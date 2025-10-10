Casalmaggiore-Melendugno apre la 2a di A2 Femminile

Debutto stagione per la SMI Roma Volley, che esordirà nel Girone A dopo il turno di riposo davanti al pubblico del Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano contro la CBL Costa Volpino, tra le squadre a punteggio pieno. Insieme alle orobiche, anche la Narconon Volley Melendugno, l’Itas Trentino e la Gruppo Formula 3 Messina punteranno a mantenere le rispettive imbattibilità. Impegni casalinghi per le trentine e le siciliane, che ospiteranno il Club Italia (alle 17) e la Clerici Auto Concorezzo (alle 16), mentre le pugliesi saranno impegnate in trasferta in casa della Volleyball Casalmaggiore (sabato ore 16),. A riposare in questo secondo turno sarà la Marsala Volley.

Nel Girone B quattro gare in programma domenica, mentre la Futura Giovani Busto Arsizio darà il benvenuto all’Olio Pantaleo Fasano, nel secondo Monday Night consecutivo. Prime a scendere in campo domenica due squadre a quota tre punti: la Cda Volley Talmassons FVG e la neopromossa Panbiscò Leonessa Altamura, al via alle 16. Alle 17, un altro scontro tra imbattute con Nuvolì Altafratte Padova e Tenaglia Abruzzo Altino Volley, mentre completeranno il programma Clai Imola Volley contro Trasporti Bressan Offanengo e Volley Modena contro Valsabbina Millenium Brescia. Grande attenzione proprio sulla sfida in Emilia visto che al PalaPanini verrà ricordata anche Barbara Siciliano, ex giocatrice di Modena a cavallo degli anni duemila e recentemente scomparsa.

TUTTE LE SFIDE-

GIRONE A-

Volleyball Casalmaggiore - Narconon Volley Melendugno-

Dopo l'esordio nella Serie A2 Tigotà stagione 2025/2026 in quel di Trento, arriva la prima nella nuova casa per la Volleyball Casalmaggiore. Al PalaFarina di Viadana scenderanno in campo, oltre capitan Costagli e le sue compagne, le ragazze della Narconon Volley Melendugno. Fischio d'inizio fissato per le ore 16 di sabato 11 ottobre, dirigono Azzurra Marani e Andrea Galteri, Riccardo Mutti al Video Check con Marta Cavalera al referto elettronico. Le rosa ora giocheranno tra le mura amiche praticamente per un mese incontrando, sempre di sabato, oltre che Melendugno, Roma alle ore 21 del 18/10, Club Italia alle 16 del 25/10 e Marsala alle 17 del 01/11. In questo periodo Casalmaggiore dovrà far valere il più possibile il fattore campo ma soprattutto dovrà continuare spedita il proprio percorso di crescita e di maturazione tecnico/tattica oltre a fissare sempre di più gli ultimi arrivi di Vazquez Gomez e Faraone. Le ospiti vengono da una bella vittoria corsara contro Concorezzo e cercheranno di confermarsi creando un trend positivo. Nessuna giocatrice rosa ha vestito la maglia delle leccesi mentre tra le salentine Giorgia Avenia è stata una giocatrice di Casalmaggiore nella stagione 2023/2024.

EX: Giorgia Avenia a Casalmaggiore nel 2023/2024



Chiara Costagli - (Volleyball Casalmaggiore)- « La partita contro Trento sapevamo che sarebbe stata difficile e che, forse, sarebbe stata sopra le nostre aspettative perchè comunque loro sono partite molto prima di noi come preparazione. Alcune cose sono funzionate altre non molto bene ma sono dell'avviso che bisogna guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, siamo tornate sin da subito in palestra a lavorare sulle cose che sono andate mene bene allenandoci al massimo per cercare di fare funzionare al meglio tutto quello che deve girare nelle prossime gare. Sabato ci aspetta un'altra partita importante contro Melendugno...dovremo cercare di far valere il fattore campo qui a Viadana. Dovremo essere più positive e da parte nostra ci sarà tanta voglia di portare a casa qualche punto, sono scaramantica quindi non voglio sbilanciarmi di più. Sono dell'idea che dobbiamo continuare a crescere e guardare avanti ».

Ilaria Maruotti - (Narconon Volley Melendugno)- « La vittoria contro Concorezzo ci ha dato grande morale, ma siamo consapevoli che il campionato è lungo e che c'è tanto da migliorare. Ci aspetta una sfida difficile in trasferta, ma l'obiettivo è scendere in campo con la stessa grinta e la voglia di lottare su ogni palla che abbiamo mostrato all'esordio. Casalmaggiore è un club importante, quindi servirà la nostra miglior pallavolo ».

Itas Trentino - Club Italia-

Archiviato con grande soddisfazione l’ottimo esordio stagionale di lunedì scorso con il Casalmaggiore Volleyball, per l’Itas Trentino è già arrivato il momento di concentrare le proprie attenzioni sulla seconda giornata di Regular Season, in programma domenica 12 ottobre nuovamente al Sanbàpolis. A far visita alle ragazze di coach Beltrami, questa volta, sarà il Club Italia, la giovanissima formazione azzurra che racchiude nel proprio roster i migliori prospetti del volley italiano. Al debutto la squadra di Cichello ha reso la vita complicata ad una big come Messina, arrendendosi dopo quattro set incerti e combattuti, nei quali il Club Italia ha mostrato qualità tecniche e fisiche importanti. Il fischio d’inizio del match, valido per la seconda giornata d’andata del girone A di Regular Season, è previsto per domenica alle ore 17, con diretta streaming gratuita sul canale Youtube di Volleyball World Italia. Gli unici due precedenti si riferiscono alla stagione 2022/23 in Serie A2: l’Itas Trentino si impose in Regular Season sia all’andata (1-3) che al ritorno (3-0) su un Club Italia tra le cui fila militava anche la laterale gialloblù Dominika Giuliani. Oltre a lei sono transitate dal Club Italia in passato anche Sofia Monza (dal 2019 al 2021) e Giulia Marconato (dal 2019 al 2022).

PRECEDENTI: 2 (2 successi Itas Trentino)

EX: Dominika Giuliani a Club Italia nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Giulia Marconato a Club Italia nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Sofia Monza a Club Italia nel 2019/2020, 2020/2021

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Il Club Italia è una squadra di assoluta qualità, formata da ragazze giovani di grande prospettiva, con una notevole fisicità. All’esordio, a Messina, ha mostrato doti importanti soprattutto al servizio e in attacco, oltre ad un’esuberanza che mi è piaciuta molto. Non sarà semplice contrastarle e dovremo stare molto attenti ad affrontare al meglio delle nostre possibilità la gara. La vittoria su Casalmaggiore ci ha dato consapevolezza in alcuni aspetti sui quali abbiamo lavorato molto durante la preparazione: mi è piaciuto come siamo stati in campo, il modo in cui abbiamo gestito la gara e l’identità di squadra che abbiamo mostrato per larghi tratti della partita. L’obiettivo è quello di consolidare tutto ciò, confermandoci in battuta e in attacco e cercando di migliorare sul primo tocco ».

Gruppo Formula 3 Messina - Clerici Auto Concorezzo-

Secondo incontro in casa per il Gruppo Formula 3 Messina. Domenica - con inizio alle ore 16 - sfida contro le lombarde della Clerici Auto Concorezzo. Ancora un club lombardo per le siciliane, dopo la vittoria delle SuperGirls, lunedì scorso contro Club Italia. Seconda stagione in serie A2 per Concorezzo, nonostante la retrocessione dello scorso anno e in conseguenza dell'acquisizione del titolo in estate. Il primo match stagionale non è andato bene. Sconfitta in casa contro Narconon Volley Melendugno; inizio complesso che ha, in ogni caso, messo in luce criticità, ma anche punti di forza del team come Bucciarelli e Stival. Il Gruppo Formula 3, forte del successo dell’esordio, proverà a continuare il proprio cammino secondo le linee guida definite dallo staff tecnico. Un club con solo due conferme: la schiacciatrice Giulia Branchi e il libero Anna Rocca. Più numerose le novità, a partire dallo staff tecnico composto dal 1° allenatore Gilles Reali, affiancato da Chiara Giussani nel ruolo di 2nd Coach, provenienti entrambi dalla Pallavolo Cabiate. Dal club comacino prelevate anche l’opposta Erika Ghezzi e la centrale Fiorella Bizzotto. L’altra opposta è Sara Stival, proveniente dalla Clai Imola Volley, mentre a completare il reparto delle centrali sono arrivate, dalla Tecnoteam Albese Volley Como, Martina Veneriano e Giorgia Bernasconi. Dalla Numia Vero Volley, in ingresso il libero Aurora Brambilla e la palleggiatrice Nicole Da Pos, in coppia con Roberta Purashaj, tornata in Italia dopo due anni nei college in America. A rinforzare ulteriormente la rosa, le schiacciatrici Isidora Rodic - lo scorso anno a Offanengo -, Bianca Bucciarelli - alla Cda Volley Talmassons Fvg - e Francesca Trevisan - alla Valsabbina Millenium Brescia. Nel primo turno di campionato, per le prossime avversarie del club messinese, sconfitta 3-1 (23-25, 25-19,15-25, 19-25) al Palazzetto dello Sport contro Narconon Volley Melendugno. In evidenza la schiacciatrice Bucciarelli con 15 punti realizzati (13 in attacco con il 25%, 1 muro e 1 ace). Novità dall'infermeria del Gruppo Formula 3 Messina per l'opposta Rachele Rastelli. La giocatrice parmense prosegue il suo percorso di ri-atletizzazione. Considerati gli esiti confortanti dello stesso, dovrebbe tornare in gruppo a breve.

EX: Nessuno

Valentina Colombo (Gruppo Formula 3 Messina)- « Sarà una gara, sotto alcuni punti di vista, completamente diversa rispetto a quella con Club Italia. In quel caso, avevamo di fronte ragazze comunque giovani, molto alte, che colpivano molto forte. Con Concorezzo dovremo fare un gran lavoro in difesa, metterle sotto pressione sia in attacco che in battuta, scendere in campo tranquille, impostare sin da subito il nostro gioco e non lasciare indietro nulla. Infine, essere sempre presenti come abbiamo fatto per la maggior parte della partita con Club Italia ».

Puntando anche sul pubblico del PalaRescifina; ci sarà ancora il fattore campo e, elemento da non sottovalutare, la voglia di riscatto delle lombarde, dopo la sconfitta in casa contro Melendugno:

« Sì, sicuramente. Comunque, tutti sanno che venire a giocare in Sicilia non è facile. Il fattore casa gioca sempre un ruolo fondamentale, a prescindere dalla squadra. Hanno perso la prima di campionato, però vorranno subito riscattarsi e quindi verranno qui per far vedere il lavoro fatto in questi mesi ».

Ci aspettiamo una bella cornice di pubblico per vedere Messina, ma anche una Valentina Colombo protagonista:

« Sì, ovviamente lo spero, nel senso che sto lavorando per arrivare a quell'obiettivo, per essere pronta in ogni situazione, quindi ovviamente ci si spera ».

Gilles Reali (Allenatore Clerici Auto Concorezzo)- « La prima trasferta comporta sempre delle insidie, per di più se il viaggio è lungo come in questo caso. Affrontiamo una delle squadre accreditate ai piani alti della classifica e siamo consci dell’elevato quoziente di difficoltà che ci aspetta nella prossima giornata. Messina vanta un roster di ottimi giocatori, tra cui spicca sicuramente Carcaces, atleta di grande esperienza. Noi veniamo dalla gara contro Melendugno, in cui abbiamo venduto cara la pelle, mostrando alcune delle nostre qualità. Tra le mura amiche, sicuramente, i meccanismi di gioco sono più oliati, quindi domenica sarà bello confrontarsi a viso aperto anche fuori casa e vedere se riusciremo ad esprimere un buon livello di gioco anche in trasferta. La squadra è carica ed è pronta a mettere in campo tutto quello che ha ».

SMI Roma Volley - C.B.L. Costa Volpino-

Dopo il tris di vittorie in altrettante gare disputate nel II° Torneo Internazionale Isla de Gran Canaria al cospetto di avversarie di livello internazionale come le portoghesi dell’FC Porto, le tedesche del Rote Raben e le campionesse spagnole in carica dell’Heidelberg Volkswagen, e la doppia sconfitta contro la Bartoccini MC-Restauri Perugia e il Gruppo Formula 3 Messina nel I° Memorial "Simonetta Avalle", la SMI Roma Volley, reduce dal turno di riposo previsto dal calendario, si appresta a debuttare nel Campionato Italiano di Serie A2 Femminile 2025/2026 tra le mura amiche contro le lombarde del C.B.L. Costa Volpino, che nella prima giornata hanno superato per 3-0 il Marsala Volley.

EX: Nessuno



Giorgia Zannoni (SMI Roma Volley)- « Sono molto contenta di come abbiamo lavorato e di come la squadra abbia risposto nel precampionato. Ci sono tutti i presupposti per raggiungere l’obiettivo. Personalmente ce la metterò tutta per poter essere all’altezza del ruolo di capitana, per me è un orgoglio enorme e un grandissimo nuovo stimolo. Vogliamo subito far bene contro Costa Volpino davanti al nostro pubblico ».

Federica Favaretto (C.B.L. Costa Volpino)- « Roma sarà la nostra prima partita partita fuori casa ed è senza dubbio una grande sfida. Ci aspetta una trasferta di due giorni in cui dovremmo affrontare una delle squadre meglio attrezzate del campionato, hanno infatti buone individualità e hanno fatto vedere che sanno esprimerle in un ottimo gioco. Preso atto di questo noi ci prepariamo al match lavorando in palestra su quelli che sono i nostri punti forti e concentrandoci molto sul nostro gioco. Arriviamo da un buon 3/0 in casa, in campo c'è un bel clima e ci stiamo allenando bene, quindi sfruttiamo questo momento di fiducia per spingere il più possibile. Non ci aspetta una partita facile ma sarà una partita che non vediamo l'ora di giocare ».

GIRONE B-

Clai Imola Volley - Trasporti Bressan Offanengo-

La stagione della Clai Imola Volley, la seconda consecutiva in serie A2, è iniziata (per il momento) con il piede sbagliato. Dalla trasferta pugliese in casa della Leonessa Altamura le imolesi sono infatti tornate senza punti e con parecchi rimpianti, sconfitte al termine di una gara scorbutica e complicata in cui, però, non è assolutamente mancata loro la voglia di combattere su ogni pallone. Proprio partendo da questo atteggiamento positivo visto in terra barese e dalla naturale voglia di rivalsa del gruppo, la squadra ha lavorato con ottima applicazione in settimana per preparare al meglio la prima fondamentale gara interna di questo suo campionato. Ospiti del PalaRuggi nel suo tanto atteso esordio stagionale saranno le cremasche della Trasporti Bressan di Offanengo, squadra molto quotata dal punto di vista dell’organico e soprattutto piuttosto abituata ad esibirsi in questa prestigiosa categoria. Guidate in panchina dal confermatissimo Giorgio Bolzoni, tecnico molto esperto e senza dubbio garanzia di assoluta sicurezza nella gestione tattica delle gare, le lombarde hanno inaspettatamente steccato nella prima giornata venendo superate a domicilio, ed anche in maniera abbastanza perentoria (0-3 il finale), dalla Nuvolì di Altafratte. Si ritroveranno quindi una di fronte all’altra due squadre insoddisfatte ed ancora alla ricerca del loro primo acuto, condizione mentale piuttosto particolare che rende la delicata sfida in programma domenica 12 ottobre (alle ore 17) ancora più attraente e significativa. Imola approccia questa partita, per nulla semplice, con la ferma convinzione che la strada seguita fino a questo momento sia quella giusta e con la voglia quindi di poter finalmente proporre davanti al proprio pubblico lo stile di gioco sul quale lo staff tecnico guidato da coach Simone Bendandi ha puntato fortemente durante questo periodo iniziale. Polina Malik, Puck Hoogers e Katarina Bulovic rimangono frecce importanti nell’arco della Clai, attaccanti pericolosi e con tanti punti nelle mani che potranno fare la differenza grazie alla loro qualità se saranno servite con la necessaria continuità e precisione, così come tanto ci si aspetta da Sofia Cavalli, capitano e regista delle imolesi, alla prima vera partita da protagonista sul “suo” parquet di casa. Per muovere la classifica e ritrovare il (primo) sorriso servirà indubbiamente una Clai concreta e matura fin dal primo minuto di gioco, una squadra coesa che possa galvanizzarsi e tirare così fuori tutto il suo potenziale sfruttando al massimo il sostegno di tutti i tifosi e tutta la passione di una città intera che continua a fare il tifo per lei.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Clai Imola Volley)

EX: Chiara Salvatori a Volley Offanengo nel 2024/2025; Eva Ravazzolo a Imola Csi nel 2024/2025



Federica Busolini (Clai Imola Volley)- « Domenica giocheremo contro Offanengo, squadra che ormai milita nel campionato da diversi anni e che ha allestito un roster molto equilibrato con al suo interno giocatori di grande esperienza come Zago. Sappiamo che non sarà una partita semplice, ma ci stiamo preparando al meglio. Abbiamo continuato a lavorare su quelli che sono i nostri punti di forza, ma soprattutto sugli aspetti del nostro gioco che ancora sono un po' critici. Sarà la prima partita in casa, quindi siamo cariche di entusiasmo e speriamo ci sia un grande pubblico a sostenerci ».

Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Ci attende una partita difficile, è la prima trasferta e arriviamo da un esordio non brillante e senza punti contro Altafratte, anche se il punteggio è molto severo rispetto all'andamento della gara. Dobbiamo cercare di smuovere la classifica già a partire dal PalaRuggi altrimenti si rischia di rimanere subito indietro. In settimana abbiamo lavorato soprattutto su attacco e battuta, due fondamentali che ci sono un po' mancati contro Altafratte, oltre a portare avanti il lavoro più a lungo termine su difesa e altri fondamentali, cosi come la "costruzione" di due palleggiatrici giovani che hanno bisogno di tempo, di campo e di una serie di cose per stabilizzare il loro rendimento. Senza nulla togliere ad Altamura, mi ha stupito il risultato negativo di Imola all'esordio, che ha patito una prestazione non bella ma sappiamo che non ci troveremo di fronte la squadra di lunedì scorso. E' una formazione abbastanza omogenea nel gioco che ha un buon rendimento un po' in tutti i fondamentali ».

Volley Modena - Valsabbina Millenium Brescia-

Dall'esordio assoluto all'esordio casalingo per il Volley Modena che nella seconda giornata del girone B di Serie A2 ospiterà la Valsabbina Millenium Brescia in un match che si preannuncia ancora una volta davvero complicato. Capitan Lancellotti e compagne, infattti, affronteranno dopo Talmassons un'altra delle formazioni più accreditate sulla carta in una cornice d'eccezione come quella del PalaPanini. Lo storico impianto cittadino ospiterà il ritorno in Serie A vent'anni dopo la fine di una storica avventura che aveva portato il club stabilmente ai vertici italiani ed internazionali, ma soprattutto sarà il teatro ideale per il saluto ad una grande campionessa, Barbara Siciliano, scomparsa improvvisamente nei mesi scorsi. Dopo essersi ritagliata un ruolo di primo piano in maglia gialloblù e non solo, l'indimenticata giocatrice sarà ricordata da ex compagne e dirigenti con un evento che andrà in scena nel pre gara e si concluderà con il ritiro della sua maglia numero 15. Tra presente e passato, poi, Volley Modena e Valsabbina Millenium Brescia scenderanno in campo per una sfida in cui le padrone di casa cercheranno di fare un passo avanti dopo il complicato impatto con la Serie A2. Dall'altra parte della rete, invece, un avversario reduce dalla prima gioia stagionale ovvero il 3-1 inflitto sul taraflex amico ad un'altra neopromossa come l'Olio Pantaleo Volley Fasano. Roster di tutto rispetto quello delle lombarde guidato in regia dalla mirandolese Vittoria Prandi che al PalaPanini ha vissuto la sua prima vera stagione tra le grandi, nel 2013/14, con la maglia bianconera della Liu Jo Modena.

EX: Nessuno

Chiara Marinucci (Volley Modena)- « Siamo molto cariche, giocare questa gara al PalaPanini è un fattore che ci motiva ancora di più a fare ancor meglio. Vogliamo rendere orgogliosa la città di Modena e fare una buonissima prestazione, anche per riscattarci dalla sconfitta dell'ultima gara. L'esordio in A2 è stata un'emozione grandissima, ma è un punto di partenza che mi ha dato soddisfazione per il lavoro svolto fino ad ora ».

Vittoria Prandi (Valsabbina Millenium Brescia)- « Modena ha una grande tradizione pallavolistica, con una storia che si chiama "Panini" per il maschile e "Liu Jo" per la femminile. La squadra che incontreremo ha molte attese, sfruttando anche il fatto di giocare nel proprio palazzetto. Noi ci impegneremo per fare una bella figura e ripetere il successo di lunedì scorso ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Panbiscò Leonessa Altamura

Dopo l’esordio sorprendente e vincente in campionato, è già tempo di tornare in campo per la Panbiscò Leonessa Altamura che nella seconda giornata della Serie A2 Tigotà sarà impegnata in una trasferta ad altissimo coefficiente di difficoltà. Ad attendere le ragazze c’è infatti la Volley Talmassons, una formazione costruita con ambizioni chiare: il salto di categoria e il ritorno in Serie A1. Una vera e propria prova di carattere, quella che attende le nostre atlete. Il palazzetto di Latisana è da sempre un campo caldo e difficile, pertanto grinta, determinazione e concentrazione devono restare al massimo dal primo all’ultimo punto.

EX: Nessuno



Valeria Caracuta (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Andiamo incontro ad una partita molto difficile, contro una squadra costruita con chiari obiettivi del salto di categoria, quindi quello che conta sarà scendere in campo con la tranquillità e concentrazione come abbiamo fatto lunedì scorso contro la Clai Volley Imola. Siamo consapevoli del loro valore indiscusso ma abbiamo voglia di fare bene. Ci stiamo preparando al meglio quindi quello che conta è arrivare a domenica con la giusta determinazione ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Olio Pantaleo Volley Fasano

Secondo Monday night consecutivo per la Futura Volley Giovani, impegnata nel posticipo del secondo turno di Regular Season contro l’Olio Pantaleo Fasano. Dopo l’inopinata sconfitta nel match d’esordio contro Altino, Busto Arsizio va a caccia di riscatto e di punti per la classifica contro la neo-promossa formazione pugliese, anch’essa k.o. lo scorso lunedì sul campo della Millenium Brescia. Roster piuttosto solido quello affidato al confermato coach Paolo Totero, che può contare su due straniere che ben conoscono la A2 come Candela Sol Salinas (schiacciatrice argentina vista a Castelfranco Pisa e Lecco) top scorer con 13 punti nella gara d’esordio contro Brescia, e l’opposta finlandese Piia Korhonen, ex Olbia, Macerata e Soverato. Arricchisce il roster un tris di atlete che con Roma ha vinto la Challenge Cup nella stagione 2024/25: la schiacciatrice Claudia Provaroni (ex Vallefoglia e Perugia in A1), la centrale Michela Rucli e la palleggiatrice Margherita Muzi. Le biancorosse dovranno ripartire dalla solidità mostrata in ricezione (46% di perfetta di squadra) abbinando però una maggiore efficacia sia in attacco che in battuta. La Olio Pantaleo Fasano riparte da Busto Arsizio la sua marcia in questo nuovo campionato di serie A2. Dopo la sconfitta in quel Brescia contro la Valsabbina Millenium le ragazze gialloblu sono già pronte ad affrontare nel migliore dei modi la seconda giornata del campionato affrontando la Futura Volley Giovani Busto Arsizio. Settimana intensa di allenamenti per le ragazze di coach Paolo Totero in vista della seconda gara di questo campionato. Preparazione mirata per ritrovare quella continuità e precisione di gioco palesato nel primo set e studio approfondito di ciò che non ha funzionato negli altri game che hanno permesso alle leonesse di portare a casa la prima del campionato. Roster gialloblù al completo con la schiacciatrice Ilaria Maiorano in via di recupero.

EX: Nessuno



Sofia Alberti (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Il sentimento dominante è stato l’amaro in bocca perché contro Altino non siamo riuscite a mettere in campo quello che siamo capaci di fare e che ci avrebbe permesso di portare a casa un risultato diverso. A questi livelli non esistono partite facili e quanto accaduto deve farci capire quale deve essere il nostro atteggiamento per il resto del campionato. Siamo una squadra giovane e per questo dobbiamo affrontare ogni gara come una battaglia lottando su ogni pallone. Stiamo lavorando per sistemare le cose che non sono andate, quello che ritengo evidente è che dobbiamo avere più pazienza se le cose non vengono senza demoralizzarci. All’esperienza di Fasano dovremo rispondere con la spregiudicatezza della nostra gioventù. Non ci dovrà mai mancare la voglia di combattere su ogni pallone e la partita la dovremo fare noi; non dovremo uscire dal campo senza la consapevolezza di aver dato tutto. Entrambe le squadre sono vogliose di riscatto: sarà una partita dura ma anche questo è il bello dello sport ».

Margherita Muzi (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Lunedì abbiamo esordito finalmente. Gara altalenante ma purtroppo siamo riuscite a portare a casa solo un set. Lunedì affronteremo il Futura Giovani. Roster ben attrezzato con giocatori che disputano da anni la serie A. Stiamo lavorando sodo per arrivare preparate a questa 2a partita di campionato, evitando gli errori commessi nella precedente gara ».

Nuvolì Altafratte Padova - Tenaglia Abruzzo Altino Volley-

Ad un anno di distanza Nuvolí AltaFratte Padova e Tenaglia Abruzzo Volley Altino si ritrovano di fronte nel palazzetto dello sport di Trebaseleghe e sempre per giocarsi i punti in palio nella seconda giornata di serie A2 Tigotà. Un anno fa il match terminò 3-1 in favore delle padrone di casa che oggi, così come le ospiti, si trovano a poter contare su di una classifica che vede entrambe a quota tre frutto di due vittorie esterne, ad Offanengo quella delle venete, a Busto Arsizio per le abruzzesi. Un incrocio-incontro che sarà anche quello dell’ex Alice Trampus (in maglia gialloblù nella stagione 2023-24) e soprattutto di ben quattro ori mondiali Under 21, Lisa ed Erika Esposito tra le fila della Nuvolí e Dalila Marchesini e Adji Astou Ndoye che difenderanno i colori della Tenaglia. Match speciale pure per la regista veneziana Viola Passaro che sarà impegnata a pochi chilometri dalla sua provincia natale.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Nuvolì Altafratte Padova)

EX: Alice Trampus a Alta Fratte Volley Padova nel 2023/2024

Greta Catania (Nuvolì Altafratte Padova)- « Siamo contente per la prima vittoria, frutto del tanto lavoro che abbiamo svolto in preparazione, adesso dovremo mettere da parte l’entusiasmo del dopo Offanengo e guardare avanti continuando a lavorare sodo. La Tenaglia è squadra giovane, dalle ottime individualità e arriverà anch’essa forte del suo recente successo, noi dovremo essere brave ad imporci sin da subito. Sarà il mio primo match a Trebaseleghe e non vedo l’ora di sentire il calore di un pubblico che mi hanno descritto molto caldo e trascinante ».

Anita Bagnoli (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Domenica ci aspetta una sfida impegnativa contro Padova, stiamo lavorando bene in palestra per farci trovare pronte, sono sicura che sarà una bella partita! ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA DI ANDATA GIRONE A-



Sabato 11 ottobre 2025, ore 16.00

Volleyball Casalmaggiore - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Marani Azzurra, Galteri Andrea



Domenica 12 ottobre 2025, ore 16.00

Gruppo Formula 3 Messina - Clerici Auto Concorezzo Arbitri: Mannarino Matteo, De Orchi Marco

Domenica 12 ottobre 2025, ore 17.00

Itas Trentino - Club Italia Arbitri: Peccia Luigi, Cervellati Giulio

SMI Roma Volley - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Villano Dalila, Paris Fabio



Riposa: Marsala Volley



LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 3, C.B.L. Costa Volpino 3, Narconon Volley Melendugno 3, Gruppo Formula 3 Messina 3, SMI Roma Volley 0, Club Italia 0, Clerici Auto Concorezzo 0, Marsala Volley 0, Volleyball Casalmaggiore 0.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA DI ANDATA GIRONE B-

Domenica 12 ottobre 2025, ore 16.00

Cda Volley Talmassons Fvg - Panbiscò Leonessa Altamura Arbitri: Galletti Denise, Bosica Gianclaudio

Domenica 12 ottobre 2025, ore 17.00

Clai Imola Volley - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Dell'Orso Alberto, De Luca Lorenzo

Volley Modena - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Candeloro Eleonora, Polenta Martin



Nuvolì Altafratte Padova - Tenaglia Abruzzo Altino Volley Arbitri: Bonomo Andrea, Giulietti Fabrizio



Lunedì 13 ottobre 2025, ore 20.30

Futura Giovani Busto Arsizio - Olio Pantaleo Volley Fasano Arbitri: Lanza Claudia, Pasciari Luigi



LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 3, Nuvolì Altafratte Padova 3, Valsabbina Millenium Brescia 3, Panbiscò Leonessa Altamura 3, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 3, Futura Giovani Busto Arsizio 0, Clai Imola Volley 0, Olio Pantaleo Volley Fasano 0, Trasporti Bressan Offanengo 0, Volley Modena 0.