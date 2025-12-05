Altamura-Talmassons l'anticipo, Costa Vopino-Roma il big match

Non sarà l’unico anticipo però, perché sabato 6 dicembre alle ore 19 la Valsabbina Millenium Brescia ospiterà la Volley Modena. Il resto delle gare del girone sarà domenica 7 dicembre alle ore 17. Trasferta in casa della Trasporti Bressan Offanengo per la Clai Imola Volley, l’Olio Pantaleo Fasano accoglie una Futura Giovani Busto Arsizio in grande forma, quinta dopo una bella striscia di quattro vittorie consecutive, mentre la Tenaglia Abruzzo Altino Volley affronterà la Nuvolì Altafratte Padova.

Il Girone A sarà invece interamente impegnato domenica, con la Marsala Volley a riposo. Alle 15.30 spazio a Clerici Auto Concorezzo contro Gruppo Formula 3 Messina, ultima squadra al momento qualificata alla Pool Promozione. Alle 17, big match in vetta alla classifica tra la Cbl Costa Volpino e la SMI Roma Volley, mentre l’Itas Trentino cercherà continuità contro il Club Italia e la Narconon Volley Melendugno proverà l’assalto alla testa della graduatoria giocando in casa contro la Volleyball Casalmaggiore.

GIRONE A-

Narconon Volley Melendugno - Volleyball Casalmaggiore

Il cammino della Narconon Volley Melendugno prosegue a ritmo incalzante. Dopo aver inanellato quattro successi consecutivi nel Girone A di serie A2 e aver blindato la seconda piazza in classifica, le Salentine si preparano per il secondo appuntamento casalingo del girone di ritorno. Domenica 7 dicembre alle ore 17:00, arriva al Palasport di Lecce la Volleyball Casalmaggiore. La sfida è il rematch dell'incontro d'andata, dove il Melendugno si impose con un netto 1-3 in trasferta. Casalmaggiore arriva in Salento in cerca di punti preziosi per rilanciare la stagione e vendicare la sconfitta, ma si troverà di fronte un collettivo salentino in crescita esponenziale, guidato magistralmente da coach Simone Giunta. Nelle ultime uscite, la Narconon Volley Melendugno ha mostrato non solo efficacia offensiva e un muro granitico, ma anche un'attenta difesa e una notevole maturità tattica. La forza del sestetto sta nella profondità del roster e nell'abile gestione di Coach Giunta, che permette di attingere energia e soluzioni dalla panchina. Sarà un’altra domenica di grande pallavolo e di intense emozioni, un’altra partita da vivere tutti insieme al Palasport S. Giuseppe da Copertino di Lecce.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Narconon Volley Melendugno

EX: Giorgia Avenia a Casalmaggiore nel 2023/2024

Beatrice Perfetto (Narconon Volley Melendugno)- « Siamo in un momento fantastico, ma ogni partita in Serie A2 è una storia a sé. Contro Casalmaggiore, che cerca la rivincita, dovremo scendere in campo con la testa bassa e una concentrazione massima fin dal primo scambio. La nostra forza è il gruppo: chi entra, entra bene. Io mi alleno per farmi trovare sempre pronta e sono felice se il mio contributo aiuti la squadra. Ma per battere il 'cinque' e continuare a difendere la posizione in classifica, abbiamo bisogno della spinta del nostro Palasport. Chiediamo ai tifosi di essere la nostra settima giocatrice in campo, di farci sentire tutto il loro calore e la loro voce! ».

Laura Pasquino (Volleyball Casalmaggiore)- « Nonostante il risultato della partita con Trento, ci sono stati dei miglioramenti. Siamo riuscite a stare punto a punto con una squadra che si attesta nei primi posti in classifica. Dovremo cercare di migliorare sempre di più mettendo in campo con Melendugno si quello che abbiamo fatto con Trento ma cercando di essere più incisive nei momenti di difficoltà. Quella di Melendugno non sarà certo una trasferta semplice, ambiscono ai primi posti della classifica oltre ad essere chilometricamente lunga, ma dovremo essere brave cercando di strappare punti utili per la classifica ».

Itas Trentino - Club Italia

Dopo il prezioso successo su Casalmaggiore, una vittoria che ha permesso all’Itas Trentino di ritrovare l’appuntamento con i tre punti e di rilanciare le proprie ambizioni ai piani alti della classifica, le gialloblù si apprestano ad affrontare un tour de force di gare ravvicinate, tra gli impegni di campionato e la sfida di Coppa Italia in programma il 17 dicembre. Il primo di questi incontri giungerà domenica 7 dicembre, quando il sestetto di coach Beltrami ospiterà per la seconda volta in stagione al Sanbàpolis il Club Italia, il progetto federale che racchiude i migliori prospetti del volley nazionale. Sono tre i precedenti in gare ufficiali tra Itas Trentino e Club Italia. I primi due si riferiscono alla stagione 2022/23, sempre in Serie A2, con una doppia affermazione gialloblù sia all’andata che al ritorno. Il terzo incrocio è quello più recente, avvenuto nemmeno due mesi fa nel match d’andata dell’attuale Regular Season, incontro vinto in tre parziali da Trento che conduce quindi 3-0 nel computo complessivo degli scontri diretti. Sono tre le ex della sfida di domenica: Dominika Giuliani, Sofia Monza e Giulia Marconato sono infatti transitate negli scorsi dal Club Italia.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Itas Trentino)

EX: Dominika Giuliani a Club Italia nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Giulia Marconato a Club Italia nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Sofia Monza a Club Italia nel 2019/2020, 2020/2021

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Abbiamo trascorso una settimana di lavoro positiva e intensa, un momento importante visto che poi ci attenderanno numerose gare ravvicinate. In questi giorni abbiamo concentrato tutte le cose sulle quali volevamo focalizzare il nostro lavoro, le ragazze si stanno applicando al massimo e la vittoria su Casalmaggiore ci ha regalato entusiasmo. Ora vogliamo ritrovare anche una sana cattiveria agonistica, domenica andremo ad affrontare una squadra giovane, fisica e molto competitiva, che offre una bella pallavolo. Dovremo prestare molta attenzione, sfideremo una squadra che ha entusiasmo e che ha caratteristiche tecniche diverse rispetto alle nostre, ma che sta dimostrando di poter mettere in difficoltà qualunque avversario. Nelle prossime gare vogliamo migliorare la nostra posizione di classifica per avvicinarci all’obiettivo di qualificarci alla Pool Promozione ».

Alessia Regoni (Club Italia)- « In queste settimane abbiamo lavorato con grande intensità e continuità, concentrandoci su diversi aspetti del nostro gioco. Stiamo vedendo dei miglioramenti concreti, sia nella qualità degli allenamenti sia nella nostra capacità di mantenere alto il livello durante le situazioni più complesse. Contro Trento, che è un avversario di grandissimo valore e particolarmente efficace a muro, sarà fondamentale mettere in campo tutto ciò che abbiamo costruito. Sappiamo che ci saranno scambi lunghi e momenti difficili, ma proprio in quelle situazioni dovremo restare lucide, trovare soluzioni e non farci mai demoralizzare. L’obiettivo è mostrare la nostra crescita, giocare con determinazione e dare continuità al percorso che stiamo costruendo come squadra ».

Clerici Auto Concorezzo - Gruppo Formula 3 Messina

Dopo la buona prova offerta sul campo della Narconon Volley Melendugno che, tuttavia, non ha fruttato punti, la Clerici Auto Concorezzo torna tra le mura amiche per la prima di due gare casalinghe ravvicinate. Il primo, dei due impegni, metterà di fronte la compagine guidata da coach Gilles Reali alla Gruppo Formula 3 Messina, formazione reduce da 4 vittorie ed 1 sola sconfitta negli ultimi 5 incontri. Le ospiti, trascinate da Aneta Zojzi e Kenia Carcaces, le due top scorer della squadra con, rispettivamente, 148 e 145 punti messi a referto finora, stanno attraversando un ottimo periodo di forma e, al momento, occupano l’ultimo posto disponibile per l’accesso alla pool promozione. Messina, dopo un inizio di campionato in sordina, coinciso con le dimissioni rilasciate per motivi personali da coach Fabio Bonafede, ha inanellato una serie di risultati positivi che le hanno permesso di risalire la classifica fino al quinto posto. Dall’arrivo in panchina di coach Matteo Freschi, infatti, le siciliane hanno ottenuto ben 3 successi e sono incappate in una sola sconfitta, due turni fa, contro la Narconon Volley Melendugno per 3-1. Dalla trasferta salentina, è tornata con lo stesso punteggio anche la Clerici Auto Concorezzo, chiamata a rispondere immediatamente al ko subìto per mano delle ragazze di coach Simone Giunta. La formazione brianzola stanzia momentaneamente al terzultimo posto in classifica con 9 punti ed è reduce da 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 5 sfide disputate. Nella gara d’andata, le ragazze di coach Gilles Reali ottennero la prima di 3 vittorie stagionali conquistate finora, espugnando il PalaRescifina di Messina con il punteggio di 1-3 (25-16; 24-26; 17-25; 21-25). Il fischio d’inizio del match è anticipato alle ore 15:30 rispetto al consueto orario delle 17:00 e la diretta della gara sarà disponibile gratuitamente sul canale Youtube di Volleyball World Italia.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Clerici Auto Concorezzo)

EX: Nessuno



Gilles Reali (Clerici Auto Concorezzo)- « La sfida contro Messina è molto importante per noi perché abbiamo 5 punti in meno di loro e, se vogliamo provare a rimanere agganciati al treno per accedere in pool promozione, è necessario fare risultato. All’andata trovammo la prima, per certi versi insperata, vittoria stagionale e in noi c’è la convinzione di poter ripetere la prestazione fatta a Messina. E’ evidente che loro sono una squadra completamente diversa, hanno cambiato allenatore e si sono riorganizzate a dovere, quindi il coefficiente di difficoltà della sfida è molto più elevato rispetto all’andata. Messina è una formazione di primo ordine, che ha attraversato un inizio di campionato complicato, ma dal quale è stata molto abile a riprendersi. Carcaces resta il loro riferimento offensivo principale, ma ho visto una grande crescita, rispetto ad inizio anno, anche di Viscioni e Zojzi e, più in generale, di tutto il gruppo. Ci aspettiamo di affrontare una squadra agguerrita e con tanta voglia di rivalsa visto l’esito della gara d’andata. Dal lato nostro, vogliamo riscattare qualche errore di troppo commesso a Melendugno e ritrovare le mura amiche, da questo punto di vista, può essere un vantaggio ».

Benedetta Campagnolo (Gruppo Formula 3 Messina)- « La continuità è un aspetto di cui abbiamo tanto parlato, dopo le prime sconfitte del girone di andata; ci mancava. Alternavamo grandi alti a grandi bassi. Ora, stiamo pian piano imparando a tenere un livello costante, la chiave che serve per compiere uno step in più, per non lasciare mai spazio all'avversario ».

Con Concorezzo sarà solo uno il punto chiave: riscattare la sconfitta dell'andata:

« Sì, la ricordiamo ancora. Per noi è stata una partita molto difficile e anche metabolizzare e lavorare sul risultato, ci ha richiesto molte energie. Quindi, per noi sarà un momento di rivalsa, oltre ad essere anche un match centrale del nostro campionato. Prendere più punti possibile ciò che dovremo fare. Ci stiamo preparando per arrivare pronte » .

Concorezzo è una squadra quadrata, difficile da scalfire, con tre ricettrici di altissimo livello come Rocca, Trevisan e Rodic. Sarà questo il cardine da far saltare della loro porta corazzata?

« Sono una squadra molto continua, riprendendo quello che dicevamo prima, dove ci sono giocatrici che militano comunque in Serie A da tanto tempo. Non fare il loro gioco ma il nostro gioco: questo servirà. Da loro dobbiamo imparare la continuità, cercare anche noi di rimanere solide, di lavorare come una squadra e di andare a colmare là dove ci sono delle mancanze, aiutandoci tra noi ».

Quale aspetto della gara con Club Italia vorrebbe portare Benedetta a Concorezzo?

« Sicuramente, il gioco di squadra, quanto ci siamo aiutate, ma anche un po' tutta la completezza espressa nei fondamentali e la concentrazione tenuta nelle varie fasi di gioco". Auspicio di Benedetta è che a Concorezzo accada...? "A Benedetta non piace parlare tanto prima delle partite. Mi auguro solo che sia una gara in cui riusciremo ad esprimere al meglio il nostro gioco; il risultato verrà da sé ».

C.B.L. Costa Volpino - SMI Roma Volley

A Costa Volpino va in scena il big match della seconda giornata di ritorno, con in palio il primo posto del girone. A sfidarsi saranno la capolista Pallavolo CBL e Roma, attuale terza forza del torneo. Le sebine partono con i favori del pronostico sia per la migliore posizione in classifica, sia per aver già vinto lo scontro dell’andata. Luciano Cominetti ritrova Busetti e sembra aver definitivamente superato la sindrome influenzale che ha colpito il gruppo nelle ultime due settimane.

PRECEDENTI: 1 (1 successo C.B.L. Costa Volpino)

EX: Nessuno



Aurora Pistolesi (C.B.L. Costa Volpino)- « Domenica sarà sicuramente una partita difficile, perché la Roma non è più la squadra che abbiamo incontrato all’andata: è cresciuta molto e può metterci in difficoltà. Noi però arriviamo con la consapevolezza di essere un vero gruppo e di aver dimostrato di saper superare i momenti complicati. Siamo cariche e pronte a mostrare il nostro miglior gioco, per disputare una grande partita davanti al nostro pubblico ».

Nikoleta Perović (SMI Roma Volley): « Costa Volpino è un’avversaria che sta andando fortissimo e che gioca un’ottima pallavolo. Quindi mi aspetto una partita difficile e combattuta tra due squadre che sono entrambe consapevoli dell’importanza della posta in palio. Per quanto ci riguarda ci siamo allenate bene per questa sfida e, nonostante le tante gare ravvicinate, sono felice che il nostro roster non abbia patito infortuni ».

GIRONE B-

Trasporti Bressan Offanengo - Clai Imola Volley

Stati d'animo contrastanti ma occhi puntati comuni sulla posta in palio per Trasporti Bressan Offanengo e Clai Imola, una di fronte all'altra domenica alle 17 al PalaCoim nella seconda giornata di ritorno del girone B. Le neroverdi di casa allenate da Giorgio Bolzoni sono reduci da tre ko a fila, sebbene nel 3-1 di domenica scorsa a Trebaseleghe contro Altafratte ci siano stati segnali di crescita non sfociati però in punti. Le romagnole di Simone Bendandi, invece, stanno attraversando un ottimo momento certificato da quattro vittorie consecutive che hanno proiettato la Clai a 14 punti, a -1 dal quinto posto. Offanengo, invece, resta inchiodata alla terz'ultima piazza (a braccetto con Fasano) a quota 10 e si trova davanti a un bivio importante della stagione. Grandi emozioni all'andata al PalaRuggi, dove la Trasporti Bressan arrivò a un passo dal bottino pieno (vantaggio di 2-1 e 24-19 nel quarto set) prima di subire la rimonta di Imola, nettamente in cattedra poi nel tie break. Nel "cuore" della rete ci sono le ex di turno, le centrali Eva Ravazzolo e Chiara Salvatori, lo scorso anno a maglie invertite, oltre al vice allenatore di Offanengo Fabio Collina, anche imolese doc. E' il quarto confronto tra le due formazioni, con Imola sempre vincitrice nei tre scontri precedenti.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Clai Imola Volley)

EX: Eva Ravazzolo a Imola Csi nel 2024/2025; Chiara Salvatori a Volley Offanengo nel 2024/2025



Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Non credo sia una partita spartiacque, ma il nostro obiettivo attuale è comunque portare a casa una vittoria. I calcoli non ci servono, creano solo pressione, anche se è uno scontro diretto ed è chiaro che Imola ci precede in classifica e se vuoi superare chi sta sopra devi iniziare a vincere. I punti di divario non sono tanti ma neanche pochi, con una situazione complessa in un girone molto complicato rispetto a ciò che si potesse pensare all'inizio. Ci sono tanti organici che stanno facendo bene tra cui Imola, che ha un buon roster, lotta in ogni gara e porta a casa punti. Spero non sia una partita troppo nervosa dal nostro punto di vista, con la squadra abbiamo focalizzato i problemi principali, le cose da sistemare, il match di domenica contro Altafratte ha fatto vedere su cosa stiamo lavorando. Da parte della squadra c'è tanta voglia di riscatto e di far bene in casa dove purtroppo quest'anno non siamo ancora riusciti a conquistare una vittoria. In questo momento dobbiamo far meglio alcune cose, ma il discorso principale resta limitare gli errori, capire i momenti importanti dei vari set, quando si può rischiare e quando no. Abbiamo giocato tanti parziali combattuti ma non abbiamo gestito bene i momenti decisivi ».

Chiara Salvatori (Clai Imola Volley)- « Sicuramente queste quattro vittorie hanno aumentato l’autostima all’interno del gruppo e la voglia di portare a casa più punti possibili in ogni match della stagione. Contro Offanengo non sarà una partita facile, ma senza dubbio daremo il massimo per portare a casa un ulteriore successo. Noi dovremmo imporre il nostro gioco e rimanere lucide, ma stiamo già lavorando da inizio settimana per preparare al meglio la partita e sono sicura che arriveremo pronte e cariche per dare il massimo. Rigiocare al PalaCoim con una maglia diversa sarà un’esperienza emozionante e sarà allo stesso tempo molto bello rivedere le mie vecchie compagne di squadra e lo staff ».

Valsabbina Millenium Brescia - Volley Modena

Sei gare - di cui una di Coppa Italia - in 21 giorni: è quello che aspetta le Leonesse della Banca Valsabbina Millenium Brescia a dicembre. Ad aprire questo mese così impegnativo sarà l'anticipo di sabato 6 dicembre, alle ore 19, contro Volley Modena. Il match di andata, che era stato disputato al PalaPanini, si era concluso con il risultato di 3-0 per la Millenium. Sembrava fosse tornato il sereno nel cielo bresciano dopo la vittoria su Padova, ma il ko nella lunga trasferta pugliese contro Fasano, arrivata dopo cinque set molto scostanti, ha messo nuovamente in dubbio le certezze bresciane. Parrocchiale e compagne vogliono subito riscattarsi e ripartire con entusiasmo, per affrontare l'intenso mese di dicembre con l'atteggiamento e lo spirito giusto. Non è stato un avvio facile quello che ha vissuto Volley Modena nel suo esordio in Serie A2, visto che ha subito tre netti ko consecutivi contro Talmassons, Brescia e Fasano. Dalla quarta giornata in poi, le ragazze di coach Marone sono riuscite a ingranare: nonostante siano arrivate solo due vittorie (con Altamura e Padova) fino ad ora, le modenesi hanno trovato maggiore intesa di gioco strappando sempre almeno un set alle avversarie. Una caratteristica che identifica una squadra che lotta e non demorde per tutto il corso della partita.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Nessuno

Arianna Vittorini (Valsabbina Millenium Brescia)- « La partita di sabato contro Modena non sarà semplice. Non dobbiamo assolutamente sottovalutare questa gara: nonostante la posizione in classifica, nelle ultime uscite Modena ha dimostrato di essere una squadra ostica, capace di mettere in difficoltà chiunque. Per questo sarà fondamentale rimanere molto concentrate e continuare a lavorare con attenzione, facendo al meglio ciò che sappiamo fare. Vi aspettiamo sabato sera per sostenerci ».

Biagio Marone (Allenatore Volley Modena)- « Dopo Talmassons ci tocca un'altra avversaria forte come Brescia, ma io dico ben venga perché nell'ultima partita, contro un avversario di quella caratura, abbiamo dimostrato di essere entrati in A2 a pieno titolo. Quella di domani è una squadra a sua volta molto forte, che non devo presentare io. Lottano per qualcosa di molto più grande di noi e cercheremo di fare una buona prestazione dando tutto quello che abbiamo come, per altro, in ogni sfida che andiamo ad affrontare ».

Panbiscò Leonessa Altamura - Cda Volley Talmassons Fvg

Dopo la sconfitta esterna di Imola, la PanBiscò Leonessa torna in campo davanti al proprio pubblico per l’anticipo dell’undicesima giornata. Venerdì 5 dicembre alle ore 16:00, al PalaBaldassarra, le altamurane affronteranno la capolista CDA Volley Talmassons, una delle realtà più forti e complete dell’intero campionato. Talmassons arriva ad Altamura con un percorso praticamente perfetto: 9 vittorie su 10 partite giocate, unica sconfitta al tie-break in casa contro Imola, primo posto solido con 27 punti, +6 sulla seconda classificata, Altafratte Padova. Le friulane si distinguono per un’organizzazione eccellente nella fase di muro-difesa, capace di limitare anche gli attacchi più strutturati. In avanti possono contare su cinque attaccanti di valore assoluto per la categoria, tra cui spicca la fortissima opposta Frosini, terminale offensivo di riferimento e punto di equilibrio dell’intero sistema di gioco. Sul fronte altamurano, nonostante il 3-1 subito a Imola, alcune individualità hanno mostrato segnali incoraggianti: Tai Bierria è stata la top scorer della decima giornata con 19 punti, Krasteva ha chiuso subito dietro con 18 punti, Arciprete, entrata a partita in corso, sta iniziando a ritrovare ritmo gara e fiducia, offrendo alla squadra una risorsa offensiva in più in vista delle prossime sfide. La PanBiscò occupa attualmente il settimo posto, ma la classifica rimane corta e le posizioni playoff sono ancora pienamente raggiungibili. L’incontro di venerdì si presenta sulla carta come uno dei più difficili della stagione: Talmassons è squadra completa, fisica e ben organizzata, mentre la PanBiscò Leonessa dovrà ritrovare continuità e precisione dopo l’ultima trasferta. Serviranno lucidità, aggressività e un contributo importante dal pubblico del PalaBaldassarra, da sempre l’uomo in più nelle gare interne.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Nessuno

Francesca Evola (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Nonostante la sconfitta di questo fine settimana, non ci siamo perse d’animo e fin da subito ci siamo messe a lavoro, mantenendo la massima concentrazione. Venerdì ci aspetta una partita complicata, ma cercheremo di mettercela tutta e di non mollare, forti del supporto dei nostri tifosi ».

Alice Viola (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Siamo pronte e abbiamo tanta voglia di scendere in campo. Questa settimana abbiamo lavorato molto bene e credo che la squadra stia crescendo giorno dopo giorno, soprattutto nella continuità e nell’attenzione nei momenti importanti. Per me è un’emozione sempre speciale poter dare il mio contributo, piccolo o grande che sia: sto cercando di migliorare in ogni allenamento e di farmi trovare pronta quando serve. Domani ci aspetta una partita difficile, in un palazzetto caldo e contro una squadra che sta vivendo un buon momento, ma noi arriviamo con fiducia e con la consapevolezza del nostro valore ».

Olio Pantaleo Volley Fasano - Futura Giovani Busto Arsizio

Secondo appuntamento consecutivo per la Olio Pantaleo Fasano che dopo l’ottimo successo ottenuto contro il Valsabbina Millenium Brescia ospita la Futura Giovani di Busto Arsizio. Formazione in forte ascesa con 4 vittorie consecutive siglate in altrettante gare che di fatto rilanciano le ambizioni del roster lombardo in zona play-off. Momento positivo di questo finale di andata dopo un avvio di stagione complicatissimo che ha costretto la società biancorossa al cambio in panchina affidata ora a coach Mauro Tettamanti. Un avvicendamento che sino ad oggi ha portato sostanziali benefici nel roster lombardo capace di risalire una classifica che la vedeva rilegata nelle ultime posizioni. Nella gara di andata la gara disputata in quel in quel di Busto Arsizio la Olio Pantaleo Fasano siglò la sua prima vittoria storica in Serie A2. Match spettacolare che vide le fasanesi rimontare le padrone di casa chiudendo la gara sul 2-3, incamerando cosi i primi 2 punti della stagione. Roster fasanese al completo in questo secondo appuntamento casalingo e atlete già proiettate verso una gara difficile ma non impossibile dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Le gialloblù, reduci dalla bella vittoria interna contro il Millenium Brescia si presentano a questo secondo appuntamento del girone di ritorno rinfrancate e consapevoli delle proprio valore tecnico tattico che, nelle prime giornate di questo campionato, aveva messo in difficoltà qualsiasi compagine. Un match che vede i due roster presentarsi a questo appuntamento senza defezioni. Premessa importante per uno spettacolo assicurato a beneficio di tutto il pubblico che affollerà il Vigna Marina di Fasano.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Olio Pantaleo Volley Fasano)

EX: Aurora Del Freo a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2024/2025



Piia Korhonen (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « La preparazione per la partita di domenica segue il percorso già tracciato nelle settimane precedenti: lavoriamo sempre con grande determinazione. Sappiamo quanto sia importante questa gara, così come tutte quelle che ci attendono. La vittoria in casa della settimana scorsa è stata fondamentale, soprattutto dopo un periodo complicato. Abbiamo bisogno di punti e, a mio avviso, nell’ultima partita abbiamo compiuto un passo avanti. È molto bello poter giocare due volte consecutive davanti al nostro pubblico: il loro sostegno è davvero fondamentale per noi ».

Sofia Alberti (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Veniamo da un periodo positivo, questo aiuta dal punto di vista del morale ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra sapendo che c’è ancora tanto su cui lavorare. Siamo consapevoli di essere sulla strada giusta e dobbiamo cercare di allungare il più possibile la serie positiva. Fa piacere essere in una zona della classifica più consona alla tradizione della Futura, ma quel che conta è dove saremo alla fine del campionato e come ci saremo arrivati. Domenica ci attende Fasano, giocheremo a casa loro e mi aspetto una squadra carichissima con tanta voglia di fermarci, visto che è reduce da una vittoria contro una formazione come Brescia. Dalla gara di andata sono cambiate molte cose, ci aspettiamo un ambiente molto caldo e dovremo dare il meglio di noi. Abbiamo dimostrato di non temere nessuno, dovremo solo fare attenzione a non sentirci appagate anzi, dovremo dimostrare che quel che abbiamo fatto finora non è un’eccezione ma la regola. Prepariamoci ad un’altra battaglia e facciamo vedere chi siamo ».

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Nuvolì Altafratte Padova

Accantonate le ultime due gare senza punti, la Tenaglia Abruzzo Altino Volley volge lo sguardo al prossimo impegno di campionato: in calendario per domenica (primo servizio alle ore 17) c’è la partita contro la Nuvolí Altafratte Padova. La formazione veneta è reduce dalla vittoria interna contro Offanengo, arrivata dopo tre sconfitte consecutive. Il gruppo chietino, a sua volta, ha tutte le intenzioni di tornare a gioire per accorciare le distanze dai piani altissimi della graduatoria e cercherà di farlo contando sull’apporto del pubblico amico del PalaBCC di Città del Vasto. Padova, seconda forza del girone B con cinque lunghezze di margine su Altino, spicca per un maggior numero di punti fatti (800-878), aces (34-39), attacchi vincenti (473-508) e muri vincenti (65-96, con Bovo e Stocco a fare la voce grossa). Altino risponde con un minor numero di punti subiti (809-847). Unica ex dell’incontro è Alice Trampus, in maglia Altafratte nella stagione 2023/2024. All’andata in terra veneta, la formazione gialloblu s’impose in tre set.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Nuvolì Altafratte Padova)

EX: Alice Trampus a Alta Fratte Volley Padova nel 2023/2024



Julia Murmann (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Sono felice della nostra prima parte di stagione, era importante fare bene per ottenere una buona posizione in classifica, ma ciò che sarà maggiormente importante sarà la seconda parte dell’annata. Per la prossima partita contro Padova, dobbiamo prepararci concentrandoci in ogni allenamento della settimana. Dobbiamo lavorare duro, con l’obiettivo di preparare al meglio la gara. Io sono fiduciosa: se faremo questo, potremo avere successo più avanti ».

Celeste Sposetti (Nuvolì Altafratte Padova) «Siamo molto contente del fatto che domenica siamo riuscite a ritrovare la vittoria, soprattutto dopo la settimana difficile che abbiamo affrontato, contro Offanengo abbiamo giocato da squadra e questo ci ha permesso di imporci sulle avversarie. Ora però bisogna mettere da parte l’entusiasmo e pensare subito alla prossima partita, Altino é una squadra giovane ed insidiosa, noi dovremo imporre il nostro gioco sin da subito, cercando di ripetere la prestazione di domenica scorsa, giocando da squadra, facendolo anche per Erika che non potrà essere con noi".

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE A

Domenica 7 dicembre 2025, ore 15.30

Clerici Auto Concorezzo - Gruppo Formula 3 Messina Arbitri: Viterbo Dalila, Martini Maurizio

Domenica 7 dicembre 2025, ore 17.00

Narconon Volley Melendugno - Volleyball Casalmaggiore Arbitri: Mancuso Alberto, Bianchi Denise

Itas Trentino - Club Italia Arbitri: Lobrace Andrea, Papapietro Eustachio

C.B.L. Costa Volpino - SMI Roma Volley Arbitri: Cervellati Giulio, Peccia Luigi

Riposa: Marsala Volley



LA CLASSIFICA-

C.B.L. Costa Volpino 21, Narconon Volley Melendugno 20, SMI Roma Volley 18, Itas Trentino 18, Gruppo Formula 3 Messina 14, Marsala Volley 11, Clerici Auto Concorezzo 9, Club Italia 6, Volleyball Casalmaggiore 3.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE B

Venerdì: 5 dicembre 2025, ore 16.00

Panbiscò Leonessa Altamura - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Resta Giuseppe, De Luca Lorenzo

Sabato 6 dicembre 2025, ore 19.00

Valsabbina Millenium Brescia - Volley Modena Arbitri: Lorenzin, Ruggero

Domenica 7 dicembre 2025, ore 17.00

Trasporti Bressan Offanengo - Clai Imola Volley Arbitri: Pasciari Luigi, Vangone Deborah

Olio Pantaleo Volley Fasano - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Autuori Enrico, Candeloro Eleonora

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Marani Azzurra, Polenta Martin

LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 27, Nuvolì Altafratte Padova 21, Valsabbina Millenium Brescia 20, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 16, Futura Giovani Busto Arsizio 15, Clai Imola Volley 14, Panbiscò Leonessa Altamura 12, Olio Pantaleo Volley Fasano 10, Trasporti Bressan Offanengo 10, Volley Modena 5.