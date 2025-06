Volley Mercato: Francesca Cosi da Pinerolo a Trento

LA CARRIERA-

Classe 2000, maturata pallavolisticamente tra Bologna e uno dei settori giovanili più importanti d’Italia come quello dell’Imoco San Donà, Francesca si è messa in luce in Serie A2 tra il 2018 e il 2022 con le maglie di Marsala, Trentino Rosa, San Giovanni in Marignano e Macerata, conquistando una Coppa Italia di A2, vinta proprio con la maglia della Delta Informatica Trentino Rosa nel 2020, e conquistando una promozione in A1 con Macerata nel 2022. Nelle tre annate successive la centrale estense ha sempre militato nella massima serie, prima con la formazione marchigiana e nelle ultime due stagioni con Pinerolo, collezionando complessivamente 56 presenze e 167 punti personali. Centrale molto dotata fisicamente, grazie ai suoi 189 centimetri di altezza, ha nel muro il suo punto di forza.

Le parole di Francesca Cosi

« Possiamo dire che per me si tratta di un ritorno in un posto nel quale sono stata benissimo, cinque anni fa nella stagione vissuta con la maglia di Trentino Rosa ; sono molto felice di tornare a Trento, conosco già la città e so che troverò una società importante e ambiziosa che vanta un’ottima reputazione in tutto il panorama pallavolistico italiano. La presenza di Beltrami è stato un ulteriore motivo per scegliere Trentino Volley senza alcuna esitazione, così come stata attratta dalla squadra che la società ha in mente di costruire per la prossima stagione. Personalmente non vedo l’ora di tornare ad essere protagonista in campo dopo le formative esperienze in Serie A1 nelle quali però ho trovato meno spazio ».

Le parole del tecnico Alessandro Beltrami

« Quella che sta nascendo è una squadra con un’età media particolarmente bassa e Francesca, pur essendo un’atleta ancora molto giovane, vanta già una notevole esperienza, avendo giocato ad alto livello in A2 e avendo conosciuto da vicino nelle ultime tre stagioni anche la massima serie. Porterà a Trento tutto il suo bagaglio di esperienza e con le sue doti tecniche saprà darci un grande contributo soprattutto a muro, ma anche nel fondamentale dell’attacco, visto che le sue caratteristiche si sposano molto bene con quella della nostra regista Sofia Monza ».