Nell'ultima di andata si gioca per entrare in Coppa Italia

Nella Pool A, l’ultimo slot a disposizione si deciderà in uno scontro diretto da brividi. Domenica alle 17, la Narconon Volley Melendugno, 14 punti, ospiterà la Gruppo Formula 3 Messina, distante tre lunghezze. Solo una possibilità per le siciliane: vincere 0-3. In caso di successo di almeno un set, le pugliesi saranno infatti avanti per un miglior quoziente set (18-14 contro 18-15).

Ma le altre partite non saranno prive di emozioni, perché le squadre in testa, tutte appaiate a 15 punti, dovranno comunque fare del loro meglio per garantirsi l’accoppiamento migliore possibile. Nell’anticipo del sabato, la Cbl Costa Volpino sarà in trasferta sul campo della Volleyball Casalmaggiore, mentre le altre due formazioni si scontreranno tra di loro domenica nel big match: SMI Roma Volley contro Itas Trentino. Infine, priva di motivazioni legate alla coppa ma potenziali risvolti determinanti in vista della post season nello scontro tra la Clerici Auto Concorezzo e la Marsala Volley (ore 15). A riposo il Club Italia.

Nel Girone B, ufficiali le quattro partecipanti alla coppa ma non gli abbinamenti. Abbinamenti che saranno decisi, per una coincidenza del calendario, da due scontri diretti. Alla capolista Cda Volley Talmassons FVG (21 punti) basta un punto contro l’ostica Tenaglia Abruzzo Altino Volley (16) per essere matematicamente sicura del primo posto, ma dall’altro lato della rete le abruzzesi proveranno a ottenere il massimo possibile per scavalcare la Valsabbina Millenium Brescia (16), a sua volta avversaria della Nuvolì Altafratte Padova (18), che proverà almeno a mantenere il secondo posto.

Nelle altre tre gare il focus sarà già alla fase successiva della Regular Season. Perché la distanza tra la quinta classificata Trasporti Bressan Offanengo e la decima Volley Modena è soltanto di cinque punti, lasciando aperte decine di scenari diversi. Le neroverdi se la vedranno in casa contro la Panbiscò Leonessa Altamura, che segue a un punto di distanza, le emiliane saranno impegnate nel posticipo di lunedì 24 novembre (ore 20.30) sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio. Infine, sempre domenica alle 17, la Clai Imola Volley accoglierà l’Olio Pantaleo Fasano.

GIRONE A-

Narconon Volley Melendugno - Gruppo Formula 3 Messina

Il Palazzetto dello Sport di Lecce si prepara a vibrare. Tutto è pronto per un’altra giornata carica di tensione agonistica elevata, in cui l'accuratezza tattica si fonderà con l'ardore indomabile nel confronto con una delle squadre più ambiziose della categoria. Il fischio d'inizio è fissato per domenica 23 novembre alle ore 17:00 presso il Palazzetto San Giuseppe da Copertino di Lecce. Si scenderà in campo per un incontro che ha il sapore di alta classifica. Di fronte al proprio pubblico, la Narconon Volley Melendugno ospiterà il Gruppo Formula 3 Messina, una delle formazioni più determinate del Girone A. Arriva nel Salento una squadra allestita con l'obiettivo dichiarato di puntare alla promozione nella massima serie, come testimoniato dalla finale Play-Off raggiunta nella stagione precedente. Il Gruppo Formula 3 Messina, dopo un avvio di campionato in sordina, sta risalendo con forza la china, spinto da ben tre vittorie consecutive e dalla tenacia che contraddistingue chi è in cerca di riscatto dopo un sogno sfumato. Le "SuperGirls" guidate da coach Freschi si presentano come un vero e proprio blocco compatto, con elementi di spessore. Le minacce principali giungono dalle loro laterali, dove spiccano la potenza e l'esperienza della capitana cubana Kenia Carcaces e il talento cristallino delle giovani Aneta Zojzi e Giulia Viscioni. Tuttavia, la compagine siciliana troverà ad attenderla una Narconon Volley Melendugno in condizione eccellente, forte di due imprese memorabili che hanno scosso la vetta del campionato: i successi eroici ottenuti contro le quotate Trento e Costa Volpino. Le pallavoliste salentine hanno dimostrato una volontà ferrea e una qualità di gioco di altissimo livello, rafforzando la convinzione che la strada verso il successo sia aperta e che la squadra possa giocarsela alla pari con chiunque, specialmente tra le mura amiche. Il campo da gioco sarà anche cornice di forti emozioni, con il ritorno di ex atlete importanti tra le fila messinesi, come Cecilia Oggioni e Rachele Rastelli, i cui trascorsi sono ben noti alla tifoseria locale. A rendere l'intreccio ancora più significativo, saranno le atlete della Narconon Jessica Joly e Maria Adelaide Babatunde, che incroceranno il loro passato sportivo più recente, vissuto proprio a Messina. Il cuore e la determinazione delle atlete biancorossonere necessitano del supporto incondizionato del loro pubblico per compiere un passo cruciale e per dare un’ulteriore scossa alla classifica. La società esorta caldamente i tifosi a riempire il Palazzetto per diventare il settimo elemento in campo e spingere la squadra a conquistare la vittoria.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Gruppo Formula 3 Messina, 1 successo Narconon Volley Melendugno)

EX: Maria Adelaide Babatunde a Akademia Messina nel 2024/2025; Jessica Joly a Akademia Messina nel 2023/2024; Cecilia Oggioni a Narconon Volley Melendugno nel 2023/2024; Rachele Rastelli a Narconon Volley Melendugno nel 2023/2024

Simone Giunta (Allenatore Narconon Volley Melendugno)- « La squadra affronterà un'altra compagine costruita per il salto di categoria. La preparazione è focalizzata nel cercare di spingere con il nostro gioco, consapevoli che questo gruppo può tranquillamente puntare verso l’alto. Domenica giocheremo davanti al nostro pubblico e faremo di tutto per portare a casa il miglior risultato possibile per il prosieguo del nostro cammino ».

Kenia Carcaces (Gruppo Formula 3 Messina)- Giocheremo con Melendugno per conquistare la quarta posizione. Una partita molto importante. Andremo lì per dare il meglio. Non voglio dire niente se non che proveremo a prenderci questi tre punti”. Cosa dovremo temere in Puglia e su cosa dovremmo puntare per vincerla: “Temere, secondo me, nulla. E per spuntarla, fare una bella partita di squadra. Per me solo quello ».

Clerici Auto Concorezzo - Marsala Volley.

Dopo il turno di riposo della scorsa settimana, la Clerici Auto Concorezzo torna a respirare aria di casa per la sfida contro Marsala Volley, l’ultima del girone d’andata. La formazione di coach Gilles Reali è alla quinta gara consecutiva tra le mura amiche, mentre le ospiti tornano in trasferta dopo tre sfide casalinghe contro: Gruppo Formula 3 Messina, Club Italia e SMI Roma Volley. Entrambe le compagini sono reduci da un ko interno subìto per mano delle capitoline, anche se i rispettivi match hanno avuto un andamento differente, con Marsala che è riuscita a mettere maggiormente in apprensione Zannoni e compagne rispetto a quanto fatto una settimana prima dalle brianzole. Nelle ultime 3 gare, entrambe le formazioni hanno raccolto 4 punti e, in classifica, stanziano rispettivamente al settimo e sesto posto, separate da 3 lunghezze in favore delle ospiti. La sfida di domenica 23 novembre al Palazzetto dello Sport di Concorezzo sarà una “prima assoluta” poiché le due squadre non hanno mai condiviso il rettangolo di gioco. Le siciliane, infatti, a seguito della rifondazione nel 2023, sono riuscite, nella scorsa stagione, ad ottenere la promozione in Serie A2 e stanno dimostrando, tramite un ottimo gioco, di meritare ampiamente la categoria. La Clerici Auto Concorezzo, invece, ha conquistato l’accesso alla seconda serie nazionale al termine dell’annata 2023/2024 e, nonostante la retrocessione della scorsa stagione, ha optato per l’acquisizione del titolo, confermandosi per il secondo anno consecutivo in Serie A2. Il fischio d’inizio della gara è anticipato alle ore 15:00 rispetto al consueto orario delle 17:00 e la diretta streaming del match sarà disponibile gratuitamente sul canale Youtube di Volleyball World Italia.

EX: Nessuno

Gilles Reali (Allenatore Clerici Auto Concorezzo)- « Domenica affrontiamo una squadra in fiducia e in grado di esprimere un ottimo gioco, cosa che ha fatto anche nella sconfitta contro Roma. Stiamo preparando bene la gara, anche perché loro ci precedono di una sola posizione, quindi per noi è fondamentale riprendere a fare punti, specialmente tra le mura amiche. Marsala vanta un roster molto completo e fa della solidità la sua forza. Noi dovremo essere bravi a mettere in difficoltà la loro correlazione muro - difesa. Abbiamo le qualità per farlo, ma servirà una prestazione importante per tornare a macinare punti ».

Sofia Giulì (Marsala Volley)- « La partita contro Concorezzo si preannuncia una sfida combattuta e significativa, sia dal punto di vista della classifica sia per il nostro morale. Sappiamo quanto sia importante affrontarla con la giusta mentalità e con la consapevolezza del lavoro svolto finora. Siamo pronte a dare il massimo, a restare concentrate in ogni fase del gioco e a vivere ogni momento con determinazione e carattere. Entreremo in campo unite, con la voglia di lottare su ogni pallone e di dimostrare la nostra crescita come squadra ».

SMI Roma Volley - Itas Trentino.

Scontro tra prime della classe per le Wolves, che domenica 23 novembre, alle ore 17, chiuderanno il girone di andata contro l’Itas Trentino davanti al proprio pubblico. Al Palazzetto dello Sport di Roma andrà in scena una sfida importantissima sia per il primato del girone A del Campionato Italiano di Serie A2 Femminile 2025/2026 che per il posizionamento nel tabellone della Coppa Italia di Serie A2. Dopo sette giornate le due squadre si trovano appaiate in vetta alla graduatoria a quota 15 punti in coabitazione con Costa Volpino, che nell’anticipo di sabato pomeriggio riceverà Casalmaggiore. Roma e Trento condividono lo stesso bilancio stagionale con cinque vittorie e due sconfitte ma il trend è diametralmente opposto. Le giallorosse vengono da cinque successi consecutivi, dei quali gli ultimi due in trasferta a Concorezzo (3-0) e Marsala (3-1), mentre le gialloblu hanno perso gli ultimi due incontri disputati tra le mura amiche contro Messina (1-3) e Melendugno (2-3). In ogni caso si preannuncia una partita molto combattuta e di grandissimo livello aperta ad ogni risultato. Nessuna defezione nel roster giallorosso, dove figurano ben tre ex trentine: Angelina, Guiducci e Mason. Nella squadra ospite, invece, saranno assenti per infortunio la schiacciatrice Pamio, che ha militato nella massima serie tra le fila capitoline nella stagione 2021/2022, e il libero Laporta. L’ultimo precedente in Serie A2 tra le due compagini risale alla giornata conclusiva della Pool Promozione della stagione 2022/2023, quando le Wolves ebbero la meglio al tie-break e si aggiudicarono ufficialmente il campionato cadetto, conquistando il primo slot promozione. Al contrario, nell’annata precedente conclusasi per entrambe con la retrocessione in A2, a spuntarla era stata Trento con un doppio 3-0.

PRECEDENTI: 2 (2 successi SMI Roma Volley)

EX: Giulia Angelina a Trentino Volley nel 2023/2024; Gaia Guiducci a Trentino Volley nel 2023/2024; Chiara Mason a Trentino Volley nel 2022/2023, 2023/2024

Gaia Guiducci (SMI Roma Volley)- « Con Trentino sarà una partita molto importante non solo per mantenere la vetta del girone ma anche per guadagnare un buon piazzamento nel tabellone della Coppa Italia. In questo girone di andata abbiamo visto che non ci sono partite facili ma, dopo aver preso tre punti su un campo caldo come quello di Marsala, vogliamo ripeterci davanti ai nostri tifosi ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Dopo una partenza non brillante, Roma ha trovato un ottimo equilibrio e arriva a questa partita reduce da una serie importante di successi consecutivi. Si tratta di una squadra forte individualmente ma al tempo stesso ordinata e brava a fare le cose semplici in maniera molto concreta. Per quanto ci riguarda siamo in una fase della stagione nella quale abbiamo cambiato gioco forza qualcosa e siamo ancora alla ricerca della nostra nuova identità: dovremo affrontare questa gara a viso aperto, cercando di migliorare in alcuni aspetti del nostro gioco che ultimamente non sono funzionati come nella prima parte di stagione. Servirà essere molto aggressivi nei fondamentali di battuta, muro e difesa, ritrovando spregiudicatezza e coraggio in attacco ».

Volleyball Casalmaggiore - C.B.L. Costa Volpino.

Dopo la lunga trasferta a Messina, è ora per la Volleyball Casalmaggiore di tornare tra le mura amiche del PalaFarina di Viadana. Capitan Chiara Costagli e compagne sono chiamate all'impresa nella difficile gara, valida per l'ultima giornata di andata del Girone A della Serie A2 Tigotà, contro una delle tre squadre prime della classe, la C.b.l. Costa Volpino. Fischio d'inizio fissato per le ore 16 di sabato 22 novembre, dirigono Andrea Lobrace e Simone Cavicchi, Chiara Dellapina al Videocheck con Eleonora Bergonzini al referto elettronico. La trasferta sicula per le rosa non ha sortito il risultato sperato ma ha visto una Casalmaggiore incanalarsi in un percorso di crescita positivo soprattutto nei vari fondamentali d'attacco. L'avversaria di sabato è sicuramente non semplice, prima della classe insieme a Trento e Roma a quindici punti, reduce dalla vittoria al tie break contro il Club Italia, ma le rosa sanno che dovranno dare il meglio per cercare di smuovere la classifica e invertire il trend intrapreso sinora.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Volleyball Casalmaggiore, 1 successo C.B.L. Costa Volpino)

EX: Linda Mangani a Casalmaggiore nel 2021/2022, 2022/2023



Melissa Mattioli (Volleyball Casalmaggiore)- « Nella gara contro Messina non siamo riuscite a strappare punti nei momenti cruciali della gara però l'atteggiamento ci è piaciuto molto. Venivamo da diverse sconfitte ma siamo riuscite a portare a casa un set contro una squadra attrezzata. Speriamo di portarci dietro tutto quello che abbiamo imparato a Messina nella gara contro Costa Volpino, che sappiamo sarà difficile visto il roster delle avversarie ».

Nicole Busetti (C.B.L. Costa Volpino)- « Ci aspettiamo una gara davvero intensa contro Casalmaggiore, una squadra che scenderà in campo con grande determinazione e voglia di riscatto dopo le ultime uscite. Proprio per questo, per noi sarà fondamentale approcciare al meglio la partita: serviranno grinta, lucidità e la volontà di imporre il nostro gioco sin dai primi punti, mantenendo costanza, precisione e solidità. Arriviamo a questo appuntamento cariche e molto decise. Durante la settimana abbiamo lavorato con attenzione e sarà importante mettere in campo tutto ciò che abbiamo preparato, mantenendo continuità nel gioco e la concentrazione necessaria per affrontare al meglio ogni momento del match. Vogliamo chiudere il girone di andata nel migliore dei modi: daremo tutto per portarci a casa una bella vittoria e confermare il nostro percorso di crescita ».

GIRONE B-

Trasporti Bressan Offanengo - Panbiscò Leonessa Altamura

Il girone d'andata della Trasporti Bressan si chiude con la seconda sfida casalinga consecutiva al PalaCoim, dove finora Offanengo non è ancora riuscita a festeggiare. Domenica scorsa la squadra di Giorgio Bolzoni ha ceduto in tre set all'Altino, vedendo sfumare le residue speranze di Coppa Italia ma difendendo il quinto posto solitario. Ospite di turno domenica alle 17 la Panbiscò Leonessa Altamura, che con Imola e Futura insegue a una lunghezza le cremasche (9 punti contro 10) in un match che inevitabilmente delineerà meglio la linea spartiacque del girone al giro di boa. Tra i punti di forza ospiti, la grande tenacia, certificata dai tre tie break consecutivi giocati nelle ultime tre partite. Curiosamente, le due squadre hanno avuto lo stesso rendimento nel trio di match più recenti: due vittorie consecutive prima del passo falso dello scorso turno.

EX: Nessuno



Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Altamura è una squadra che sta lottando in tutte le partite e dal punto di vista agonistico è sempre in campo e duella fino alla fine. Può contare su una delle migliori palleggiatrici del campionato come Valeria Caracuta, l'opposto Monika Krasteva è il punto di riferimento della squadra, attaccando anche il maggior numero di palloni. Proprio l'attacco è il fondamentale che sta rendendo di più nella squadra, agevolato anche dalle capacità della palleggiatrice, ed è sicuramente il loro punto di forza. Per quanto ci riguarda, stiamo lavorando tanto per limitare gli errori, aspetto che nell'ultima partita contro Altino ha condizionato la nostra gara, pur giocandola bene, ma commettendo un terzo dei punti degli avversari e questo è penalizzante. Stiamo affrontando sia la causa degli sbagli sia come poter risolvere le situazioni ».

Michelle Ungaro (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Nonostante qualche risultato a nostro sfavore, la squadra sta bene. C'è tanta fiducia tra noi e con lo staff, lavoriamo duramente in palestra e ci prepariamo ad affrontare ogni gara nel miglior modo possibile. Ad Offanengo andremo con la consapevolezza di essere una squadra che se approccia la partita nel modo giusto può dare filo da torcere a chiunque. Vogliamo portare a casa un bel risultato per rifarci dalla sconfitta subita in casa domenica scorsa. Lo dobbiamo fare per i tifosi e la società che ci stanno sempre accanto ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Tenaglia Abruzzo Altino Volley

La CDA Volley Talmassons FVG è pronta a riabbracciare il pubblico del Palazzetto dello Sport di Latisana per il match valido per la nona giornata del campionato di Serie A2 femminile. Le Pink Panthers arrivano all’appuntamento con entusiasmo, fiducia e una crescita sempre più evidente, forti di quattro vittorie consecutive che hanno consolidato la loro posizione nella parte alta del girone.

Il percorso delle ultime settimane ha confermato la maturità del gruppo guidato da coach Leonardo Barbieri, capace di imporsi su avversarie di altissimo valore come Brescia e Padova e di gestire con solidità anche l’impegno casalingo contro Fasano. La CDA sta mettendo in campo un’identità precisa, caratterizzata da aggressività al servizio, ordine in cambiopalla, qualità a muro e una fase difensiva in costante miglioramento. Il lavoro quotidiano svolto in palestra si sta traducendo in una squadra equilibrata, compatta e sempre più consapevole dei propri mezzi.

Domenica, però, non ci sarà spazio per abbassare la guardia: al palazzetto arriva la Tenaglia Abruzzo Altino Volley, formazione giovane e di grande prospettiva, dotata di fisicità, ritmo e talento. Le abruzzesi, nonostante l’età media bassa, stanno mostrando progressi continui e hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario, grazie a un attacco potente e a un gioco rapido che valorizza le loro doti atletiche.

La sfida si preannuncia quindi insidiosa e rappresenta un banco di prova importante per verificare la capacità delle Pink Panthers di confermare quanto di buono costruito finora.

EX: Anita Bagnoli a Volley Talmassons nel 2023/2024; Sofia Gazzola a Volley Talmassons nel 2024/2025; Alice Trampus a Volley Talmassons nel 2022/2023

Leonardo Barbieri (Allenatore CDA Talmassons)- « È innegabile che ci sia entusiasmo, ma percepisco anche la giusta consapevolezza del lavoro che stiamo portando avanti. Ogni giorno ci alleniamo con grande intensità e attenzione, soprattutto su alcuni aspetti nei quali dobbiamo ancora crescere. La difesa, in particolare, è un fondamentale su cui stiamo insistendo molto: non solo in termini di attenzione, ma anche di tecnica, perché può davvero fare la differenza. Altino ha un organico molto interessante e ha puntato su giovani di grande prospettiva. La loro fisicità è notevole, così come il talento offensivo: sono una squadra che sta crescendo mese dopo mese e che può fare molto male. Hanno un potenziale d’attacco importante, con giocatrici in grado di incidere in ogni momento. Dovremo mantenere un ritmo alto, allungare gli scambi e restare concentrate. La loro gioventù è un punto di forza, ma può portarli anche a qualche errore: dobbiamo essere brave a tenerle dentro lo scambio e a sfruttare le situazioni in cui possono concedere qualcosa. È fondamentale restare lucide dal primo all’ultimo punto ».



Adji Ndoye (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Dopo la partita contro Offanengo, in cui siamo state sotto nel punteggio in tutti e tre i set ma siamo comunque riuscite a portare a casa il risultato e la qualificazione in Coppa Italia, siamo cariche per affrontare una sfida come quella di Talmassons, una squadra solida e completa che sicuramente giocherà per vincere. Siamo certe che sarà una bella partita, ci stiamo preparando al meglio in questa settimana e vogliamo concludere questo girone d’andata nel migliore dei modi. Lotteremo e daremo il massimo senza troppe aspettative, con la voglia di dimostrare il nostro valore che ci ha contraddistinte finora ».

Clai Imola Volley - Olio Pantaleo Volley Fasano

Fondamentale crocevia “pugliese” nella stagione della Clai Imola Volley. Dopo la straordinaria vittoria con rimonta sul campo di una “corazzata” come la Valsabbina Millenium Brescia, per le atlete imolesi è ora in programma un doppio impegno casalingo che potrebbe davvero rappresentare il momento di svolta del loro intenso campionato. Al PalaRuggi arriveranno infatti, in rapida successione, prima Fasano (domenica 23) e qualche giorno dopo Altamura (domenica 30), nelle due gare che segneranno rispettivamente la fine del girone di andata e l’inizio di quello di ritorno di questa meravigliosa ed equilibratissima serie A2. I nove punti conquistati nelle prime otto giornate sono indubbiamente un buon bottino per la Clai, frutto di successi pesanti e a volte anche difficilmente preventivabili, ma ciò che ancora manca è quella vittoria piena che probabilmente consentirebbe a Malik e compagne di recuperare qualche posizione in classifica per puntare magari a piazzamenti più interessanti di quello attuale. Per calare il prezioso tris (la Clai, prima di Brescia, aveva battuto anche Modena nel derby casalingo al PalaRuggi sempre al tie-break), il prossimo ostacolo da superare si chiama Fasano. La formazione brindisina, allenata dallo storico coach Paolo Totero, è al momento penultima in classifica con 7 punti e viene da ben cinque sconfitte consecutive. L’ultimo sorriso della Olio Pantaleo risale addirittura allo scorso 20 ottobre (netto 3-0 interno su Modena) e questo trend molto negativo e preoccupante di risultati ha diametralmente cambiato le prospettive stagionali delle gialloblu, partite invece alla grande con due successi colti nelle prime tre giornate. La Clai dovrà senza dubbio prestare massima attenzione alla furente voglia di riscatto delle proprie avversarie, ma inutile negare come si respiri nell’aria la possibilità di centrare finalmente quei tre punti che aprirebbero orizzonti decisamente nuovi nella stagione di Salvatori e socie. Sarà come sempre il campo a parlare e a fornire a tutti quanti il verdetto definitivo...ma Imola è in piena fiducia e non vuole assolutamente lasciarsi sfuggire questa ghiotta opportunità per spiccare finalmente il volo e dare un nuovo senso alla propria stagione...

EX: Nessuno



Simone Bendandi (Allenatore Clai Imola Volley)- « Domenica sarà un’altra partita insidiosa, perché il livello del campionato quest’anno è davvero molto alto e non ci si può assolutamente mai rilassare. Noi, comunque, ci siamo dati un obiettivo e lavoriamo sempre per scendere in campo con la necessaria lucidità e con la voglia di fare bene. Vogliamo la vittoria, inutile negarlo, ma con la consapevolezza di dover essere pronte ad un’altra battaglia. La storia del nostro campionato fino a qui ci fa capire che dobbiamo continuare a lavorare su di noi, cercando di pulire il più possibile alcuni momenti di difficoltà che affrontiamo durante le partite. La vittoria di Brescia è stata davvero fondamentale da questo punto di vista. Avevamo bisogno di ritrovarci subito dopo il passo falso di Altino, match nel quale non siamo stati in grado di proporre la nostra identità. Gli ultimi due successi ci hanno ridato quell’energia e quella felicità tipiche dell’essersi appunto ritrovati, anche se la voglia di stare in campo a lottare non ci è mai mancata. Siamo consapevoli di esprimere una bella qualità di gioco e di essere una squadra paziente. Il nostro compito è quello di rimanere attaccati a queste certezze per reagire ad ogni situazione, anche le più complicate ».

Margherita Muzi (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Sappiamo che l’ultima partita del girone di andata sarà una trasferta impegnativa: affronteremo una squadra molto attrezzata come Clai Imola, che in questo campionato sta dimostrando grande solidità. Per noi è una gara importante, sia per la classifica sia per il percorso di crescita che stiamo costruendo giorno dopo giorno. In queste settimane stiamo lavorando con intensità per arrivare alla sfida nelle migliori condizioni possibili, sia fisiche che mentali. L’obiettivo è portare in campo la nostra identità, mantenendo lucidità nei momenti chiave e giocando con coraggio. Sappiamo che servirà una prestazione di alto livello, ma siamo pronte a dare tutto. Vogliamo continuare a crescere come squadra e questa partita rappresenta un passaggio fondamentale del nostro cammino ».

Nuvolì Altafratte Padova - Valsabbina Millenium Brescia

Domenica a Trebaseleghe tigri padovane e leonesse bresciane saranno di fronte per il nono turno relativo alla prima parte della stagione, una gara che segnerà la fine del girone d’andata del gruppo B di serie A2 femminile Tigotà, un turno al termine del quale si conosceranno gli incroci dei quarti di finale di Coppa Italia in programma a metà dicembre. Le due realtà veneta e lombarda sono già certe della partecipazione ed il match di domenica stabilirà solo il piazzamento e quindi l’abbinamento con le avversarie provenienti dal gruppo A. I due team arrivano entrambi da mini strisce negative, due gli ultimi ko della Nuvolí, tre quelli della Valsabbina e per entrambe un solo punto all’attivo. Nuvolí AltaFratte Padova reduce dalla sconfitta al quinto set di Modena con tigri gialloblù a dettare legge nel primo set e poi costrette ad inseguire per portare le modenesi al tie-break, Valsabbina Millenium Brescia avanti inizialmente 2-0 su Imola e poi costretta a subire la rimonta delle ospiti nella sfida disputata a Montichiari. Una sostanziale parità nelle ultime uscite che si riflette pure sulle sfide passate, 2-2 tra padovane e bresciane nel conto vittorie e gara di domenica che spezzerà questo equilibrio. Confronto poi che sarà pure una passerella di ex panterine Imoco in arrivo dal florido vivaio di San Donà, Moroni in maglia Nuvolí e Schillkowski, Orlandi e Arici nella Valsabbina saranno forse non in campo inizialmente ma pronte a dare il loro valido contributo. Due le ex nel confronto ed entrambe in maglia gialloblù della Nuvolí, Cristina Fiorio nel biennio 2022 e 2023, Silvia Romanin nella scorsa stagione.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Nuvolì Altafratte Padova, 2 successi Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Cristina Fiorio a Millenium Brescia nel 2022/2023, 2023/2024; Silvia Romanin a Millenium Brescia nel 2024/2025

Silvia Romanin (Nuvolì Altafratte Padova)- « Domenica affronteremo Brescia, una squadra ben attrezzata sicuramente e che arriverà da tre sconfitte, con la voglia di riscatto e di tornare a vincere. Per quanto riguarda noi dovremo entrare in campo con la giusta mentalità, fare quelle nostre cose che sappiamo fare bene. Sicuramente abbiamo sia la voglia di riscatto dopo le ultime due sconfitte che quella di mettere in campo tanta bella pallavolo. Stiamo lavorando molto in palestra per sistemare le cose che non sono andate bene nelle ultime uscite e per prepararci al meglio a questa gara. Sarà sicuramente un emozione giocare contro Brescia quest'anno e rivedere tutto lo staff che mi ha accompagnato e aiutato l'anno scorso ».

Elena Arici (Valsabbina Millenium Brescia)- « A Padova ci aspetta una partita complicata, in un palazzetto difficile e contro una delle squadre più forti del nostro girone. Stiamo lavorando molto per migliorare ciò che nelle ultime gare non ha funzionato e abbiamo fame di riscatto. Tutto ripartirà dal nostro atteggiamento: abbiamo voglia di tornare in campo con la nostra determinazione, per noi stesse e per tutte le persone che ci sostengono e che, in questo momento, saranno ancora più fondamentali. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto per questa ultima partita del girone di andata! ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Volley Modena

Ultimo turno del girone di andata della Regular Season ancora in versione Monday night per la Futura Volley Giovani, che alla Soevis Arena attende il Volley Modena (si gioca lunedì 24 novembre alle ore 20.30). Promossa in A2 al termine dalla passata stagione, la formazione gialloblù ha faticato in avvio ma nelle ultime uscite sta dimostrando di aver preso più confidenza con la categoria, come conferma il successo al tie-break della scorsa domenica contro Altafratte. Visentin è la top scorer tra le modenesi con 126 punti, il 40% e 14 muri; segue Fusco con 92 punti mentre Marinucci spicca a rete (12 muri e il 46% in attacco). Si tratta di un confronto inedito sul palcoscenico della serie A2, che Busto Arsizio affronterà con il morale alto e tanta fiducia, generata dalle ultime due preziose vittorie contro Brescia e Altamura. L’obiettivo è allungare la prima serie positiva della stagione e continuare nella risalita verso i piani più alti della classifica. Una sola ex in campo: Aurora Del Freo, in biancorosso nel campionato 2024/25.

EX: Aurora Del Freo a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2024/2025



Anja Nella (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Contro Modena non possiamo permetterci di abbassare la guardia, sarà una partita da giocare con carattere, attenzione e continuità. Dovremo stare sul pezzo dall’inizio alla fine. Bisognerà dar loro fastidio da subito, a partire dalla battuta, dalla difesa e poi soprattutto in attacco. Ognuna dovrà essere pronta a dare quella carica di adrenalina in più quando serve. Conosciamo il nostro valore e proprio per questo dobbiamo dare il 101% per ottenere ciò che vogliamo ».

Lia Righi (Volley Modena)- « Arriviamo da una vittoria importante, che ci ha dato la consapevolezza di poter dar fastidio a chiunque se giochiamo unite, lottando su qualsiasi palla. Ora affrontiamo una squadra che sulla carta potrebbe sembrare più abbordabile di Altafratte, ma con il cambio di allenatore ha vinto due partite su due e, quindi, sappiamo che non ci regalerà niente. Dovremo entrare in campo per e guadagnarci tutto, lottando sempre e con la stessa determinazione che abbiamo avuto nell'ultima partita ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9ª GIORNATA DI ANDATA GIRONE A

Sabato 22 novembre 2025, ore 16.00

Volleyball Casalmaggiore - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Lobrace Andrea, Cavicchi Simone

Domenica 23 novembre 2025, ore 15.00

Clerici Auto Concorezzo - Marsala Volley Arbitri: Resta Giuseppe, Mannarino Matteo

Domenica 23 novembre 2025, ore 17.00

Narconon Volley Melendugno - Gruppo Formula 3 Messina Arbitri: Candeloro Eleonora, Di Bari Pierpaolo

SMI Roma Volley - Itas Trentino Arbitri: Kronaj David, Giulietti Fabrizio

Riposa: Club Italia



LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 15, C.B.L. Costa Volpino 15, SMI Roma Volley 15, Narconon Volley Melendugno 14, Gruppo Formula 3 Messina 11, Marsala Volley 10, Clerici Auto Concorezzo 7, Club Italia 6, Volleyball Casalmaggiore 3.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9ª GIORNATA DI ANDATA GIRONE B

Domenica 23 novembre 2025, ore 17.00

Trasporti Bressan Offanengo - Panbiscò Leonessa Altamura Arbitri: Paris Fabio, Lorenzin Ruggero

Cda Volley Talmassons Fvg - Tenaglia Abruzzo Altino Volley Arbitri: Viterbo Dalila, Fontini Simone

Clai Imola Volley - Olio Pantaleo Volley Fasano Arbitri: Caronna Andrea, Giorgianni Giovanni

Nuvolì Altafratte Padova - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Cervellati Giulio, Sabia Emilio

Lunedì 24 novembre 2025, ore 20.30

Futura Giovani Busto Arsizio - Volley Modena Arbitri: Sessolo Maurina, De Nard Andrea

LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 21, Nuvolì Altafratte Padova 18, Valsabbina Millenium Brescia 16, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 16, Trasporti Bressan Offanengo 10, Clai Imola Volley 9, Futura Giovani Busto Arsizio 9, Panbiscò Leonessa Altamura 9, Olio Pantaleo Volley Fasano 7, Volley Modena 5.