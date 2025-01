Novara vuole fare la festa a Egonu

Serata di gala per il Pala Igor di Novara che ospita stasera, ore 20.30, il big-match in diretta Rai Sport che conclude la terza giornata di ritorno di serie A1. Sold-out e grande attesa per la sfida in chiave Champions League che oppone le “zanzare” di coach Lorenzo Bernardi al Milano dei tanti ex: Lavarini (3 stagioni head coach in Piemonte), Egonu , Daalderop, Danesi e Guidi. Due le ex da parte novarese: Mazzaro e Squarcini, quest’ultima costretta ai box dall’infortunio al ginocchio. Con lei, l’altra assente illustre è la lungodegente Vita Akimova .

Le parole di Maja Aleksic

Milano, al contrario, è al completo ed è reduce dal terzo posto al Mondiale per Club e dalla qualificazione alle final four di Coppa Italia, al pari della stessa Novara, ottenuta ai danni di Chieri. In classifica, le padrone di casa sopravanzano le avversarie di due punti ma il Vero Volley ha una partita in meno. All’andata Novara espugnò per 2-3 il parquet meneghino trascinato da Tatiana Tolok (30 punti). Proprio la sfida in posto due tra l’opposta russa e la Egonu - che verrà celebrata per il premio di best player 2024 conferitole da Volleyball World - sarà uno dei temi portanti del match in cui Novara proverà a far pesare le sue ottime performance in battuta, mentre Milano cercherà di costruire il successo sulla fase a muro che la vede leader in A1 per monster block: 179, di cui 53 di Anna Danesi e 34 di Maja Aleksic. Proprio la centrale serba inquadra così la gara: «All’andata a Milano furono cinque set di lotta totale, con diversi parziali chiusi con minimo scarto. È passato tanto tempo, loro sono cresciute e hanno recuperato Egonu ma anche noi abbiamo compiuto tanti passi avanti, dunque mi aspetto un'altra battaglia. Sarà un'occasione importante per metterci alla prova».

Le dichiarazioni di Lavarini

Novara viaggia con il vento in poppa e vive dell’entusiasmo generato dalle 5 vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia. Ne è consapevole, per Milano, Stefano Lavarini: «Abbiamo chiuso il 2024 con buoni risultati e significativi progressi nel gioco. L’Igor è tra le formazioni che hanno mostrato maggiore qualità e continuità. Sarà necessaria una prova di alto livello». Il Vero Volley ha annunciato l’ingaggio dell’opposto canadese Anna Smrek, classe 2003, alta 207 cm, proveniente dalla Wisconsin University. Smrek è figlia d’arte: suo padre Michael Frank ha vinto due volte l’Anello NBA con i Los Angeles Lakers (1986/87 e 1987/88) al fianco di Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar.

E' derby tra Cuneo e Pinerolo

Tra gli altri incroci di giornata, spicca il derby delle ore 18 tra Cuneo e Pinerolo, con la Honda Olivero alla caccia di punti salvezza, mentre la Wash4green deve guardare sia davanti a sé per la lotta playoff, sia dietro per evitare di finire nella “zona rossa” della graduatoria. Una professione di realismo di cui si fa interprete coach Michele Marchiaro: «Questa fase del torneo è un crocevia. La classifica ibrida ci vede coinvolti in un derby salvezza ma lascia aperte ancora altre possibilità. Giusto rimanere ambiziosi ma senza perdere di vista l’obiettivo principale».

SERIE A1 (16ª giornata) - Perugia-Scandicci (giocata ieri); ore 16 Conegliano-Roma; ore 17, Firenze-Chieri; Busto Arsizio-Vallefoglia; Talmassons-Bergamo; ore 18, Cuneo-Pinerolo; ore 20.30, Novara-Milano.

CLASSIFICA - Conegliano 42; Scandicci 36; Novara 33; Milano 31; Bergamo 27; Chieri, Busto Arsizio 26; Vallefoglia 21; Pinerolo 15; Firenze 14; Perugia 11; Roma 10; Talmassons 9; Cuneo 8. Conegliano, Milano, Busto Arsizio, Pinerolo 1 partita in meno.