali di Gabi (11 punti) e dell’idolo di casa Zhu Ting (13). Un’orchestra perfetta, con la stella cinese che mette anche la firma sul 25-20 che conclude la gara e regala il titolo alla società più vincente degli ultimi anni nella pallavolo mondiale, al suo 26° trofeo.Ieri la Numia Vero Volley Milano ha chiuso la sua prima partecipazione al Mondiale per Club con il terzo posto, grazie al successo contro le brasiliane del Dentil Praia Clube, chiusa con un netto 3-0. Egonu, top-scorer del match, chiude con 20 punti, seguita da Kurtagic con 11 e Danesi a 10. Per Milano, con 18 muri, il 63% di palla positiva in ricezione e il 44% in attacco.



CONEGLIANO-TIANJIN 3-0

(25-21,25-15,25-19)

PROSECCO DOC IMOCO Gabi 11, Zhu 13, De Gennaro, Haak 25, Wolosz 2, Lukasik, Chirichella 3, Fahr 9, Bardaro, Adigwe ne, Lanier ne, Seki ne, Eckl ne, Lubian. All. Santarelli

BOHAI BANK Yingying 12, Shiqui, Liu Meijun 5, Fetisova 5, Tapia Cruz ne, Yang, Liu, Chen 5, Meng 1, Y.Y. Wang 5, Yao, Y.Z. 1, Liu X. ne, Wang 12. All.Cheng

ARBITRI Michlich (Po), Boulanger (Bel)

NOTE Spettatori: 8000. Durata set: 26′,22′,26′. Note: Errori battuta Co 4,Ti 5; Aces: 4-1 ;Muri: 8-7

MVP: Haak