Paola Egonu è la miglior giocatrice del Mondo per il 2024

ROMA- Un grande riconoscimento per una grande giocatrice. Paola Egonu, opposta della nazionale Campione Olimpica 2024 e della Numia Milano, è stata eletta dal dal team social di Volleyball World, come miglior giocatrice del Mondo per l'anno 2024. MVP delle Finals di VNL e dei Giochi Olimpici, Paola, ha conseguito l'ambito riconoscimento con assoluto merito, seguita al secondo posto da Gabriela “Gabi” Braga Guimaraes, perno della Prosecco Doc Imoco Conegliano e bronzo olimpico con il Brasile. A completare il podio, la schiacciatrice lo scorso anno nella squadra trevigiana e argento olimpico con gli Stati Uniti, Kathryn Plummer, mentre in top ten altre assolute stelle della Serie A1 Tigotà: Joanna Wolosz (quinta), Monica De Gennaro (sesta), Myriam Sylla (settima) e Alessia Orro (nona).