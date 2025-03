La Omag vince anche a Padova

PADOVA -La Omag-Mt San Giovanni In M.No continua la sua marcia in vetta alla classifica. La formazione di Bellano, nel posticipo della 1a giornata di ritorno, supera in quattro set 1-3 (16-25 25-14 19-25 26-28) la Nuvolì Alta Fratte Padova sul suo campo pur giocando una partita con qualche sbavatura di troppo.

La squadra di Bellano non impiega molto ad adattarsi all’aria veneta, anzi Ortolani e compagne accelerano sin dal primo servizio e soprattutto sfruttando l’asse Parini e Piovesan 2-5, inizialmente ci mette una pezza Bovo, poi però quando entra in gioco Ortolani e AltaFratte commette i primi errori ecco che la Omag-Mt riprende il largo 7-11 sfruttando una fase muro-difesa pressoché perfetta per poi terminare 16-25 con un’accelerazione che lascia annichilita l’AltaFratte. La squadra padovana combatte, Bovo e Fiorio sono le migliori, ma Nicolini può sfruttare tutto il potenziale Omag-Mt con Ortolani, Piovesan, Nardo e Parini su tutte; La sconfitta non abbatte Maggipinto (titolare dalla seconda frazione) e compagne che nel secondo parziale restano maggiormente a contatto con le riminesi fino ad allungare 19-12 quando stavolta sono le frecce a disposizione di Stocco ad essere maggiormente incisive. Uno strappo quello padovano che la Omag-Mt soffre molto tanto che non rientra più nel set, le difese di Maggipinto danno il via a contrattacchi decisi che Bovo, Grosse Scharmann ed Erika Esposito trasformano in oro, la Consolini risponde ma la coppia Piovesan e Parini non basta, 25-14; Per restare nel set l’AltaFratte deve mettere in campo il parziale perfetto, lo fa sino al 6-6, poi il set è tutto riminese, troppi gli errori al servizio della Nuvolì (7) per la quale la sola Erika Esposito (7) non basta contro un’Omag-Mt che punge da posto4 con Piovesan e Nardo; Il quarto set è l’unico punto a punto, inizialmente di marca gialloblù con Grosse Scharmann ad allungare per la Nuvolì 12-8 quando la Consolini è solo Ortolani, una Grosse Scharmann chirurgica porta la squadra di casa sul 23-19 quando si presenta al servizio Nicolini che fa saltare il banco padovano, il 24 -22 di Erika Esposito sembra togliere le castagne dal fuoco ma è pareggio a 24 e poi la Omag-Mt è più cinica nel finale 26-28.

I protagonisti-

Marianna Maggipinto (Nuvolì Altafratte Padova)- « Siamo andati vicinissimi a portare a casa un punticino che sarebbe stato quel minimo che abbiamo sempre ottenuto in casa, alla fine però abbiamo sbagliato due tre cose, la Omag-Mt si è dimostrata più cinica e ha messo in campo il peso della sua prima posizione, noi abbiamo peccato in lucidità ».

Alice Nardo (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, i palloni per l’attacco della Nuvolì viaggiano molto e in più la squadra è molto fisica e carica da un’ottima pool promozione, la pressione invece noi ce l’abbiamo eccome ma cerchiamo d’incanalarla in senso positivo. Abbiamo giocato uno stupendo quarto set, sono fierissima di tutte noi, del recupero fatto nel finale e di avere portato a casa i tre punti ».

Il tabellino-

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 1-3 (16-25 25-14 19-25 26-28) –

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Fiorio 12, Fanelli 1, Stocco 4, Esposito 21, Bovo 14, Grosse Scharmann 18, Maggipinto (L), Hart 3, Esposito 2, Ghibaudo, Occhinegro (L). Non entrate: Pridatko, Marin, Talerico. All. Sinibaldi.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 16, Parini 11, Ortolani 15, Piovesan 13, Consoli 8, Nicolini 3, Valoppi (L), Sassolini, Ravarini, Bagnoli, Meliffi (L). Non entrate: Clemente. All. Bellano.

ARBITRI: Bolici, Cecconato.

Durata set: 23′, 23′, 26′, 38′; Tot: 110′.

MVP: Alice Nardo (Omag-Mt San Giovanni in M.No)