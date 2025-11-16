L'8a giornata ha regalato sorprese e deciso le otto per la Coppa Italia 

ROMA- L'ottava giornata di A2 Femminile ha sciolto ogni dubbio sulle otto squadre che saranno protagoniste dei quarti di Coppa Italia. Per il Girone A, si sono qualificate l’Itas Trentino, la Cbl Costa Volpino, la SMI Roma Volley e la Narconon Volley Melendugno, per il Girone B la Cda Volley Talmassons FVG, la Nuvolì Altafratte Padova, la Valsabbina Millenium Brescia e la Tenaglia Abruzzo Altino Voley che il 17 dicembre giocheranno per conquistare le semifinali.

Non approfitta totalmente della sconfitta di Trento la Cbl Costa Volpino, che vince al tie-break contro il Club Italia agganciando la capolista a quota 15 ma senza effettuare il sorpasso. Partita vera nella provincia orobica, con le padrone di casa avanti (25-15) prima del micidiale uno-due delle federali (18-25 e super 28-30). Ma la squadra di coach Cominetti non molla e vince in rimonta la quarta frazione ai vantaggi 26-24, prima di conquistare i due punti al 15-12 del tie-break. Prestazione da MVP per Grosse Scharmann, 32 punti (53% in attacco, 3 ace e 3 muri), Pistolesi mette a segno 17 punti mentre per le azzurrine Susio fa 23 e Tosini 21. Dice addio al sogno Coppa Italia la Marsala Volley, che si arrende in quattro set alla SMI Roma Volley. Decisivo l’ingresso dell’MVP Bosso nel quarto set, 7 punti con il 75% dal campo, ma per le giallorosse importanti anche i 20 punti di Perovic (72%) e i 16 di Mason, gli stessi di Torok per le siciliane.

Ufficiali le quattro partecipanti alla Coppa Italia del Girone B. Grazie al successo per 0-3 contro la Trasporti Bressan Offanengo, la Tenaglia Abruzzo Altino Volley si regala la prima, storica partecipazione alla competizione insieme al terzetto di testa. Chirurgiche le abruzzesi, lucidissime in ogni finale di set, tutti terminati con un risicato scarto di punti (23-25, 22-25 e 23-25 in rimonta dal 21-18). Ancora migliore in campo Siakretava, 22 punti, ma neroverdi colpevoli per i molti errori commessi (24, contro i 13 ospiti). In vetta, vittoria in un’ora e venti della Cda Volley Talmassons FVG contro l’Olio Pantaleo Fasano. Le due opposte, Frosini e Korhonen, firmano 14 punti a testa, per le friulane bene anche Bakodimou (13), Molinaro (11) e Rossetto (9).

Girone che si conferma equilibratissimo visto che anche questa settimana si sono verificati ben tre tie-break. Due ore e mezza di gioco in Puglia e seconda vittoria consecutiva per la Futura Giovani Busto Arsizio, che batte la Panbiscò Leonessa Altamura. Dopo il 30-28 pugliese, doppio set a firma bustocca, 18-25 e 23-25, prima di un nuovo sprint delle padrone di casa ai vantaggi 28-26. Ma al tie-break sono le ragazze di coach Tettamanti ad avere più benzina e chiudono 11-15. Supera nuovamente i trenta punti (31) l’opposta Krasteva per le padrone di casa, 22 punti per Bierria mentre l’MVP Taborelli ne fa 28 e una super Farina totalizza 20 punti con 7 muri.

Terzo k.o. consecutivo per la Valsabbina Millenium Brescia, che stacca la spina sul 2-0 lasciando il campo ad una bella Clai Imola Volley, che va a prendersi il successo con il 16-18 del tie-break. Decisiva l’ex Malik con 31 punti, ma bene anche Hoogers (18) e Bulovic (12 con 4 ace), mentre per le giallonere non bastano le cinque giocatrici in doppia cifra: Amoruso (20), Olivotto (15, 5 muri), Modestino (12, 4 muri), Michieletto (13) e Vernon (10). Infine seconda vittoria stagionale per la Volley Modena, che sempre in cinque set la spunta sulla Nuvolì Altafratte Padova. Impresa per le modenesi, ultime in classifica contro la seconda: perso il primo set, la squadra di Marone vince le frazioni centrali, cede la quarta ma poi è brava a rimanere compatta e concentrata e a prendersi il successo con il 15-13 del parziale corto. Prova egregia della regista Lancellotti, MVP, 19 punti per Visentin e 18 per Nonnati, mentre per Padova, a cui non bastano i 14 muri di squadra, 16 punti da Esposito.

I tabellini-

GIRONE A-

C.B.L. COSTA VOLPINO – CLUB ITALIA 3-2 (25-15 18-25 28-30 26-24 15-12) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 3, Pistolesi 17, Pizzolato 6, Grosse Scharmann 32, Mangani 10, Brandi 15, Gamba (L), Giani 2, Favaretto 2, Fumagalli 1, Dell’amico. Non entrate: Buffo, Busetti (L). All. Cominetti.

CLUB ITALIA: Spaziano 2, Tosini 21, Zanella 4, Solovei 9, Peroni 1, Quero 8, Regoni (L), Susio 23, Bovolenta 8, Caruso 7, Magnabosco. Non entrate: Cakovic, Sari, Spada (L). All. Cichello. ARBITRI: Bosica, Erman.

Durata set: 20′, 24′, 36′, 32′, 18′; Tot: 130′.

MVP: Lena Grosse Scharmann (C.B.L. Costa Volpino)

MARSALA VOLLEY – SMI ROMA VOLLEY 1-3 (29-27 22-25 22-25 18-25) –

MARSALA VOLLEY: Kosonen 15, Caserta 10, Ferraro 1, Torok 16, Cecchini 7, Vighetto 10, Cicola (L), Varaldo 2, Taje’ 2, Pozzoni 1, Grippo. Non entrate: Giuli’. All. Giangrossi.

SMI ROMA VOLLEY: Guiducci 5, Angelina 9, Guidi 11, Perovic 20, Mason 16, Consoli 7, Zannoni (L), Bosso 7, Biesso 1. Non entrate: Baratella, Pecorari, Cantoni. All. Cuccarini.

ARBITRI: Mazzara’, Marigliano.

Durata set: 36′, 32′, 32′, 27′; Tot: 127′.

MVP: Teresa Maria Bosso (Smi Roma)

GIRONE B-

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY 0-3 (23-25 22-25 23-25) – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 6, Caneva 7, Compagnin 2, Bellia 16, Ravazzolo 7, Zago 13, Di Mario (L), Martinelli 4, Resmini, Meoni, Tommasini, Coba. All. Bolzoni.

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Bagnoli 1, Ndoye 3, Marchesini 7, Siakretava 22, Murmann 7, Monaco 5, Tesi (L), Trampus 3, Sassolini 2, Guzin 1, Polesello, Farelli, Fini (L), Passaro. All. Ingratta.

ARBITRI: Selmi, Bolici.

Durata set: 27′, 31′, 30′; Tot: 88′.

MVP: Viktoryia Siakretava (Tenaglia Abruzzo)

VOLLEY MODENA – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 3-2 (17-25 25-22 25-21 22-25 15-13) –

VOLLEY MODENA: Lancellotti 2, Fusco 16, Credi 4, Nonnati 18, Visentin 19, Marinucci 10, Righi (L), Dodi 1, Gerosa, Del Freo, Fiore, Sazzi, Zironi. All. Marone.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Catania 9, Stocco 4, Esposito 16, Bovo 7, Hanle 6, Fiorio 14, Sposetti Perissinot (L), Mazzon 14, Moroni 3, Bozzoli 2, Esposito, Romanin, Pedrolli, Maggipinto. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Di Lorenzo, Paris.

Durata set: 25′, 33′, 27′, 34′, 22′; Tot: 141′.

MVP: Elisa Lancellotti (Volley Modena)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO 3-0 (25-16 25-18 25-23) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Rossetto 9, Gannar 8, Scola 3, Bakodimou 13, Molinaro 11, Frosini 14, Mistretta (L), Cassan, Barbazeni, Viola, Feruglio, Enneking, Cusma. All. Barbieri.

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Muzi 1, Salinas 11, Piacentini 4, Korhonen 14, Provaroni 7, Vinciguerra 2, Gazzerro (L), Soleti 1, Franceschini, Negro, Maiorano, Vittorio, Pixner. All. Totero. ARBITRI: Angelucci, Pasquali.

Durata set: 27′, 24′, 29′; Tot: 80′.

MVP: Aurora Rossetto (Cda Volley Talmassons Fvg)

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 2-3 (30-28 18-25 23-25 28-26 11-15) –

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Bierria 22, Pulliero 9, Krasteva 31, Riva 10, Soriani 8, Caracuta, Biagini (L), Ungaro 1, Evola 1, Monitillo 1, Chiesa, Arciprete, D’onofrio (L), Serafini. All. Dell’anna. FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Longobardi 17, Rebora 14, Sassolini 5, Tkachenko 6, Farina 20, Taborelli 28, Blasi (L), Orlandi 5, Aina (L), Talarico, Moroni, Maiorano, Nella, Alberti. All. Tettamanti. ARBITRI: Galteri, Villano.

Durata set: 32′, 23′, 28′, 34′, 20′; Tot: 137′.

MVP: Veronica Taborelli (Futura Giovani Busto Arsizio)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – CLAI IMOLA VOLLEY 2-3 (25-18 25-22 23-25 18-25 16-18) – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 13, Modestino 12, Schillkowski 4, Amoruso 20, Olivotto 15, Vernon 10, Parrocchiale (L), Struka 4, Prandi, Orlandi, Arici, Vittorini. All. Solforati.

CLAI IMOLA VOLLEY: Cavalli, Hoogers 18, Salvatori 9, Malik 31, Bulovic 12, Busolini 11, Gambini (L), Vecchi 1, Foresi 1, Novello 1, Osana (L), Schena, Romano. All. Bendandi.

ARBITRI: Viterbo, Laghi.

Durata set: 30′, 29′, 29′, 27′, 25′; Tot: 140′.

MVP: Polina Malik (Clai Imola Volley)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Itas Trentino-Narconon Volley Melendugno 2-3 (23-25, 25-19, 18-25, 30-28, 11-15) Giocata ieri

C.B.L. Costa Volpino-Club Italia 3-2 (25-15, 18-25, 28-30, 26-24, 15-12)

Marsala Volley-SMI Roma Volley 1-3 (29-27, 22-25, 22-25, 18-25)

Gruppo Formula 3 Messina-Volleyball Casalmaggiore Si gioca domani ore 17.00

Ha riposato Clerici Auto Concorezzo

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 15 (5 – 2); C.B.L. Costa Volpino 15 (5 – 2); SMI Roma Volley 15 (5 – 2); Narconon Volley Melendugno 14 (5 – 2); Marsala Volley 10 (3 – 4); Gruppo Formula 3 Messina 8 (3 – 3); Clerici Auto Concorezzo 7 (2 – 5); Club Italia 6 (2 – 6); Volleyball Casalmaggiore 3 (1 – 5);

IL PROSSIMO TURNO-23/11/2025 Ore 17.00

Narconon Volley Melendugno – Gruppo Formula 3 Messina

Clerici Auto Concorezzo – Marsala Volley Ore 15.00

SMI Roma Volley – Itas Trentino

Volleyball Casalmaggiore – C.B.L. Costa Volpino Si gioca il 22/11/2025 Ore 16.00

Riposa: Club Italia

GIRONE B-

I RISULTATI-

Trasporti Bressan Offanengo-Tenaglia Abruzzo Altino Volley 0-3 (23-25, 22-25, 23-25)

Volley Modena-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-2 (17-25, 25-22, 25-21, 22-25, 15-13)

Cda Volley Talmassons Fvg-Olio Pantaleo Volley Fasano 3-0 (25-16, 25-18, 25-23)

Panbisco’ Leonessa Altamura-Futura Giovani Busto Arsizio 2-3 (30-28, 18-25, 23-25, 28-26, 11-15)

Valsabbina Millenium Brescia-Clai Imola Volley 2-3 (25-18, 25-22, 23-25, 18-25, 16-18)

LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 21 (7 – 1); Nuvoli’ Altafratte Padova 18 (6 – 2); Valsabbina Millenium Brescia 16 (5 – 3); Tenaglia Abruzzo Altino Volley 16 (5 – 3); Trasporti Bressan Offanengo 10 (3 – 5); Clai Imola Volley 9 (4 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 9 (3 – 5); Panbisco’ Leonessa Altamura 9 (3 – 5); Olio Pantaleo Volley Fasano 7 (2 – 6); Volley Modena 5 (2 – 6).

IL PROSSIMO TURNO- 23/11/2025 Ore 17:00

Trasporti Bressan Offanengo – Panbisco’ Leonessa Altamura

Futura Giovani Busto Arsizio – Volley Modena Si gioca il 24/11/2025 20.30

Cda Volley Talmassons Fvg – Tenaglia Abruzzo Altino Volley

Clai Imola Volley – Olio Pantaleo Volley Fasano

Nuvoli’ Altafratte Padova – Valsabbina Millenium Brescia