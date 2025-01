Volley Mercato: Laura Melandri va a rinforzare il roster di Imola

IMOLA (BOLOGNA)- Importante innesto nel roster della Clai Imola in vista della conclusione della Regular Season ed in prospettiva per la Pool Salvezza. Alla corte di coach Caliendo arriva Laura Melandri, esperta centrale dal curriculum importante in A1 e in nazionale, che dopo aver lasciato Bergamo per motivi di studio, ha giocato la prima parte della stagione a Cesena in B1. Melandri si sta già allenando con il gruppo imolese e potrebbe esordire già domenica nel match interno contro Brescia.