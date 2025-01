Starting Six: le italiane travolgenti nelle Coppe

ROMA- La puntata dedicata al volley femminile di Starting Six ci proietta nella settima giornata di ritorno che andrà in scena nel prossimo weekend

Starting Six al femminile ci introduce nella imminente giornata di campionato, la 7a di ritorno, pronta a regalare emozioni ai tanti appassionati che riempiono i palazzetti italiani.

Match&Play il programma del turno si apre con l'anticipo tra Talmassons e Pinerolo con le friulane, ultime in classifica, costrette a vincere per non vedere allontanarsi le squadre che la precedono in classifica e le piemontesi a caccia di punti per mantenere la posizione in zona play off. Conegliano affronta Chieri per centrare la 20a vittoria di fila in campionato. Nulla da perdere per la formazione di Bregoli che proverà a dare il massimo. Nelle posizioni immediatamente dietro la capolista Scandicci avrà il suo daffare a Treviglio contro l'ostica Bergamo, Milano sarà di scena a Busto Arsizio in un derby dai toni molto accesi mentre Novara non avrà vita facile sul campo di un Perugia a caccia di punti. Scontro diretto fra Firenze e Cuneo, entrambe in lotta per la salvezza saranno a caccia di punti che nel caso valgono doppi.

Social Club, ci offre la consueta carrellata delle immagini più spettacolari, realizzate dalla Legavolley Femminile, della 6a giornata di ritorno, da vedere e rivedere senza stancarsi.

Team of The Mouth ci presenta il 6+1 ed il tecnico che hanno avuto maggiori consensi nel mese di dicembre. Ekaterina Antropova nel ruolo di opposta in diagonale con Maja Ognjenovic , Sonia Candi e Camilla Weitzel centrali, Ailama Cesé Montalvo e Mayu Ishikawa di banda, e Ilaria Spirito in seconda linea le più performanti

Coppe Europee accende i riflettori sulle sei vittorie su sei delle italiane impegnate nelle Coppe

Sesta vittoria nella Pool A di CEV Champions League per l’A.Carraro Imoco Conegliano, che ha superato le polacche Developres Resovia in tre set subendo solo 45. Colpo grosso della Numia Vero Volley Milano che, di fronte a oltre 4000 tifosi accorsi al Palalido, ha sconfitto per 3-1 lo squadrone turco del VakifBank Istanbul allenato da Guidetti che però non permette alle ragazze di Lavarini di chiudere al primo posto. Scandicci è prima nel ranking della Champions a chiusura della fase a gironi. Le ragazze di Gaspari hanno concluso le loro fatiche nella Pool E battendo il Bielsko-Biała, sesta vittoria in altrettante partite del team toscano.

Firma l'Impresa europea la Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi che ribalta il risultato dell'andata contro le turche del Kuzeyboru Aksaray superandole 3-0 nei set regolari per poi superarle al Golden Set con un nettissimo 15-5 che proietta le igorine ai quarti della Cev Cup.

Due squadre italiane conquistano le semifinali di Challenge Cup, Chieri al trentatreesimo successo di fila in Europa che ha superato 3-0 il Benfica nella gara di ritorno dei quarti di finale; la Smi Roma Volley ha fatto altrettanto chiudendo i conti con le belghe del Charleroi Volley superate al ritorno per 3-1 che riporta la pallavolo femminile capitolina al penultimo atto di una competizione europea per club dopo 28 anni.