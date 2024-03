Pechino Express, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini: chi sono i Giganti

Chi è Kristian Ghedina: vita privata e carriera

Nato a Cortina nel 1969, Kristian Ghedina è stato uno dei discesisti italiani più vittoriosi in Coppa del mondo di sci, nonché tra i migliori specialisti della sua epoca. La passione per lo sci l'ha ereditata dalla madre Adriana, praticandola sin da giovanissimo. La mamma è morta in un incidente sciistico nel 1985, a quel punto, ha voluto che il figlio studiasse in un collegio, a Lienz, in Austria. Esordiente su scala internazionale ai Mondiali juniores di sci di Sälen del 1987, Ghedina è stato il primo italiano a vincere la Streif di Kitzbuhe, in Austria, pista tra le più belle e difficili dello sci alpino. Ha ottenuto 3 medaglie ai Campionati Mondiali, 13 vittorie in Coppa del Mondo, e si è affermato come campione discesista negli anni ’90, con ben 6 primi posti in discesa libera. Dopo il suo ritiro nel 2006 si è dedicato alle corse automobilistiche gareggiando nel Campionato italiano Superturismo e nella Porche Supercup. Amante della velocità e dell'adrenalina non si ferma un momento, non a caso la sua canzone preferita è "Vita Spericolata". Kristian è legato sentimentalmente a Patrizia Auer, conosciuta agli inizi degli anni ’90 quando anche lei è entrata a far parte della nazionale italiana di sci, ma conquistata solo nel 2007. Insieme, hanno due figli: Natan, nato nel 2020, e Brayan, nato nel 2023...