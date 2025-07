Altamura rileva i diritti di A2 da Cremona

ALTAMURA (BARI)- La PanBiscò Leonessa Altamura nel prossimo campionato giocherà in A2 Femminile. Il team pugliese, che ha appena vinto il campionato di B2, ha colto al volo l’opportunità di acquisire i diritti da parte dell’Esperia Cremona che ha annunciato qualche settimana fa di non avere le risorse per potersi rinnovare l’iscrizione al secondo campionato nazionale. L’ambiziosa formazione del neo presidente Luigi Picerno, verificato il sostegno degli sponsor e dell’Amministrazione Comunale, che ha garantito per settembre la conclusione dei lavori al PalaBaldassare, ha dunque deciso, con entusiasmo, di fare il grande passo.