Volley Mercato: due colpi per Fasano, Provaroni e Sol Salinas

FASANO (BRINDISI)- La Olio Pantaleo Volley Fasano ha messo a segno due colpi importanti nel reparto di attacco portando alla corte di coach Totero la schiacciatrice romana di 27 anni per 181 cm di altezza Claudia Provaroni e la schiacciatrice argentina di 25 anni per 183 cm Candela Sol Salinas. Due acquisti di grande rilievo per la società fasanese in un reparto nevralgico come quello di attacco.

Claudia Provaroni

Ben undici le stagioni disputate nella lega di serie A dalla pallavolista italiana di cui ben cinque nel massimo campionato nazionale.

LA CARRIERA-

La carriera di Claudia Provaroni sboccia nella stagione 2014/15 nel Volleyrò Casal de Pazzi Roma, in Serie B1. Nel 2015 viene convocata sia nella nazionale italiana under 18, con cui si aggiudica la medaglia d’oro al Campionato Mondiale, che in quella under 19, dove nel 2016 è chiamata a partecipare al Campionato Europeo. Nel 2016/17, l’esordio in Serie A2, con il Chieri ’76. Categoria dove milita anche nell’annata 2017/18 con la Hermaea Olbia per poi passare nel 2018/19 con l’Academy Sassuolo. Tuttavia a stagione in corso viene ceduta al Cutrofiano, sempre in Serie A2. Nel campionato 2020/21 viene ingaggiata dal FTSV Straubing, massimo campionato della Bundesliga e una volta terminato il campionato tedesco conclude l’annata ritornando al Cutrofiano (A2). Nella stagione 2021/22 esordisce in Serie A1 vestendo per due stagioni di fila la maglia della Wealth Planet Perugia. Nel 2023/24 passa alla Megavolley mentre in quella 2024/25 arriva ad indossare la maglia giallorossa della Roma Club, con cui vince la WEVZA Cup 2024 e la Challenge Cup. Qualche settimana fa arriva la chiamata della Olio Pantaleo Fasano alla quale la schiacciatrice romana risponde subito presente. Una decisione che la riporta in Puglia dopo ben quattro anni.

Le parole di Claudia Provaroni

« Volevo innanzitutto ringraziare la società per questa opportunità sperando di non deludere nessuno. Tornare in Puglia per me è un po’ come rientrare in famiglia. Ho passato due anni meravigliosi e sono veramente contenta di essere di nuovo qui in questa terra magnifica. Metterò in campo tutto il cuore, la determinazione, la grinta e la voglia di vincere, ogni giorno, per questa maglia e questa squadra. Mi auguro che insieme riusciremo a creare e tirare fuori il meglio di noi, lavorando sodo giorno dopo giorno, per un obiettivo comune ».

Candela Sol Salinas

Candela Sol Salinas arriva in quel di Fasano dopo una lunga militanza divisa tra i campionati argentini e italiani.

LA CARRIERA-

Esordio da giovanissima tra le fila del Boca Junior. Con la squadra di Buenos Aires vince due titoli nazionali (2017/18-2018/19) prima di trasferirsi in terra italiana presso il Volley Academy Sassuolo (A2). Una toccata e fuga per la schiacciatrice argentina che dopo una sola stagione si trasferisce nel campionato belga presso lo Charleroi Volley. Il richiamo della propria terra la riporta in Argentina sempre tra le fila del Boca Junior dove torna a vincere il terzo titolo nazionale della sua carriera (2021/22). Un grande risultato che non passa inosservato e che la riporta in Italia presso il 3M Volley Perugia. La stagione successiva si trasferisce a Lecco presso Orocash Picco Lecco, per poi tornare nel Boca Junior dove conquista un terzo posto nel campionato argentino di A1, 1 Copa Metropolitana e 1 torneo Metropolitano Femenino de Volley. Nella scorsa stagione un nuovo ritorno in Italia presso lo FGL-Zuma Castelfranco (A2) dove conquista la salvezza per poi accettare una nuova sfida, questa volta in terra pugliese presso la Olio Pantaleo Fasano nel prossimo campionato di serie A2. Carriera di alto livello per la giovane atleta argentina che da qualche anno veste anche la maglia della nazionale maggiore di pallavolo femminile di Argentina.

Le parole di Candela Sol Salinas

« Sono felicissima di indossare la maglia della Olio Pantaleo Fasano – afferma Candela Salinas – per me è una nuova tappa importante, che affronto con entusiasmo e tanta voglia di crescere. Arrivo con l’energia e il desiderio di dare il massimo per questa squadra e per tutti i tifosi che ci accompagneranno. Non vedo l’ora di iniziare, conoscere le mie nuove compagne, lo staff, e vivere insieme una stagione piena di sfide e belle emozioni ».