Trento torna grande, travolta Costa Volpino

TRENTO-L’Itas Trentino con un'impeccabile prestazione collettiva, si impone 3-0 (25-14 26-24 25-16) sulla C.B.L. Costa Volpino, nell'anticipo della 4a giornata della Pool Promozione, dimostrando di essere in crescita e pronta a giocarsi le proprie carte fino alla fine per tentare la scalata all'A1. Grazie ai tre punti conquistati il sestetto di Parusso sale a quota 45 punti, rafforzando la propria posizione in zona Playoff. A fare la voce grossa nella metà campo trentina l’mvp Emilia Weske: la tedesca ha chiuso con 19 punti personali, frutto del 63% in attacco, un ace e soprattutto quattro muri. Proprio il muro si è rivelato l’arma in più dell’Itas, a segno nel fondamentale ben 15 volte (contro le 3 di Costa Volpino), ma anche l’attacco (50% di squadra) e la ricezione (75% di positive) sono aspetti del gioco funzionati al meglio. In evidenza l’intero collettivo trentino, con le centrali Marconato e Molinaro scatenate a muro (9 in due) e Zojzi puntualissima in prima linea (58% a rete). Tra le fila ospiti si salvano le centrali Ferrarini e Brandi, autrici di 6 punti a testa.

Parusso, privo dell’infortunata Giuliani, si affida a Prandi al palleggio, Weske opposto, Zojzi e Kosareva laterali, Molinaro e Marconato al centro e Fiori libero. Luciano Cominetti, tecnico della C.B.L. Costa Volpino, risponde con Dell’Orto in regia, Zago opposto, Neciporuka e Buffo in posto 4, Ferrarini e Brandi al centro e Gamba libero.

Trento parte spingendo il piede sull’acceleratore, aggrappandosi soprattutto al muro per scavare immediatamente il solco con le bergamasche: Molinaro e soprattutto Weske sbarrano la strada più volte alle attaccanti ospiti, con coach Cominetti costretto a fermare il gioco sull’11-6 dopo un gran muro della tedesca. Marconato va a segno direttamente con una difesa in bagher, la C.B.L. non trova soluzioni efficaci in attacco ed è ancora Marconato ad esaltarsi a muro fermando lo spunto di Zago (18-11). Finale in surplace per l’Itas Trentino, con Kosareva prima e Zojzi poi che tengono a distanza le avversarie decretando un rapidissimo 25-14.

Ferrarini suona la carica nella metà campo di Costa Volpino, l’Itas non trova continuità con il servizio e la gara diventa decisamente più equilibrata (6-6). La C.B.L. trova due punti direttamente con la difesa (8-10), due errori di Zojzi e Kosareva valgono il +4 per la squadra ospite (10-14) con Parusso costretto a ricorrere al time out. Marconato non ci sta e avvicina Trento (15-17), Costa Volpino prova a difendere il vantaggio con due spunti di Neciporuka (19-21), ma sul turno al servizio di Prandi Trento si scuote e impatta con lo smash di Kosareva (22-22). Nel finale è ancora Marconato la grande protagonista (muro del 24-23), prima che Weske stampi a terra i due attacchi che spediscono l’Itas sul doppio vantaggio (26-24).

Molinari e Prandi alzano subito una diga con il muro (4-1), Weske va a segno in lungo linea di potenza e si esalta anche a muro e al servizio, scavando il solco con le avversarie (13-8). Il muro trentino non fa passare più nulla (a segno Molinaro e Marconato, 20-13), Costa Volpino non reagisce e il finale è una pura formalità per Trento. Gli ace di Prandi e Kosareva avvicinano l’Itas al traguardo, c’è spazio anche per l’esordio della baby Beatrice Zeni, prima che l’mvp Weske trovi l’ennesimo muro della serata per il definitivo 25-16.