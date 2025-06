Volley Mercato: Roma richiama a casa Claudia Consoli

ROMA- Claudia Consoli, ventitreenne romana reduce dalla promozione in A1 con la Omag S. Giovanni in Marignano, ha deciso di rinunciare a giocare nel massimo campionato per tornare a vestire la maglia giallorossa della Roma Volley. sposando il progetto della società del presidente Mele che mira a tornare in A1. Claudia indosserà la maglia numero 7.