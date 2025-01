Consegnato al Presidente Manfredi il Tartufo dell'Anno

Le parole del presidente Giuseppe Manfredi-

«Voglio ringraziare sentitamente la Regione Piemonte, il Comune di Alba e l'Ente Fiera di Alba per aver voluto premiare la nazionale femminile medaglia d'Oro a Parigi 2024 con un riconoscimento prestigioso come il Tartufo dell'Anno. Leggendo i nomi dei premiati degli scorsi anni è un gran onore aggiungere il nome delle nostre atlete alla lista dei vincitori. La nostra squadra è una delle eccellenze italiane, così come questo straordinario prodotto che ci è invidiato in tutto il mondo. Grazie ancora a chi ha avuto l'idea di volerci assegnare questo ennesimo attestato per l'eccezionale risultato ottenuto ai Giochi Olimpici».

Le parole del Sindaco Alberto Gatto e dell’Assessora a Cultura, turismo e manifestazioni Caterina Pasini -

«Il Tartufo dell’Anno, dall’invenzione di Giacomo Morra, è un premio a cui teniamo molto. Ringraziamo a nome della Città di Alba la splendida accoglienza riservataci dalla Federvolley che testimonia, ancora una volta il prestigio della nostra città e di quell’eccellenza internazionale che è il Tartufo Bianco D’Alba -. Siamo orgogliosi di consegnare il Tartufo dell’Anno nelle mani del Presidente Manfredi, andando così a premiare non solo una squadra eccezionale, ma tutto il movimento pallavolistico che nella Medaglia d’Oro Olimpica di Parigi ha raggiunto la sua vetta più alta. Questa squadra ha saputo dimostrare due aspetti essenziali, il primo è come il movimento pallavolistico italiano sia sempre di altissimo livello, e il secondo risiede nello spirito che ha guidato la spedizione olimpica, uno spirito di collettività e condivisione, a partire dall’allenatore Julio Velasco, dando prova di come il totale di squadra sia superiore alla semplice somma delle individualità. Quest’ultimo concetto è ciò che accomuna le istituzioni e anche la nostra città, il tartufo è un prodotto squisito e prelibato, ma ciò che lo ha reso grande è stato il lavoro di un territorio intero, capace di valorizzarlo con intuizione, studio e talento

Le parole del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e delll’assessore alla Tartuficoltura Marco Gallo-

«E’ stato un piacere e un onore poter premiare con il Tartufo dell’Anno le pallavoliste azzurre, artefici, sotto la guida dell’allenatore Julio Velasco, dell’impresa più grande per lo sport italiano nel 2024: la conquista dell’oro olimpico. E con loro il numero uno della Federvolley Giuseppe Manfredi, regista del successo . Non poteva esserci scelta più felice: le ragazze, con il trionfo di Parigi dopo quello nella Volleyball Nations League, una doppietta da sogno, sono diventate il simbolo di un’Italia capace di raggiungere alti traguardi attraverso programmazione, sacrificio e duro lavoro. Tre ingredienti che contraddistinguono anche il mondo dei cercatori di tartufi che è riuscito a trasformare il Bianco d’Alba in uno dei simboli del made in Italy nei ristoranti e sulle tavole di tutto il mondo: dalle Langhe, il Monferrato e il nostro Piemonte fino a New York e Singapore».

Le parole del presidente dell’Ente Fiera Axel Iberti e del Vicepresidente Marco Scuderi-

«La consegna del Tartufo dell'Anno 2024 alla Nazionale Italiana di Volley, Campionesse Olimpiche e reduci della vittoria della Nations League rappresenta una straordinaria chiusura di una stagione del tartufo che ha portato il mondo intero ad Alba. Risultato di un lavoro di squadra, di impegno e condivisione di obiettivi comuni che vedono il settore pubblico e quello privato fianco a fianco. Oggi la "squadra" piemontese, Regione, Città di Alba ed Ente Fiera di Alba è stata accolta calorosamente e, ancora una volta, ha avuto testimonianza di come il Tartufo Bianco d'Alba sia un grande ambasciatore del territorio ed uno strumento di relazioni particolarmente efficace. Per noi è stato un onore affiancare il nostro prodotto più prezioso ad una Squadra ed una Federazione di eccellenza che hanno portato il nostro Paese ai vertici dell'Olimpo».