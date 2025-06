Volley Mercato: Chiara Biesso ha scelto Roma

ROMA- Due anni di buon livello a Melendugno in A2 e ora la scelta di vestire la maglia giallorosssa della Roma Volley. Chiara Biesso va a rinforzare il reparto dei posto 3 delle wolves. Nata a Noale in provincia di Venezia, 23 anni, 184 cm., nell’ultima stagione in Puglia, da titolare, ha registrato numeri interessanti, 6,5 punti di media a partita di cui 2 risultanti da muri vincenti. Una giovane con ottime caratteristiche fisiche e con una grande esplosività che le permettono di mettere in campo tanta energia. È capace di toccare molti palloni a muro, garantendo così un efficace contributo alla fase difensiva. In attacco gioca senza problemi le diverse fasi offensive, prediligendo la fast e il primo tempo. Una giocatrice generosa, che ha sempre a cuore la squadra, arriva a Roma per migliorarsi ulteriormente e per offrire il suo importante contributo al progetto della Capitale.