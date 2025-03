Per Casalmaggiore punti salvezza

CREMONA- Una Volleyball Casalmaggiore tutta cuore vince il derby battendo la capolista , la Trasporti Bressan Offanengo per 3-2 (19-25 25-22 25-22 21-25 15-5) nell'anticipo della 4a giornata della Pool Salvezza . Grande partita di Montano che chiude con 37 punti personali, coadiuvata da una Bovolo in buona prestazione sia in attacco che in difesa. Funziona bene il muro di Casalmaggiore con 16 blocchi totali guidati dai 6 personali di Montano seguita dai 3 di Costagli e dai 2 di Marku, Pincerato e Nwokoye. In rice spicca l’85% di positiva di Faraone con il 76% di Bovolo e il 65% di Costagli.

Martinelli apre la gara in parallela, Nwokoye pareggia in primo tempo, Montano poi porta avanti le sue con un murone su Rodic, 2-1. Ancora Nwokoye mette a terra il suo attacco, 3-2. Le ospiti spingono ma Montano non ci sta, mani out e 5-7. Le nero verdi si portano sul 9-5, coach Cuello chiama il primo time out di gara. Si torna in campo e il primo tempo di Marku è vincente, 6-9, Montano poi piazza la sua parallela, 7-9, Casalmaggiore poi chiude il break con un murone di Costagli, 8-9. Arriva la parità, Martinelli manda out e fa 9-9. Le rosa commettono qualche ingenuità e permettono ad Offanengo di portarsi sul 14-10, time out per coach Cuello. La pressione delle ospiti è forte, Montano interrompe la corsa, diagonale e 12-18, ancora l’opposta rosa accorcia, 13-18, Bovolo con un monster block su Martinelli chiude il break e costringe coach Bolzoni a chiamare time out, 14-18. Nwokoye si fa vedere presente a muro e la difesa cremasca va in confusione, 15-20, Nardelli ristabilisce le distanze 21-15. Gran botta di Bovolo che piega le braccia di Rodic e fa 16-22, arriva poi l’ace di Montano che accorcia nuovamente, 17-22. Bordata in diagonale di Montano che cade al centro del campo, 18-22. La palla doppia di Pincerato regala il 24-18 ad Offanengo, ma la battuta a rete di Bridi annulla, 19-24. Nardelli chiude 25-19. Top scorer: Montano 7, Salvatori, Caneva e Nardelli 4

Nel secondo set si parte con Bovolo per Dalla Rosa. Ci pensa Montano a finalizzare chiudendo un’azione complicata, Nardelli in pipe pareggia 1-1. Nwokoye sale in cielo e prende un pallone che solo lei può toccare, 2-1. L’invasione a rete fischiata alle ospiti fa 3-2 Casalmaggiore, poi l’ace fortunoso quanto efficace di Nwokoye allunga 4-2. Montano slega il braccio in diagonale e Martinelli non contiene, 5-3. Nardelli ci prova ma il suo pallone finisce a rete, 6-4. Capitan Pincerato prova il tocco di seconda e trova il 7-5, l’ace di Marku poi fa 8-5. Martinelli tira la botta ma le manone di Costagli sono ben posizionate, 9-8. La battuta di Salvatori finisce a rete e regala la doppia cifra alle rosa, ma Caneva pareggia, 10-10. Bovolo spara potente la sua diagonale e trova l’11-11, l’ace di Nwokoye poi riporta avanti le rosa, 12-11. Bridi prima con un tocco di seconda e poi con un vero e proprio attacco manda in vantaggio le sue 13-12, time out per Casalmaggiore. Il colpo di Caneva è troppo stretto, 14-13 Casalmaggiore, la stessa Caneva pareggia i conti dopo un’azione combattutissima da entrambe le parti. Costagli tira una gran diagonale, riga laterale e 16-14, time out per coach Bolzoni. Si torna in campo e il muro di Casalmaggiore trova il 17-14. Costagli piazza un bel mani out che fa 19-16, Martinelli poi è sfortunata e regala il 20-16 alle padrone di casa. Gran palla di Dalla Rosa che, quasi a girare, trova il vertice lungo e fa 21-16, time out Offanengo. Potente diagonale di Dalla Rosa che lascia immobile la difesa ospite, 22-17, Montano allunga 23-17, arriva poi l’errore di Compagnin a portare Casalmaggiore sul 24-17. L’errore di Montano costringe coach Cuello al time out, 19-24. Bovolo chiude 25-22. Top scorer: Costagli e Montano 4, Martinelli 7

Martinelli apre il terzo parziale, l’ace di Salvatori fa 2-0 e Rodic chiude il break, 3-0. Arriva il primo punto rosa con la battuta out di Salvatori, 1-3. Gira veloce il braccio di Nwokoye, 3-5. Gran botta in diagonale di Montano, 5-7. Pipe maestosa di Montano che non trova rivali, 6-9. Offanengo si porta sul 10-6 con un muro su Dalla Rosa, time out per coach Cuello. Si torna in campo e la parallela di Montano è sentenza, 7-10, Rodic poi manda out il suo tentativo, 8-10. Missile terra aria di Montano che non perdona, 9-12. Cannonata di Bovolo che costringe la difesa a buttare il pallone in tribuna, 10-13, l’errore in costruzione delle ospiti poi accorcia 11-13. Bovolo spara la diagonale e trova il 12-14 e l’ace di Montano porta Casalmaggiore a meno uno, 13-14. Il muro di Marku rimane in campo di un soffio e pareggia i conti 14-14, time out per coach Bolzoni. Bovolo stacca dalla seconda linea e trova il 16-16, Nwokoye poi piazza il monster block su Bole e porta avanti le sue, 17-16. L’errore di Montano in attacco fa 19-18 per le ospiti e la panchina rosa non può che chiamare time out. Si torna in campo e la battuta di Martinelli termina a rete, 19-19, Montano rimanda avanti le sue, 20-19, si lotta punto a punto. Rodic prova a passare ma Montano ferma tutto, 21-19, time out coach Bolzoni. Bovolo passa tra le mani del muro e trova il 22-20. Bovolo spara la bomba e la difesa ospite non può contenere, 23-21. Compagnin manda a rete la battuta e fa 24-22 Casalmaggiore, Montano trova il tocco e fa 25-22. Top scorer: Montano 9, Martinelli 5

Il quarto parziale lo apre Montano in pipe, pareggia Martinelli, 1-1. La capitana delle cremasche porta le sue avanti ma la battuta di Nardelli è out, 2-2. Dalla Rosa vede il varco giusto e ci infila il pallone, 4-3. Gran botta dalla seconda linea di Bovolo che mette a segno la sua pipe, 5-4. Offanengo si porta sul 7-5 e coach Cuello prova a fermare l’inerzia, time out. Si torna in campo e la diagonale stretta di Dalla Rosa è vincente, 6-7. Cannonata di Montano, mani out e 7-9. Offanengo non molla ma Casalmaggiore è lì, attacco di Montano e 12-14, il muro di Pincerato su Nardelli poi fa 13-14. Offanengo, grazie a qualche errore di troppo delle rosa, si porta sul 19-15, time out Casalmaggiore. Si torna in campo e il muro di Nwokoye è invalicabile, 16-19. Diagonale poderosa di Montano, difesa immobile, 17-21, time out Offanengo. Montano tira sulle mani del muro e fa 18-23, Martinelli manda out e fa 19-23, il murone di Montano porta Casalmaggiore sul 20-23. Rodic manda a rete la sua battuta, 21-24. Nardelli manda tutti al tie break, 25-21. Top scorer: Montano 8, Martinelli 9

Il muro di Campagnolo apre l’ultima frazione, Montano pareggia i conti di potenza, 1-1. Costagli mura l’attacco di Martinelli, 2-1, Montano allunga, 3-1. Martinelli manda out la sua diagonale e costringe coach Bolzoni a chiamare time out, 4-1. Si torna in campo e Rodic accorcia, 2-4, Montano ristabilisce le distanze, 5-2. Rodic trova il quarto tocco, 6-2 Casalmaggiore, ma la schiacciatrice si fa subito perdonare, 3-6. Montano mette il pallone tra rete e muro, 7-3, e poi manda tutti al cambio campo, 8-3. Si ricomincia come ci si è fermati, botta di Montano e 9-3, poi il murone dell’opposta rosa fa 10-3. E’ Montano show, tocco morbido e 11-3, Caneva interrompe la corsa rosa prima con un primo tempo e poi con un muro, 5-11, time out Casalmaggiore. Si torna in campo e Montano detta legge, 12-5, l’errore in costruzione delle ospiti fa 13-5. Nardelli manda out il suo attacco, 14-5, Bovolo chiude 15-5!!!

I protagonisti-

Cesar Cuello (Allenatore Casalmaggiore)- « Volevamo dei punti e soprattutto una risposta dopo le ultime partite. Sono contentissimo delle ragazze perchè si sono messe in discussione, come Montano per esempio che ha accettato la panchina in un momento complicato. Sono soddisfatto delle ragazze, di come hanno approcciato la partita e del risultato finale ».

Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo). « Forse se avessimo messo un po' di più nella parte agonistica soprattutto al tie break magari non sarebbe finita così, pagando 3-4 errori iniziali per poi spegnerci. Casalmaggiore è una bella squadra, ma ha approfittato di molte situazioni di nostri sbagli, anche se è stata brava. Quando hai obiettivi diversi in questo momento della stagione è più facile trovare la motivazione per spingere un po' di più. Detto questo dispiace perché ci sono alcuni momenti dove mostriamo la nostra parte peggiore, invece in questa fase dovremmo stare almeno sulla sufficienza, che non sempre raggiungiamo ».

Il tabellino-

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE - TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-2 (19-25 25-22 25-22 21-25 15-5) –

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Marku 4, Pincerato 3, Costagli 5, Nwokoye 9, Montano Lucumi 37, Dalla Rosa 5, Faraone (L), Bovolo 11, Ribechi, Nosella. Non entrate: Perletti, Cantoni, Manfredini (L). All. Cuello.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 13, Salvatori 7, Martinelli 24, Rodic 12, Caneva 11, Bridi 6, Tellone (L), Campagnolo 4, Compagnin, Tommasini, Bole, Pinetti, Favaretto. Non entrate: Longhi (L). All. Bolzoni.

ARBITRI: Pescatore, Sabia.

Durata set: 25', 30', 33', 29', 14'; Tot: 131'.

MVP: Ivonee Montano Lucumi (Casalmaggiore)