Nella Hall of Fame Mondiale c'è Francesca Piccinini

HOLYOKE (STATI UNITI)- La commissione della IVHF nel corso di una partecipata cerimonia che si è svolta a Holyoke, in Massachusetts, città dove la pallavolo è nata, ha celebrato i campioni della pallavolo introdotti nella Volleyball Hall of Fame nell'anno 2025

Tra gli eletti c’è la campionessa azzurra Francesca Piccinini, leggenda del volley mondiale e già inserita nella Hall of Fame della pallavolo italiana.

Piccinini, icona indiscussa della pallavolo mondiale, per oltre vent’anni ha rappresentato l’Italia, contribuendo a scrivere molte delle pagine storiche del volley azzurro, tra le quali brillano il trionfo nel Campionato Mondiale 2002, la vittoria della World Cup 2007 e l’oro all’Europeo 2009. In totale sono 503 le presenze in azzurro.

Quello ottenuto dalla International Volleyball Hall of Fame è il giusto riconoscimento per un’atleta che, nel corso della sua lunga e meravigliosa carriera, ha preso parte a ben quattro Olimpiadi: Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012 (5º posto).

L’elenco completo degli atleti della “Classe 2025”

Dimitar Karov (Bulgaria)

Ivan Miljkovic (Serbia)

Rosa Garcia Rivas (Perù)

Francesca Piccinini (Italia)

Laura Ludwig (Germania)

Kent Steffes (Stati Uniti)

Jürgen Wagner (Germania)

Barry Couzner (Australia)

Guillermo “Willy” Paredes (Argentina)