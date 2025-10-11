Per Melendugno secondo colpo esterno e primato

La partita, ha visto le ospiti imporsi fin da subito con parziali netti. Il primo set si è concluso rapidamente sul 14-25, seguito da un secondo parziale chiuso sul 19-25. La squadra di casa ha mostrato un’importante reazione d’orgoglio nel terzo set, combattendo punto a punto e riuscendo ad aggiudicarselo per 25-23. Tuttavia, nel quarto set, Melendugno ha ripreso il controllo delle operazioni, chiudendo la contesa con un perentorio 16-25 e portando a casa i tre punti.

A trascinare Melendugno è stata una performance importante di Daniela Soledad Bulaich Simian, meritatamente nominata MVP dell’incontro. La schiacciatrice ha messo a referto 20 punti, rivelandosi un’autentica spina nel fianco per la difesa di Casalmaggiore, con un’efficienza in attacco del 44% e un’ottima ricezione al 91% di positività. Oltre a lei, in doppia cifra per Melendugno anche Joly (13 punti), Babatunde (12 punti), Bassi (11 punti) e Riparbelli (11 punti).

Per la Volleyball Casalmaggiore, nonostante la sconfitta, si è distinta Julia Kavalenka, top scorer della sua squadra con 14 punti. Con questo risultato, le pugliesi si issano momentaneamente in testa alla classifica, in attesa dei match di domani, domenica 12 ottobre.

I protagonisti-

Betsy Nwokoye (Volleyball Casalmaggiore)- « La partita di oggi è stata a due facce, siamo partite scariche, un po' timorose di osare mentre nella seconda parte è andata meglio, nel terzo set avevamo la grinta giusta per fare le cose e la voglia di riscattarci. Nel quarto è tornata la paura di osare perchè vedevamo la loro spinta ».

Carola Colombino (Narconon Volley Melendugno) « Sono estremamente contenta, soprattutto per come abbiamo reagito dopo aver perso il terzo set. C'è stato un momento in cui, dopo due parziali dominati, forse ci siamo un po' sedute, permettendo a Casalmaggiore – che ha una grande attaccante come Kavalenka – di rientrare in partita e crederci. Quegli errori in ricezione e quel calo di concentrazione ci hanno ricordato che in A2 non puoi mai abbassare la guardia. Sapevamo che dovevamo ritrovare la nostra solidità. Sono felice di aver contribuito con dei punti importanti, specialmente quello finale, che ha sigillato la vittoria. Abbiamo dimostrato un grande carattere di squadra vincendo 1-3. Questi tre punti ci tengono alto il morale e danno fiducia a tutto il gruppo.. Adesso, testa bassa e continuiamo a lavorare, perché le prossime gare saranno altrettanto impegnative ».

Il tabellino-

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE - NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 1-3 (14-25 19-25 25-23 16-25) –

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Pasquino, Costagli 12, Marku 4, Kavalenka 14, Vazquez Gomez 8, Nwokoye 8, Faraone (L), Neri 3, Ravarini 2, Nosella, Stafoggia. Non entrate: Linda, Morandi (L), Mattioli. All. Cuello.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Joly 13, Babatunde 12, Avenia 4, Bulaich Simian 20, Riparbelli 11, Bassi 11, Morandini (L), Colombino 6, Perfetto 1, Sturniolo. Non entrate: Maruotti, Roserba (L), Gianfico. All. Giunta.

ARBITRI: Marani, Galteri.

Durata set: 24', 28', 32', 24'; Tot: 108'.

MVP: Daniela Soledad Bulaich Simian (Narconon Melendugno)

Spettatori: 621