L'opposto Alice Stafoggia rinforza Imola

Dopo la partenza di Glenda Messaggi, ufficializzata durante la scorsa settimana, la società imolese ha scelto di tornare immediatamente sul mercato per ingaggiare Alice Stafoggia, opposto classe 2002 già arrivata in città da qualche giorno e già presente in panchina nel match del PalaRuggi della scorsa domenica perso con Castelfranco di Sotto.

Alice, nonostante la giovane età, può già vantare una discreta esperienza nel mondo della pallavolo che conta e ha subito accolto con grande entusiasmo la possibilità di vestire la prestigiosa maglia della compagine santernina e di disputare quindi nuovamente un campionato di così alto livello come la serie A2.

LA CARRIERA-

Marchigiana di Urbino, la sua carriera è iniziata indossando la casacca della Megabox Vallefoglia, formazione con la quale tra il 2019 e il 2021 ha conquistato da protagonista una storica promozione nella serie cadetta. Per il resto tanta B1 nel suo passato, prima a Chieti (stagione 21/22) ed in seguito anche a Noventa (nel 22/23) ed a Castelbellino difendendo i colori della Clementina (annata 23/24). Quest’anno Stafoggia ha iniziato la sua stagione giocando a Legnano l’ennesimo campionato di B1, il quinto consecutivo per lei, ma non ha potuto dire di no alla chiamata della Clai e alla possibilità di salire al piano superiore per mettere in mostra le proprie qualità tecniche.

Le parole di Alice Stafoggia-

Da cosa nasce la scelta di trasferirti e di vestire la maglia della Clai?

« È nato tutto all’improvviso, e nel momento in cui ho capito che c’era la possibilità di vestire la maglia della Clai non ho esitato un secondo. Il progetto, la città e il campionato sono stati decisivi per la mia scelta ».

Che tipo di giocatrice ha acquistato Imola? Aiutaci a conoscerti meglio…

« Imola ha acquistato una ventiduenne con un grande amore per la pallavolo e vogliosa di dare il massimo fin da subito per dimostrare di meritarsi questa opportunità ».

Personalmente cosa ti aspetti da questa esperienza in serie A2?

« Gioia, crescita e futuro. Le compagne, la società e l’allenatore mi hanno fatto sentire già a casa, sono sicura che tutti insieme riusciremo a centrare gli obiettivi stagionali. Non vedo l’ora di mettermi in gioco ».

Domenica eri già in panchina nel match perso con Castelfranco. Che impressione ti ha fatto la tua nuova squadra?

« Peccato per il risultato, ma le ragazze mi hanno trasmesso voglia di lottare su ogni pallone e soprattutto tanta grinta. Il gruppo è compatto e la società sempre presente al nostro fianco. Non potevo davvero chiedere di meglio ».

Qual è il sogno più importante che hai portato dentro alla tua valigia?

« Il sogno che mi sono portata in valigia è quello di crescere sotto ogni punto di vista, sia personale che sportivo. Imola sarà sicuramente di aiuto in questo mio percorso ».