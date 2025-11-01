L'anticipo del Girone B è di Talmassons

Ed i ricordi passati tornano d’attualità anche stasera, perchè le padrone di casa si impongono nuovamente per 3-0 e tornano al successo casalingo dopo il passo falso contro Imola. Partita equilibrata per gran parte dell’incontro, ma nelle battute finali di ogni parziale, la Cda è stata sempre più cinica, fredda e determinata a portarsi a casa ogni frazione. Primo set in totale equilibrio fino al 18-18, dove Busto Arsizio si spegne e sale in cattedra il muro di casa guidato da Gannar, ed è break fino al 25-20. Nella seconda frazione sprint ospite in avvio 1-6 con Orlandi sugli scudi, ma Talmassons non molla e ricuce il parziale fino al 16-16, con Frosini ed Enneking protagoniste della rimonta e della fuga finale per il 25-19. Terzo set ancora nel segno dell’equilibrio fino al 22-22, ma ancora una volta è Enneking a siglare prima il muro su Taborelli e poi il definitivo 25-22 in attacco. MVP Gannar che chiude con il 71% in attacco, bene anche Frosini (17 con il 52% in attacco) e Scola in cabina di regia.

I protagonisti-

Sofia Alberti (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile come le due che verranno a breve. Siamo partite spensierate e tranquille riuscendo a tenere il livello di Talmassons facendo bene le nostre cose. Poi però la frenesia di voler fare ancora meglio ci ha bloccate; dobbiamo riuscire a superare i momenti di difficoltà in cui incappiamo spesso nei finali dei set, cosa che ovviamente ci penalizza maggiormente perchè è il momento più importante. Dobbiamo ripartire dagli spunti positivi di questa gara, dove per larghi tratti abbiamo espresso un buon gioco, e limitare il più possibile i momenti di down ».

Il tabellino-

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG - FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-20 25-19 25-22) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Bakodimou 7, Gannar 8, Scola 2, Enneking 11, Molinaro 9, Frosini 17, Mistretta (L), Rossetto 5, Feruglio, Cassan. Non entrate: Comar (L), Cusma, Barbazeni, Viola. All. Barbieri.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Longobardi 2, Farina 6, Taborelli 7, Orlandi 10, Talarico 9, Sassolini, Blasi (L), Tkachenko 5, Alberti 1, Nella, Rebora. Non entrate: Sormani, Maiorano, Aina (L). All. Milano.

ARBITRI: Magnino, Sabia.

Durata set: 27', 25', 29'; Tot: 81'.

MVP: Islam Gannar (Cda Volley Talmassons)