Volley Mercato: Claudia Provaroni giocherà nella Roma di Cuccarini

LA CARRIERA-

Claudia muove i primi passi, sotto la guida di Luca Cristofani, nella formazione del Voilleryrò Casal de Pazzi esordendo nella stagione 2014/2015 dove resta anche la stagione successiva. Nel 2016 viene chiamata da Chieri in A2, l’anno dopo vola in Sardegna alla Golem Olbia. La stagione 2018/2019 inizia a Sassuolo ma in corso d’opera cede alle lusinghe di Cutrofiano dove rimane fino al 2020. Poi l’esperienza all’estero in Germania con il Nawaro Straubing dove gioca fino a marzo, poi ritorno a Cutrofiano per terminare il Campionato di A2. Quindi il salto in A1 con la Bartoccini Fortinfissi Perugia dove gioca due eccellenti stagioni. Lo scorso anno un buon campionato nelle Marche ed ora il ritorno a casa. Per lei anche diverse esperienze in maglia azzurra nelle selezioni under.