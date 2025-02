Giornata di grandi sfide in Pool Promozione

ROMA - A ritmo frenetico continua il cammino verso la serie A1 delle protagoniste della Pool Promozione e la lotta per non retrocedere delle formazioni della Pool Salvezza, giunte alla terza giornata in una settimana.

Dopo l’exploit nello scontro diretto, l’Omag-Mt San Giovanni in M.no ha guadagnato un altro punto sulle inseguitrici. Ma di fronte alla capolista si presenterà un altro scoglio, l’Itas Trentino sconfitta in Coppa Italia e al momento quinta in classifica. Un’occasione per le romagnole non solo per confermare il proprio eccellente stato di forma, ma anche per provare ad approfittare di un altro scontro diretto in vetta, quello tra la seconda Akademia Sant’Anna Messina, 48 punti, e la sconfitte del big match di mercoledì, Futura Giovani Busto Arsizio, scivolata al quarto posto (46 punti).

Tra siciliane e bustocche, la Cbf Balducci Hr Macerata, 47 punti, tenterà di non sprecare l’opportunità consegnatale dal calendario cercando di ottenere il massimo dalla sfida casalinga contro la Nuvolì Altafratte Padova. Negli altri match, due gare che coinvolgeranno squadre a caccia di un posto ai Playoff: la Narconon Volley Melendugno ospiterà la Valsabbina Millenium Brescia, la Cbl Costa Volpino accoglierà l’Us Esperia Cremona.

In Pool Salvezza, le prime giornate hanno rimesso in discussione gran parte della classifica, avvicinando molto il fondo alla zona centrale. Nell’anticipo del sabato, dopo due k.o. consecutivi e unica con zero punti guadagnati nelle prime due, la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, quinta a 19 punti, dovrà rimettersi subito in marcia in casa della Resinglass Olbia perché il punto di margine sul settimo posto potrà essere assaltato dall’Orocash Picco Lecco, 18 punti, ospite della Tenaglia Abruzzo Volley, imbattuta in questa seconda fase e in risalita a quota 10 punti.

Ottava e nona, anche la Bam Mondovì e l’Imd Concorezzo non avranno alcuna intenzione di deporre le rispettive armi: trasferta in casa della capolista Trasporti Bressan Offanengo, in leggera flessione dopo due sconfitte al tie-break, per le piemontesi, match casalingo contro la sesta in classifica (19 punti) Volleyball Casalmaggiore per le brianzole. Leggermente più in sicurezza al terzo e quarto posto, il confronto tra la Tecnoteam Albese Volley Como e la Clai Imola Volley servirà soprattutto per mettere punti in cascina ed evitare rischi.

POOL PROMOZIONE-

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Itas Trentino

La straordinaria vittoria di mercoledì scorso al Palaborsani di Castellanza contro Busto Arsizio, grazie a una prestazione impeccabile in tutti i fondamentali, non lascia spazio ai festeggiamenti: un nuovo scontro di alto livello incombe già all’orizzonte. Con un giovedì di riposo meritato alle spalle (la squadra è rientrata in pullman da Busto oltre le due del mattino), le giocatrici marignanesi sono tornate subito in palestra per prepararsi alla terza giornata dell’emozionante pool promozione. Domenica 23 febbraio l’Itas Trentino sarà ospite al Palamarignano, forte della convincente vittoria (1-3) al PalaGeorge di Montichiari contro la Millenium Brescia di coach Solforati. Ci sono novità nella squadra trentina, che dopo le dimissioni dell’ex CT della nazionale Davide Mazzanti, ha visto il presidente Marcello Poli affidare la guida al vice allenatore Michele Parusso. Quinta in classifica con 42 punti, l’Itas Trentino arriva motivata al Palamarignano, pronta a riscattare la sconfitta subita in Coppa Italia lo scorso 9 febbraio all’Unipol Arena. La rosa della squadra è composta da atlete di alto livello: in cabina di regia ci sono Vittoria Prandi, ex Vero Volley Milano, e Ilaria Batte. Al centro, l’esperienza di Marconato, Molinaro e Pizzolato si combina con la gioventù di Greta Iob. In banda troviamo Dayana Kosareva, vincitrice lo scorso anno della Coppa Italia e del campionato con Bartoccini Perugia, affiancata da Aneta Zojzi, Virginia Ristori e la bresciana Maria Teresa Bassi. Purtroppo, la giovane Dominika Giuliani, classe 2004, non sarà disponibile a causa di un infortunio. L’opposto è la tedesca Emilia Weske, classe 2001, che lo scorso anno ha giocato alla Rice University di Houston. Il libero è Silvia Fiori, ex Albese, una delle migliori del ruolo in A2, accanto alla nostra Sofia Valoppi, con Beatrice Zeni, classe 2008, pronta a subentrare dopo l’esperienza in B2. La partita contro l’Itas Trentino sarà impegnativa e richiederà massima concentrazione e determinazione. Le “Zie”, però, potranno contare sul sostegno del loro pubblico, che anche in questa occasione riempirà il Palamarignano. Domenica, San Giovanni in Marignano sarà il teatro di un’altra sfida appassionante, che promette grande spettacolo.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Omag-Mt San Giovanni In M.No, 1 successo Itas Trentino)

EX: Allenatori: Cataldo Di Michele a San Giovanni In Marignano nel 2023/2024

Massimo Bellano (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Rispetto alla partita di Coppa Italia del 9 febbraio, l’Itas trentino ha cambiato la guida tecnica perciò in questi giorni dobbiamo analizzare attentamente cosa è cambiato dal punto di vista tattico e di sviluppo del gioco. La presenza di Zojzi in posto quattro, in sostituzione di Giuliani, infortunata, apporta sicuramente novità rispetto alla partita che abbiamo giocato poco tempo fa. Ora è importante recuperare più energie possibili, dopo la lunga trasferta infrasettimanale di Busto Arsizio, poi dobbiamo concentrarci sulle novità indicate, in modo da trovare le contromisure giuste a una squadra che nei due precedenti match, contro Macerata e Brescia, ha messo in mostra cose positive. Trento è un team con un organico importante che nutre ancora ambizioni importanti. E’ una partita, perciò, che va affrontata con grande attenzione e concentrazione e giocata al meglio delle nostre possibilità ».

Michele Parusso (Itas Trentino)- « San Giovanni in Marignano l'abbiamo affrontata poche settimane fa nella finale di Coppa Italia e il ricordo di quella gara è ancora vivo. Con la vittoria di mercoledì ha confermato di essere la squadra più forte del campionato; con tutte queste gare ravvicinate è importante mantenere sempre elevato il livello di attenzione, come abbiamo fatto nel turno infrasettimanale con Brescia, per farci trovare pronti ad approfittare di una loro eventuale giornata storta. L'obiettivo che ci siamo prefissati è quello di provare ad allungare il trend positivo per cercare di accorciare in classifica sulle squadre che ci precedono ».

Narconon Volley Melendugno - Valsabbina Millenium Brescia

Narconon Melendugno vs. Valsabbina Millenium Brescia: Sfida Cruciale in Pool Promozione Domenica 23 febbraio alle ore 17:00, presso la Palestra Polivalente San Giuseppe Da Copertino di Lecce, il Narconon Volley Melendugno affronterà la Valsabbina Millenium Brescia in una partita determinante per il percorso di entrambe le squadre nella Pool Promozione della Serie A2 femminile. La classifica vede le due squadre separate da soli quattro punti, rendendo lo scontro diretto ancora più significativo per le ambizioni di promozione di entrambe. Il bilancio degli scontri diretti è in perfetta parità, con una vittoria per parte, aggiungendo ulteriore interesse a questa sfida. In vista dell'incontro, la schiacciatrice del Narconon Melendugno, Polina Malik, ha dichiarato: "Siamo consapevoli che ogni partita nella Pool Promozione è una battaglia. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione e giocare la nostra miglior pallavolo per ottenere i risultati che desideriamo." I tifosi sono attesi numerosi per sostenere le proprie beniamine in questa importante sfida, che promette spettacolo ed emozioni fino all'ultimo punto.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Valsabbina Millenium Brescia, 1 successo Narconon Volley Melendugno)

EX: Valeria Caracuta a Millenium Brescia nel 2019/2020; Polina Malik a Millenium Brescia nel 2022/2023, 2023/2024; Alice Tanase a Millenium Brescia nel 2021/2022

Polina Malik (Narconon Volley Melendugno)- « Siamo consapevoli che ogni partita nella Pool Promozione è una battaglia. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione e giocare la nostra miglior pallavolo per ottenere i risultati che desideriamo ».

Camilla Riccardi (Valsabbina Millenium Brescia)- « Nonostante fossimo reduci da una bella serie di vittorie, l’ultima partita non è andata come ci aspettavamo. Sarà fondamentale, adesso, voltare pagina per riprendere al meglio il nostro cammino, a partire dalla partita contro Melendugno, sfida che affronteremo con grande determinazione e con il solo obiettivo di riconquistare punti preziosi per la classifica ».

C.B.L. Costa Volpino - U.S. Esperia Cremona

Dopo l’impegnativa sfida infrasettimanale di Padova, terminata con una sconfitta al tie-break, la Pallavolo CBL ospita Esperia. Le cremonesi precedono in classifica Costa Volpino di due punti e le sebine vogliono la prima vittoria della pool promozione dopo due ko per cercare anche il sorpasso in classifica.

PRECEDENTI: 2 (2 successi U.S. Esperia Cremona)

EX: Simona Buffo a Cremona nel 2022/2023; Sofia Ferrarini a Cremona nel 2022/2023, 2023/2024; Nicole Gamba a Cremona nel 2023/2024

Gaia Dell’Amico (C.B.L. Costa Volpino)- « Esperia é una squadra preparata . Durante il campionato ha avuto un andamento non sempre lineare , ma ha dimostrato di meritarsi a pieno l’ingresso nella pool promozione. Mi aspetto una partita in cui ci verrà dato del filo da torcere. Loro, come noi , vengono da due sconfitte , perciò avranno desiderio di riscatto. Noi prepareremo la partita al meglio e le attenderemo con il coltello fra i denti . Stiamo affrontando questa seconda fase con la voglia e la grinta di chi vuole misurarsi con nuovi avversari , per vedere fin dove può alzare la propria asticella. Fino ad ora non abbiamo ancora trovato la vittoria sul campo ma continueremo a fare del nostro meglio per ottenerla ».

Matilde Munarini (U.S. Esperia Cremona)- « Questa è sicuramente una delle settimane più intense della stagione, con tre partite in 8 giorni di cui due fuori casa, ma noi continueremo ad affrontarle una alla volta, dando sempre il nostro massimo. La partita che ci aspetta domenica contro Costa Volpino sarà impegnativa ma è il primo traguardo per noi dopo questa intensa prima parte di pool promozione ».

Akademia Sant'Anna Messina - Futura Giovani Busto Arsizio

Ancora un turno casalingo per Akademia Sant'Anna. Dopo il successo nel turno infrasettimanale con l'Esperia, le SuperGirls di coach Bonafede saranno ancora di scena al "PalaRescifina". Nel terzo turno di Pool Promozione, domenica 23 febbraio - con inizio alle ore 16 - sarà la Futura Giovani Busto Arsizio ad incrociare sguardi e attacchi delle siciliane. Le vittorie piene e annesse prestazioni autorevoli di Messina contro Melendugno e Cremona, oltre a regalare il secondo posto in classifica, hanno rivitalizzato entusiasmi e speranze in vista del rush finale di stagione. In realtà, già quanto messo in mostra sul taraflex con la capolista San Giovanni, nel corso dell'ultimo turno di Regular Season e nonostante il risultato finale sfavorevole, aveva posto un punto sui momenti di buio della squadra delle gare precedenti. Nella testa delle atlete è chiaramente scattato quel meccanismo mentale di spinta e consacrazione di un salto di qualità significativo e necessario; appare chiaro: ora, le messinesi sono pienamente consapevoli di poter affrontare da leader assolute le ultime sfide della stagione in corso. Intanto, c'è l'ostacolo Busto Arsizio. La Futura Giovani è reduce dalla sconfitta interna con San Giovanni; nonostante l'ottima gara del "PalaBorsani", il risultato alla fine ha sorriso alle Zie di Romagna. Le ragazze di coach Beltrami hanno visto sfumare la ghiotta chance di agganciare in classifica proprio la capolista, scivolando momentaneamente al quarto posto della graduatoria, scavalcate da Messina (2a) e Macerata (3a). La trasferta in Sicilia potrà fornire ulteriori indicazioni sulle chance della squadra di poter o meno disputare un finale di stagione quale reale competitor per il primo posto oppure se dovrà accontentarsi di disputare i Play-Off. Nel roster delle Cocche spiccano l'opposto Elisa Zanette, la palleggiatrice Sofia Monza, la centrale Sofia Rebora e la posto 4 statunitense, Alyssa Enneking. Tre i precedenti tra le due squadre: un successo per Akademia, due quelli della Futura. Ex della gara: la regista Valentina Brandi, a Messina nella stagione 2022/23.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Akademia Sant'Anna Messina, 2 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Valentina Brandi a Akademia Messina nel 2022/2023

Aurora Rossetto (Akademia Sant'Anna Messina)- « Con Busto gara fondamentale, ma lo saranno anche tutte le successive. Servirà prestare la giusta attenzione, partita dopo partita. Questa mentalità dei piccoli passi servirà durante tutta la Pool Promozione. Sul prossimo avversario va detto che ha allestito un roster con tanta qualità per puntare al salto di categoria. Anche per questo sarà interessante capire chi poi riuscirà a prevalere ».

Alyssa Enneking (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Contro la Omag avremmo potuto mettere più pressione in battuta così da creare difficoltà al loro sistema, avremmo potuto murare e difendere meglio. La realtà è che è un'ottima squadra, dobbiamo dare il massimo per batterle e mercoledì sera semplicemente non ci siamo riuscite. Fa male ma continueremo a lavorare duro per far sì che cambi il risultato quando le affronteremo di nuovo. Abbiamo avuto momenti in cui ci siamo espresse ad alto livello durante tutto il match e abbiamo tenuto gli scambi lunghi. Se riuscissimo ad allungare la durata di questi momenti, il risultato potrebbe cambiare. Abbiamo lavorato per mesi sull’aspetto tecnico, a questo punto dell’anno penso che sia più importante essere forti mentalmente e avere fiducia, con la convinzione che ci siamo preparate proprio per queste gare. L’altro aspetto importante in questo periodo è rimanere fisicamente sane e preparate a combattere duramente. Per la trasferta di Messina l’obiettivo è naturalmente quello di fare punti ma ogni squadra in questo girone è forte e merita rispetto. Entreremo in campo preparate per dare il massimo, consapevoli che per meritare questi punti dovremo guadagnarceli e le nostre avversarie non ce li concederanno senza combattere ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Nuvolì Altafratte Padova

Secondo match casalingo in pochi giorni per la CBF Balducci HR che domenica 23 (ore 17) riceve al palasport Fontescodella la visita della Nuvolì Altafratte Padova per la terza giornata di andata della Pool Promozione della Serie A2 Tigotà. Dopo la vittoria ottenuta di fronte ai proprio tifosi mercoledì scorso su Melendugno, le arancionere tornano in campo per cercare l’ottavo successo consecutivo contro la formazione veneta. Conquistato il terzo posto nella classifica della Pool Promozione ai danni di Busto Arsizio, le ragazze di coach Lionetti cercano altri punti fondamentali per continuare la corsa in alto: il primo posto è a -5 (occupato da San Giovanni in Marignano) mentre la seconda posizione è soltanto a -1 (attualmente la vice capolista è Messina). Padova ha invece ottenuto la prima vittoria in Pool Promozione nella seconda giornata, giocata nel posticipo di giovedì scorso, contro Costa Volpino al tie break, risalendo così al settimo posto in graduatoria.

EX: Nessuno

Clara Decortes (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Domenica ci aspetta un'altra sfida casalinga, stavolta con Padova: in questa fase complicata della Pool Promozione ogni punto è importante e tutte le formazioni sono competitive. Dopo il turno infrasettimanale ci sarà un po' di stanchezza, però se continuiamo su questa scia positiva penso che possiamo divertirci e far divertire: vogliamo quindi proseguire su questa strada ».

Marco Sinibaldi (Nuvolì Altafratte Padova)- « Macerata è una corazzata, supportata da individualità importanti sia dentro che fuori dal campo, ci aspetta una gara molto complicata e per di più in trasferta dove gli stimoli per loro saranno sicuramente maggiori. Dovremo giocare oltre il nostro 100%, cercando continuità nel gioco e aggredendo ad iniziare dal servizio ».

POOL SALVEZZA-

Tecnoteam Albese Volley Como - Clai Imola Volley

Seconda partita casalinga di fila per la Tecnoteam Albese Volley Como che domenica pomeriggio (ore 17) a Casnate riceve la Clai Imola Volley: dopo i tre punti nel turno infrasettimanale contro Casalmaggiore, ecco una ottima oppoortunità per poter migliorare ulteriormente la classifica, facendo valere quello che Laura Grigolo ha definito l'effetto casalingo. Giocare al Palafrancescucci di Casnate, in effetti, finora è stato quasi sempre positivo per le ragazze di Mauro Chiappafreddo. Obiettivo fare bene anche domenica, ma attenzione alla Clai Imola che sta inseguendo la permenenza in A2 come Albese: quella romagnola è squadra insidiosa e lo sanno bene sia il coach che le sue ragazze. In campo alle 17, biglietti in vendita solo alla cassa del palazzetto dalle 15,30: non è prevista la vendita online. Tagliandi a 10 euro (intero) e 5 (ridotti). Per la Tecnoteam, come detto, seconda di fila davanti ai propri tifosi: la sperana è di avere un bel pubblico per supportare la squadra in una partita davvero difficile.

EX: Nessuno

Mauro Chiappafreddo ( Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Dopo la bella vittoria su Casalmaggiore gochiamo in casa contro una squadra che come noi cerca punti salvezza. Hanno un gioco molto regolare e con attaccanti tecnici tra cui spiccano Pomili e Bulovic, senza dimenticare la grande esperienza di Melandri. Dal canto nostro facciamo tesoro di quanto stiamo facendo e, come contro Casalmaggiore, cercheremo di sfruttare al meglio le nostre caratteristiche. Vogliamo regalare una bella soddisfazione ai nostri tifosi che ci seguono sempre con tanto affetto ».

Alice Stafoggia (Clai Imola Volley)- « Indubbiamente l'ultima settimana è stata per noi un bel tour de force...due trasferte in quattro giorni con voli e tante ore di pulmino. Però tutto ciò non deve essere assolutamente una scusante, in quanto abbiamo le capacità fisiche e mentali per fare bene e dobbiamo dimostrarlo su ogni pallone. Domenica sarà una partita cruciale, abbiamo bisogno di punti e non molleremo di un centimetro. Albese sicuramente è una bella squadra, ben strutturata, che arriva da una vittoria convincente e si trova in terza posizione. Non dobbiamo comunque pensare troppo all’avversario ma concentrarci di più sulla nostra metà campo ».

Resinglass Olbia - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

Prosegue a tappe forzate il cammino dell'Hermaea Olbia nella Pool Salvezza della Serie A2 Femminile. Dopo aver trovato il primo successo nell'infrasettimanale di mercoledì, al Geopalace, contro Imola, le aquile tavolarine tornano sul campo amico (sabato, ore 20.30) per il match contro la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, quinta in classifica con 19 punti. La compagine allenata da un ex giocatore di altissimo livello come Marco Bracci va a caccia dei primi punti nella seconda fase. Nei primi due turni, infatti, le toscane sono state superate in tre set sia contro Concorezzo che contro Altino.

EX: Silvia Lotti a Hermaea Olbia nel 2016/2017

Dino Guadalupi (Resinglass Olbia)- « Siamo reduci da una buona prova, nella quale abbiamo ritrovato alcuni aspetti del gioco mancati contro Casalmaggiore. Questa sarà la strada da seguire anche nelle prossime partite. Abbiamo tastato con mano che queste gare vanno giocate con intensità e fiducia, perché le avversarie stanno dando fondo a tutte le loro energie per raccattare su ogni campo qualsiasi opportunità di fare punti per la classifica. La difficoltà maggiore della prossima partita risiede nel fatto che affrontiamo un avversario poco conosciuto, da studiare in tempi ristretti, e con un impianto di gioco differente rispetto agli ultimi affrontati. Dovremo comunque cercare di farci trovare pronti dal punto di vista tattico e gestire il recupero fisico dopo il tie break di mercoledì. Per quanto riguarda l'avversario, sarà importante trovare buone chiavi in battuta e confermare le nostre qualità nella fase break ».

Imd Concorezzo - Volleyball Casalmaggiore

La lotta per la permanenza in Serie A2 Tigotà entra sempre più nel vivo, e l’IMD Concorezzo è chiamata a un’importante prova di carattere nel match casalingo di domenica 23 febbraio alle ore 17:00 contro Casalmaggiore Volley. Dopo la pesante sconfitta subita nel turno infrasettimanale contro BAM Mondovì, la squadra brianzola ha l’obiettivo di rialzarsi immediatamente per conquistare punti preziosi e mantenere a distanza la Tenaglia Abruzzo, sempre più vicina in classifica. Anche Casalmaggiore arriva da un ko, quello contro Tecnoteam Albese, e dunque sarà una sfida tra due squadre desiderose di riscatto. Per Concorezzo sarà fondamentale sfruttare il fattore campo e affrontare la gara con la massima intensità e lucidità, consapevole dell’importanza di ogni singolo set in questo delicato momento della stagione.

EX: Nessuno

Davide Delmati (Allenatore Imd Concorezzo)- « Affrontiamo Casalmaggiore, una squadra con giocatrici esperte e un opposto di grande valore, probabilmente tra i migliori della categoria. La diagonale palleggiatore-opposto è il loro punto di forza, con una palleggiatrice esperta e di grande qualità come Tau. Hanno una squadra completa, con due centrali fisiche, presenti a muro e pericolose in attacco, oltre a tre posti quattro di ottimo livello, grazie anche all’arrivo di Bombolo nel mercato. Sarà una sfida impegnativa, ma vogliamo dimostrare il nostro valore e tornare a fare punti davanti al nostro pubblico ».

Giorgia Faraone (Volleyball Casalmaggiore)-« Nella partita contro Albese ci è mancata un po' di cattiveria nel voler recuperare ogni pallone...abbiamo fatto un po' fatica sulle loro variazioni in attacco. Siamo pronte a riscattarci a Concorezzo, sappiamo che è una partita alla nostra portata in cui possiamo fare bene e ci teniamo a fare punti che sono fondamentali per la classifica ».

Tenaglia Abruzzo Volley - Orocash Picco Lecco

Dopo l’ultima vittoria la Tenaglia Abruzzo Volley si prepara ad affrontare un nuovo snodo cruciale della stagione. Domenica, tra le mura amiche, andrà in scena il match contro Orocash Lecco, una sfida delicata che potrebbe rivelarsi decisiva per il prosieguo del campionato. La squadra abruzzese arriva all’incontro con fiducia e determinazione, consapevole dell’importanza di dare continuità ai risultati per proseguire il proprio percorso con ambizione!

EX: Nessuno

Francesca Galuppi (Tenaglia Abruzzo Volley)- « Sono contenta del momento positivo che stiamo attraversando in questa seconda fase. Con due vittorie su due partite non essere contenti! Assaporare la vittoria fa sempre bene allo stato d’animo. Nonostante ciò, però, dobbiamo continuare a rimanere concentrate e tranquille, perché è solo l’inizio. Abbiamo altre partite a disposizione per poter affermare le nostre qualità e raggiungere l’obbiettivo di rimanere nella categoria. La matematica è ancora dalla nostra parte, dobbiamo continuare a lavorare sodo e sono certa che ci toglieremo tantissime soddisfazioni. Vi invito numerosi per sostenerci domenica, abbiamo bisogno di tutti voi per continuare a divertirci! ».

Helena Sassolini (Orocash Picco Lecco)- « Trasferta lunga dopo una settimana piena. Sarà una bella partita lottata contro una squadra ostica - loro stanno crescendo e prendendo consapevolezza. Noi veniamo da due vittorie importanti per il nostro percorso che ci da morale e faremo di tutto per continuare la nostra crescita e dimostrare le nostre capacità ».

Trasporti Bressan Offanengo - Bam Mondovì

Cremasche prime della classe e a caccia del primo successo nella pool salvezza dopo due tie break persi, monregalesi che strizzano l'occhiolino al bottino in palio per continuare la grande rimonta. Sono alti gli stimoli nel match di domenica al PalaCoim, dove alle 17 la Trasporti Bressan Offanengo e la Bam Mondovì si ritroveranno di fronte per la terza giornata d'andata della pool salvezza. Le neroverdi di Giorgio Bolzoni dovranno dimostrare di aver voltato pagina dopo la beffa di mercoledì, dove avanti 2-0 (e anche 22-19 nel quarto set, con un match ball non sfruttato) sono state rimontate da Lecco, poi vincitrice al tie break, già amaro domenica a Imola. Dal canto suo, Mondovì ha il vento in poppa dopo il 3-0 casalingo nel turno infrasettimanale ottenuto in casa contro Concorezzo. Una ex per parte: il libero di Offanengo Agata Tellone era lo scorso anno in Piemonte, mentre viceversa la centrale Livia Tresoldi ha militato in B1 nel sodalizio cremasco.

PRECEDENTI: 4 (3 successi Bam Mondovì, 1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Agata Tellone a Bam Mondovì nel 2023/2024

Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Alla squadra chiedo solamente di spingere al massimo: ci sta provando a farlo, ma allo stesso tempo sbaglia anche tanto. E' opportuno prendere coscienza di come stanno andando le cose e c'è bisogno che ognuno si responsabilizzi dove si creano le situazioni negative di gioco. Mondovì è una squadra che nell'ultimo periodo è entrata in striscia positiva di risultati e ha cambiato il modo di giocare dopo l'acquisto della forte straniera Langegger. Nella pool salvezza ha conquistato un punto sul difficile campo dell'Altino e ha vinto nettamente 3-0 in casa contro Concorezzo; la Bam sta cercando di risalire la classifica per salvarsi. Ha tre laterali forti, l'attacco è il punto di forza e sarà importante tenere lontano la palleggiatrice da rete ».

Claudio Basso, coach (Bam Mondovì)- « La vittoria di mercoledì ci dà un po’ di morale in più e tiene viva la speranza per la zona salvezza, avendo accorciato il gap. Ma soprattutto è arrivata nuovamente una buona prestazione nella nostra metà campo ed è ciò che ci dobbiamo portare dietro. Domenica sarà la partita più difficile, Offanengo è la squadra che finora ha fatto meglio di tutti e ha lottato fino all’ultima giornata per stare nelle prime cinque, ottenendo anche un punto in più di Costa Volpino approdata in pool promozione provenendo dal girone A. Giocare fuori casa è più difficile per tutti, ma dobbiamo cercare di tenere il nostro livello di gioco più alto possibile e portare a casa il maggior numero di punti possibili ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA DI ANDATA POOL PROMOZIONE

Domenica 23 febbraio 2025, ore 16.00

Akademia Sant'Anna Messina - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Autuori Enrico, Lanza Claudia

Domenica 23 febbraio 2025, ore 17.00

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Itas Trentino Arbitri: Polenta Martin, Galteri Andrea

Narconon Volley Melendugno - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Palumbo Christian, Dell'Orso Alberto

C.B.L. Costa Volpino - U.S. Esperia Cremona Arbitri: Cavicchi Simone, Pernpruner Marco

Cbf Balducci Hr Macerata - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Guarneri Roberto, Adamo Giorgia

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 52, Akademia Sant'Anna Messina 48, Cbf Balducci Hr Macerata 47, Futura Giovani Busto Arsizio 46, Itas Trentino 42, Valsabbina Millenium Brescia 35, Nuvolì Altafratte Padova 33, U.S. Esperia Cremona 32, Narconon Volley Melendugno 31, C.B.L. Costa Volpino 30.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA DI ANDATA POOL SALVEZZA-

Sabato 22 febbraio 2025, ore 20.30

Resinglass Olbia - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa Arbitri: Pasquali Fabio, Lambertini Alessio

Domenica 23 febbraio 2025, ore 17.00

Tecnoteam Albese Volley Como - Clai Imola Volley Arbitri: Viterbo Dalila, Villano Dalila

Imd Concorezzo - Volleyball Casalmaggiore Arbitri: Pasin Marco, Usai Piera

Tenaglia Abruzzo Volley - Orocash Picco Lecco Arbitri: Mancuso Alberto, Morgillo Davide

Trasporti Bressan Offanengo - Bam Mondovì Arbitri: Manzoni Barbara, De Nard Andrea

LA CLASSIFICA-

Trasporti Bressan Offanengo 32, Resinglass Olbia 28, Tecnoteam Albese Volley Como 28, Clai Imola Volley 22, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 19, Volleyball Casalmaggiore 19, Orocash Picco Lecco 18, Bam Mondovì 15, Imd Concorezzo 13, Tenaglia Abruzzo Volley 10.