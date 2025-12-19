Roma-Melendugno è la partitissima della 5a di ritorno

Tre squadre nel Girone A sono già certe della Pool Promozione. La CBL Costa Volpino, nel terzetto di testa a quota 27 punti, avendo già effettuato il turno di riposo e avendo un margine superiore ai quindici punti sulla sesta in classifica (il massimo ottenibile nelle ultime cinque partite), la Marsala Volley, è già sicura di un posto tra le migliori della seconda fase. Le orobiche daranno il via alle danze aprendo il turno in casa contro la Gruppo Formula 3 Messina, quinta, sabato 20 dicembre alle ore 16.30. Le siciliane biancoblu, seste, ospiteranno invece la èpiù Casalmaggiore domenica alle ore 16.

Stesso calcolo, pure se con una partita in più delle marsalesi al momento, per l’Itas Trentino, ferma questo weekend, e per la Narconon Volley Melendugno, entrambe a quota 27 punti e al sicuro dagli assalti di Marsala. Sicuramente di spicco lo scontro diretto delle pugliesi, che giocheranno in trasferta il big match con la SMI Roma Volley, quarta con 24 punti. A chiudere il programma, la Clerici Auto Concorezzo accoglierà il Club Italia. Entrambe le partite cominceranno alle 17 della domenica.

Anche nel Girone B previsto un anticipo al sabato: alle ore 18:30, la Tenaglia Abruzzo Altino Volley cercherà punti preziosi per mantenere almeno invariata la distanza sulla sesta in classifica, la Clai Imola Volley, contro l’Olio Pantaleo Fasano. Domenica alle 17 gli altri scontri, con le romagnole impegnate nell’ostica trasferta in casa della Nuvolì Altafratte Padova.

Alle padovane, così come alla Valsabbina Millenium Brescia che sfiderà la Trasporti Bressan Offanengo, bastano pochi punti per raggiungere la Pool Promozione, già matematicamente blindata dalla Cda Volley Talmassons FVG, di scena in casa della Futura Giovani Busto Arsizio. Infine, la Volley Modena, ultima a quota 5 punti, proverà a strappare punti alla Panbiscò Leonessa Altamura.

GIRONE A-

SMI Roma Volley - Narconon Volley Melendugno

Chi vince potrebbe trascorrere il Natale in vetta alla classifica o, nella peggiore delle ipotesi, al secondo posto. Questo il destino in palio nella sfida al vertice tra la SMI Roma Volley e la Narconon Volley Melendugno, valevole per la quinta giornata di ritorno del girone A del Campionato Italiano di Serie A2 Femminile 2025/2026. Domenica 21 dicembre, alle ore 17:00, al Palazzetto dello Sport di Roma, le Wolves, reduci dall’emozionante vittoria in rimonta a Messina che è valso l’ottavo successo in undici incontri sin qui disputati, ospitano tra le mura amiche una delle squadre più in forma della regular season. Con 1116 punti realizzati le pugliesi, che hanno vinto sei delle ultime sette partite e si sono appena qualificate alle semifinali di Coppa Italia di Serie A2, vantano il miglior attacco del raggruppamento, potendo contare su notevoli percentuali sia a muro (al terzo posto per numero di block) che al servizio (in prima posizione per distacco nella speciale graduatoria degli ace). All’andata si imposero le capitoline per 1-3. Due le ex dell’incontro: la centrale Biesso, che per due stagioni consecutive ha vestito la maglia salentina prima di approdare alla corte di coach Cuccarini, e la palleggiatrice Avenia, che ha giocato nella Capitale in Serie A1 nella stagione 2021/2022. Prima dell’incontro, alle ore 16:15, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova maglia da gioco con il logo Olidata, nuovo Platinum Sponsor del club giallorosso, alla presenza di Roberto Mignemi (Direttore Generale Roma Volley Club), Cesare Pizzuto (CEO SMI Group) e Cristiano Rufini (Presidente Olidata). Biglietti in vendita su Vivaticket o al botteghino prima del match con la possibilità di usufruire della promo Christmas Tree 3 Gare. Quest’ultima include anche le prossime due gare casalinghe con le azzurrine del Club Italia (26 dicembre, ore 16:00) e con Clerici Auto Concorezzo (4 gennaio, ore 17:00).

PRECEDENTI: 1 (1 successo SMI Roma Volley)

EX: Chiara Biesso a Narconon Volley Melendugno nel 2023/2024, 2024/2025

Gaia Guiducci (SMI Roma Volley)- « Ci aspetta una partita molto importante contro un’avversaria che con ogni probabilità ritroveremo in pool promozione e quindi la posta in palio vale più di tre punti. Melendugno sta facendo molto bene e perciò dovremo cercare di approcciare al meglio la sfida sin dai primi scambi. Vogliamo replicare il risultato dell’andata davanti al nostro pubblico ».

Jessica Joly (Narconon Volley Melendugno)- « Sicuramente la partita di domenica sarà una battaglia. Giochiamo contro una formazione in fiducia che ha trovato un bel ritmo di gioco. Noi non saremo da meno, andremo là con il coltello tra i denti per continuare il nostro percorso. Ci tengo anche a ringraziare tutti i nostri tifosi che si stanno organizzando per seguirci in trasferta per farci sentire il loro calore; per noi saranno la nostra risorsa in più ».

Clerici Auto Concorezzo - Club Italia

Per l’ultima gara casalinga del 2025 e dell’intera regular season, la Clerici Auto Concorezzo ospita il Club Italia in un match di grande rilevanza ai fini della classifica. La formazione guidata da coach Gilles Reali, infatti, è reduce da 4 sconfitte consecutive e, nelle ultime 4 partite, ha conquistato un solo punto (nel match interno contro Gruppo Formula 3 Messina). La compagine federale, invece, ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 7 sfide disputate, quella strappata al quinto set nello scorso turno infrasettimanale sul campo della Narconon Volley Melendugno. Entrambe le squadre non stanno attraversando il loro miglior momento di forma, vedono la pool promozione distante diversi punti e, proprio per questo, la partita di domenica assume ancora più valore. Nella gara d’andata, le brianzole si erano portate in vantaggio 2-0 nel computo dei set, salvo poi subire la rimonta delle azzurrine innescata dagli ingressi in campo di Veronica Quero e, soprattutto, Ludovica Tosini. La formazione di coach Cichello si aggiudicò quella gara al tie-break e conquistò due punti che diedero continuità al successo della settimana precedente sul campo di Volleyball Casalmaggiore. La situazione di classifica vede la Clerici Auto Concorezzo al settimo posto a quota 10 punti, seguita proprio dalla formazione federale, distante 2 sole lunghezze. Le motivazioni non mancano da entrambe le parti. La squadra di coach Reali vorrà prendersi la rivincita visto l’esito della gara d’andata, mentre Magnabosco e compagne cercheranno di strappare l’intera posta in palio per effettuare il sorpasso in classifica proprio sulle brianzole. Il fischio d’inizio del match, valevole per la quinta giornata del girone di ritorno, è in programma alle ore 17.00.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Club Italia)

EX: Nessuno

Gilles Reali (Clerici Auto Concorezzo)- « Domenica giochiamo contro la formazione federale e per noi è un match molto importante perché ci sono in palio punti che, verosimilmente, porteremo nella seconda fase del campionato. Vogliamo ribaltare il 3-2 subìto nella gara d’andata, cercando di imparare dagli errori commessi in quella circostanza e portare in campo una versione migliore di noi stessi. Club Italia è una formazione giovane, ma dotata di fisicità straordinarie. Come tutte le ragazze giovani, anche loro sono soggette ad alti e bassi e si è visto nell’ultima settimana; hanno fatto una prestazione maiuscola a Melendugno e una meno importante contro Casalmaggiore. Tuttavia, Club Italia è una squadra che, potenzialmente, può vincere contro chiunque e la trasferta salentina l’ha dimostrato. In settimana abbiamo preparato bene la gara, cercando di studiare tutte le avversarie perché sappiamo che loro cambieranno tanto in corso d’opera e chiunque entrerà in campo sarà dotato di fisicità importanti e difficili da contenere ».

Veronica Quero (Club Italia)- « Dopo la gara di Casalmaggiore, l’umore non era dei migliori, ma la squadra ha reagito nel modo giusto. Ci siamo allenate bene durante tutta la settimana, preparando la partita anche in base alle caratteristiche di Concorezzo. Non abbiamo aspettative precise, perché sappiamo che ogni gara è diversa e sempre molto complessa, ma personalmente sono fiduciosa. Ci aspettiamo una partita difficile: Concorezzo è un avversario ostico, anche se in passato siamo riuscite a batterle. Il fatto di non essere riuscite a riaffermarci a Casalmaggiore è una motivazione in più per farlo questa volta. Sarà una gara complicata, in cui servirà molta pazienza, perché Concorezzo è una squadra che difende molto e sa metterti in difficoltà. Dovremo essere noi brave a trovare le soluzioni giuste e a venirne fuori come squadra ».

C.B.L. Costa Volpino - Gruppo Formula 3 Messina

La capolista Pallavolo CBL gioca d’anticipo. Sabato alle 16:30, al palazzetto di Costa Volpino, arriva Messina per uno scontro di grande importanza per entrambe le formazioni. La prima della classe vuole consolidare la propria leadership in campionato, forte anche dell’entusiasmo per la recente qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Dall’altra parte della rete, la formazione siciliana è a caccia di punti pesanti per blindare l’accesso alla pool promozione, rendendo il match ancora più avvincente e combattuto. Buone notizie per coach Luciano Cominetti, che potrà contare sull’intero organico: tutte disponibili le sue atlete, compresa Gamba, pienamente recuperata dopo l’attacco febbrile dei giorni scorsi.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Gruppo Formula 3 Messina, 1 successo C.B.L. Costa Volpino)

EX: Nessuno



Francesca Dell’Orto (C.B.L. Costa Volpino)- « Sabato ci aspetta una partita sicuramente impegnativa contro Messina, una squadra che sa mettere in difficoltà e che non va mai sottovalutata. Arriviamo a questo appuntamento in un buon momento: stiamo lavorando molto bene in palestra nonostante i numerosi impegni tra campionato e Coppa Italia, e i risultati delle ultime settimane lo dimostrano. Però sappiamo che nulla arriva per caso e che ogni partita va affrontata con la massima concentrazione. Dobbiamo continuare su questa strada, migliorare ancora alcuni dettagli e non smettere mai di lavorare, perché solo così possiamo toglierci soddisfazioni importanti e puntare a qualcosa di ancora più grande ».

Aneta Zojzi (Gruppo Formula 3 Messina)- « Della gara con Roma è rimasto tanto amaro in bocca perché comunque siamo entrate in campo agguerrite, abbiamo fatto un primo set stellare e poi ci siamo fatte prendere dalla fretta di concludere. Però, abbiamo la consapevolezza che, se giochiamo come sappiamo e aggiustiamo quelle piccole cose che ci hanno fatto perdere, magari possiamo dare del filo da torcere a tutte". Adesso Costa-Volpino. La sensazione, riguardando la partita di andata - un po' come anche con Roma - è che l'avversaria di domenica, Messina la possa battere: "Come ho detto prima, possiamo giocarcela con tutte. Questo se sapremo avere pazienza e fare ciò che dobbiamo nel momento giusto, senza perdere la concentrazione. Non sarà facile perché abbiamo avuto delle difficoltà in quest'ultimo periodo con gli addii che ci sono stati. Però, daremo il massimo perché, come ha detto Matteo (Freschi), ognuno di noi può dare il contributo indipendentemente dalla situazione che si presenti". Insomma, già nel mirino di Aneta Zojzi il taraflex del PalaCBL: "Sì, non vediamo l'ora di giocare, di divertirci, di dare tutto ».

Marsala Volley - èpiù Casalmaggiore

La Sigel Seap Marsala Volley si prepara a tornare sul taraflex amico del PalaSanCarlo per quella che, senza mezzi termini, si preannuncia come la sfida della verità. Nella prossima giornata del Campionato di Serie A2 Tigotà, le azzurre ospiteranno la formazione del Volley Casalmaggiore, in un match che mette in palio punti pesantissimi per il prosieguo della stagione. Il roster di Coach Lino Giangrossi viene da un periodo opaco caratterizzato da tre battute d’arresto consecutive: le amare sconfitte interne contro Costa Volpino e Trentino, seguite dal recente k.o. in terra pugliese contro Melendugno. Tre passaggi a vuoto che hanno rallentato la corsa delle marsalesi, ma che non hanno scalfito la voglia di reagire di un gruppo che sa di valere molto di più di quanto espresso nelle ultime uscite. L’obiettivo dichiarato è uno solo: la vittoria piena. Conquistare l'intera posta in palio non è soltanto una necessità di classifica, fondamentale per posizionarsi al meglio in vista della seconda fase della stagione, ma è un imperativo morale. Il precedente dell’andata sorride a Marsala, un netto 3-0 che dimostrò la superiorità tecnica e tattica delle lilibetane, un ricordo che oggi deve trasformarsi in benzina per il motore azzurro.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Marsala Volley)

EX: Nessuno



Florencia Ferraro (Marsala Volley)- « Sappiamo bene quanto sia importante questa gara casalinga contro Casalmaggiore. L’umore del gruppo è alto e c’è tanta voglia di riscatto. Nulla è perduto: tutto è ancora da giocare. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto per sostenerci e spingerci insieme verso un grande risultato ».

Sofia Nosella (èpiù Casalmaggiore)- « La partita di sabato contro il Club Italia è andata molto bene, siamo riuscite ad esprimere al meglio il nostro gioco e a concludere nel finale dei set, cosa che ci mancava nelle scorse partite. Stiamo lavorando al meglio per affrontare Marsala...servono punti sia a loro che a noi ma speriamo di riuscire ad esprimere il nostro gioco come abbiamo fatto sabato e come facciamo in allenamento. Cercheremo di portare a casa più punti possibili ».

GIRONE B-

Valsabbina Millenium Brescia - Trasporti Bressan Offanengo

Le Leonesse salutano il PalaGeorge con Offanengo. L’ultimo match casalingo del 2025, infatti, vedrà la Banca Valsabbina Millenium Brescia, reduce dalla sconfitta in Coppa Italia, fronteggiare l’ostica Trasporti Bressan Offanengo, che ha ritrovato la vittoria con il nuovo allenatore Fabio Collina. Fresche della sofferta sconfitta casalinga in Coppa Italia contro una Narconon Volley Melendugno sugli scudi, Parrocchiale e compagne tornano sul taraflex di casa con la determinazione di riscattare le gare complicate delle ultime settimane, per l’ultimo allungo di un dicembre di fuoco. La Valsabbina, che nelle ultime gare ha dovuto fronteggiare influenza e acciacchi, punta a tornare a pieno regime contro la Trasporti Bressan, step decisivo per arrivare con piena consapevolezza al posticipo del 27 dicembre a Talmassons. Luci e ombre, nella gara di mercoledì: tra gli aspetti positivi sicuramente l’esordio di Julia Kavalenka, opposta portoghese classe 1999, arrivata a Brescia da Casalmaggiore, che ha inaugurato la maglia da Leonessa con 32 punti e una prestazione convincente. Obiettivo quinto posto. Offanengo, che da due partite è guidata da Fabio Collina, dopo l’esonero di Giorgio Bolzoni, crede ancora nella possibilità di accedere alla Pool Promozione. Con una nuova guida in panchina, le neroverdi hanno trovato la prima vittoria stagionale casalinga, ottenuta contro la Futura Giovani Busto Arsizio, superata al tie break come all’andata dopo un match emozionante. Tra le protagoniste della sfida, il capitano Valentina Zago, autrice di 25 punti con il 43% di positività offensiva e top scorer del match.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Valsabbina Millenium Brescia, 1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Anna Caneva a Millenium Brescia nel 2021/2022

Elena Arici (Valsabbina Millenium Brescia)- « Domenica dobbiamo assolutamente riscattarci e tornare in campo con lo stesso spirito che ha guidato la rimonta ad Altamura. In Coppa Italia abbiamo accolto Kavalenka, che si é dimostrata da subito a disposizione. Dobbiamo essere brave a recuperare velocemente le energie fisiche, ma soprattutto mentali, perché contro Offanengo sarà una nuova sfida ostica e non possiamo e vogliamo più permetterci di perdere punti durante il nostro percorso ».

Fabio Collina (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Sappiamo tutti come Brescia sia una squadra attrezzata per stare in alto e cercare il salto di categoria; sfideremo una formazione estremamente determinata a reagire dopo la sconfitta in Coppa Italia. Rispetto all'andata, ha inserito nel roster l'opposto Kavalenka, che già nella partita di Coppa ha dimostrato il proprio valore. E' un po' presto per dire come cambia la Millenium con il suo arrivo, essendo passata solo una partita, inoltre è solo uno dei riferimenti di Brescia, con la palleggiatrice Prandi che fa "viaggiare" molto la palla e gioca molto contro il muro avversario. Dal canto nostro, dobbiamo dare continuità all'atteggiamento avuto nelle ultime due uscite e continuare a cercare di esprimere il vero valore della squadra, giocando con il coltello tra i denti, senza pressioni inutili ma con tanta voglia di scendere in campo e giocare questa partita. A livello tecnico, come contro Futura domenica scorsa, sarà fondamentale toccare più palloni possibili a muro per poi ricostruire, dati il gioco veloce e lo spessore delle attaccanti di Brescia. Inoltre, dovremo essere bravi a mettere pressione sull'avversario ».

Volley Modena - Panbiscò Leonessa Altamura

Ultima sfida del 2025 tra le mura amiche del PalaMadiba per il Volley Modena che ospita la Panbiscò Leonessa Altamura in una sfida che mette in palio punti importante, al momento, nella corsa salvezza. Al giro di boa del girone di ritorno di questa regular season, infatti, le pugliesi occupano momentaneamente l'ottavo posto in classifica con 14 punti, mentre le modenesi sono al decimo ed ultimo posto con soli 5 punti conquistati. Per le ospiti un successo pieno terrebbe apertissime le chance di conquistare anticipatamente la salvezza e avvicinare il quinto posto, ultimo utile per la Pool Promozione, mentre capitan Lancellotti e compagne devono necessariamente concretizzare quanto di buono visto in diverse gare dove, però, non sono arrivati al termine risultati positivi. Coach Marone potrà contare sulle forze fresche dell'ultima arrivata, Bibiana Guzin, così come sul resto della propria rosa che ha saputo crescere settimana dopo settimana. Dall'altra parte della rete, invece, Altamura si è rinforzata con la qualità e l'esperienza di Alessia Arciprete in posto quattro. Per il Volley Modena di buon auspicio può essere la gara d'andata quando, in trasferta, arrivò il primo sofferto successo in questa Serie A2 grazie al 3-2 sulle avversarie maturato in volata dopo il vantaggio per 2-0 nel conto dei set e la vibrante rimonta di Altamura che, però, non si è concretizzata completamente al tiebreak.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Volley Modena)

EX: Nessuno



Bibiana Guzin (Volley Modena)- « Sono stata accolta molto bene in questi primi giorni a Modena, ho trovato un bel gruppo e ci stiamo allenando bene per affrontare al meglio le prossime partite che saranno decisive per la classifica e concluderanno la regular season. Domenica ci aspetta Altamura, sarà una partita importante in cui cercheremo di dare il massimo per portare a casa un risultato positivo. Sono arrivata da poco, ma non credo che le ultime sconfitte ci abbiano scoraggiato, vedo una squadra pronta a lottare e non mollare fino all’ultimo per provare a strappare un risultato positivo ».

Alessia Arciprete (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Domenica ci aspetta una sfida molto delicata contro Modena: vogliamo tornare al successo a ogni costo. Serviranno grinta, cuore e tanta concentrazione, perché anche se Modena è all’ultimo posto resta una squadra ostica da affrontare. Dovremo restare unite e lottare su ogni pallone ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Cda Volley Talmassons Fvg.

Il mese di dicembre regala alla Futura Volley Giovani un altro big-match: alla Soevis Arena arriva infatti la capolista indiscussa del girone B, la Cda Talmassons. Una sfida sempre sentita quella tra la formazione bustocca e quella friulana, protagoniste negli ultimi anni di incroci che hanno messo in palio premi importanti, come la promozione in A1 nella stagione 2023/24. I precedenti sono a favore della Cda, con otto successi in dieci gare e una serie aperta di quattro vittorie ma la Futura Volley ha mostrato una grande crescita nelle ultime settimane; ora è pronta a vendere cara la pelle, provando a fare ai propri tifosi un bel regalo da mettere sotto l’albero (oltre a quello del 2° “Futura Christmas Ball”). Talmassons è reduce dalla sfida dei quarti di Coppa Italia contro Trento, superata con un rotondo 3-0. Nelle pieghe del match potrebbe rivelarsi interessante il confronto in posto 2 tra Frosini e Taborelli e quello a rete tra Molinaro e Farina, due delle migliori centrali del campionato. Ben tre le ex in campo: proprio Veronica Taborelli (in Friuli nella stagione 2022/23), Alyssa Enneking )alla Futura Volley nel 2024/25) e Alessandra Mistretta, in biancorosso nel 2022/23.

PRECEDENTI: 10 (2 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 8 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Veronica Taborelli a Volley Talmassons nel 2022/2023; Alyssa Enneking a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2024/2025; Alessandra Mistretta a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2022/2023



Alice Farina (Futura Giovani Busto Arsizio)- « La sconfitta contro Offanengo ci ha lasciato più che altro consapevolezza: analizzando la gara abbiamo ulteriormente compreso quali sono i nostri punti deboli e su cosa dobbiamo ancora insistere, sia a livello tecnico che a livello di atteggiamento. Giocare contro squadre così ben attrezzate come Talmassons è sempre un grande stimolo. Stando al loro ritmo, per rendere la gara a pari livello, quest’ultimo si alza per forza. Dovremo scendere in campo tranquille, consapevoli del valore dell’avversario. La Cda ha creato una squadra molto forte in attacco e in difesa e partendo da questi due fondamentali stanno lavorando davvero bene. Dovremo iniziare mettendo pressione al servizio, non permettendo loro di giocare con palla precisa, altrimenti anche grazie alle doti di Scola potrebbe diventare molto difficile seguire il loro gioco. Inoltre sarà necessario quel pizzico di coraggio in più, cercando soluzioni alternative anche in attacco, dato che loro hanno dei muri molto alti ».

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Olio Pantaleo Volley Fasano

Altino ospita Fasano nell’anticipo del girone B Le frentane si apprestano a disputare la terza gara in sette giorni. Archiviata l’esperienza in coppa Italia, la Tenaglia Abruzzo Altino Volley riprende la marcia in campionato riaprendo le porte del PalaBCC di Città di Vasto per la sfida contro la Olio Pantaleo Volley Fasano. La gara contro le pugliesi sarà la terza gara in sette giorni per le chietine: la sfida infatti inizierà alle ore 18:30 di sabato 20 dicembre. Nel girone B, le rossoblù hanno ritrovato la vittoria dopo una serie di quattro sconfitte consecutive; le gialloblù invece hanno raccolto tre vittorie nelle ultime cinque gare. Il confronto tra le squadre sottolinea le qualità di Fasano a muro (82-104) e in attacco (600-647). Maggiore equilibrio per quanto riguarda gli aces (45-47) con Siakretava e Piacentini in evidenza. Altino ha subito meno punti (1074-1187). Interessanti anche i duelli per ruolo: le opposte Siakretava (244 punti) e Korhonen (229) sono rispettivamente la quarta e la sesta top scorer della A2; Marchesini (27 muri punto) e Piacentini (31) si contendono la corona in posto 3. Le più insidiose al servizio sono Siakretava (11 aces) e Piacentini (12). La gara d’andata ha visto la Tenaglia cogliere la seconda vittoria di fila in trasferta, con il risultato di 1-3.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Tenaglia Abruzzo Altino Volley)

EX: Nessuno



Gaia Farelli (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Siamo pronte per la sfida casalinga contro Fasano, una squadra organizzata e che è in un buon momento. Noi veniamo da una bella vittoria contro Modena e dalla sconfitta in Coppa Italia contro Costa Volpino, una partita con una squadra molto competitiva che, oltre ad averci dato uno sguardo sull’altro girone, ci ha sicuramente preparate per la partita di sabato. È sicuramente un periodo molto faticoso, ma confido nelle mie compagne e nello staff: il lavoro che stiamo facendo è da squadra unita e credo che sia la nostra chiave ».

Paolo Totero (Allenatore Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Andiamo a disputare un gara molto complicata contro un avversario che ha disputato un ottimo girone di andata e che naviga nei quartieri alti della classifica. Nella gara di andata disputammo una delle peggiori gare del nostro girone di andata. Ora stiamo recuperando un pò di consapevolezza dei nostri mezzi e fiducia nelle nostre giocate. Le ultime due gare ci hanno ridato un po' di serenità e determinazione. Contro Padova nonostante momenti di grande difficoltà abbiamo tirato fuori gli artigli disputando una gara generosa. Ci avviciniamo a questo match con molta umiltà e con spirito di sacrificio consapevoli dell’importanza della gara ».

Nuvolì Altafratte Padova - Clai Imola Volley

La Nuvolí AltaFratte Padova chiuderà domenica le sfide casalinghe del 2025 ospitando la Clai Imola Volley in quello che sarà il turno 14 dei 18 totali che determineranno le cinque rappresentanti del girone B destinate alla Pool Promozione e quelle che invece dovranno accontentarsi della Pool Salvezza. La formazione padovana arriverà dal punto conquistato a Fasano ed in generale da sette punti conquistati in otto giorni, un bel ruolino di marcia che permette alla squadra veneta di occupare la seconda piazza in coabitazione con Brescia, avanti rispetto alle gialloblù per differenza set. La Clai arriverà a Trebaseleghe con la volontà di riprendere a fare punti, nelle ultime uscite la vittoria di Offanengo e le due sconfitte contro altrettante big del girone come Busto Arsizio e Talmassons. Torna oggi ad esibirsi nel padovano la centrale marchigiana Giuditta Romano, questo dopo aver indossato per due stagioni (2022 e 2023) la maglia dell’Aduna Padova. Chi torna a giocare a pochi chilometri dalle società che l’hanno formata pallavolisticamente é la giovane schiacciatrice padovana Gaia Novello (2007) inizialmente in campo per la Synergy Venezia e nelle ultime stagioni in forza alle panterine della Cortina Express Imoco di San Donà. Nel match d’andata in Emilia Romagna vittoria delle tigri gialloblù, avanti 0-2 le padovane concedono la terza frazione alle padrone di casa prima di chiudere i conti al termine di un infiammato finale di quarto set 27-29.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Nuvolì Altafratte Padova)

EX: Nessuno

Lisa Esposito (Nuvolì Altafratte Padova)- « Dopo l’amara sconfitta di Fasano torneremo in campo con la voglia di prenderci un’altra vittoria, per questo abbiamo iniziato la settimana con ancora più grinta del solito e siamo pronte a combattere per riuscire a portare a casa altri punti importanti ed essenziali per il nostro percorso ».

Elena Foresi (Clai Imola Volley)- « Vogliamo riscattarci dalla gara di andata, perché ci è mancato veramente poco per giocarci la partita al tie-break. Andiamo là per fare punti, l’obiettivo nostro rimane sempre quello del quinto posto. Loro con l’infortunio di Esposito hanno sicuramente perso qualcosa a livello di equilibri, ma rimangono comunque una squadra molto solida dove ci sono giocatrici che si conoscono da tanto tempo. In settimana ci siamo preparate bene, abbiamo spinto tanto sul muro-difesa e su tutto ciò che dà forma al nostro gioco. Siamo positive e cariche in vista del prossimo match ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5a GIORNATA DI RITORNO GIRONE A-

Sabato 20 dicembre 2025, ore 16.30

C.B.L. Costa Volpino - Gruppo Formula 3 Messina Arbitri: Paris Fabio, Cecconato Luca

Domenica 21 dicembre 2025, ore 16.00

Marsala Volley - èpiù Casalmaggiore Arbitri: Resta Giuseppe, Ancona Massimo

Domenica 21 dicembre 2025, ore 17.00

SMI Roma Volley - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Polenta Martin, Villano Dalila

Clerici Auto Concorezzo - Club Italia Arbitri: Fontini Simone, Candeloro Eleonora

Riposa: Itas Trentino

LA CLASSIFICA-

C.B.L. Costa Volpino 27, Itas Trentino 27, Narconon Volley Melendugno 27, SMI Roma Volley 24, Gruppo Formula 3 Messina 16, Marsala Volley 11, Clerici Auto Concorezzo 10, Club Italia 8, èpiù Casalmaggiore 6.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5a GIORNATA DI RITORNO GIRONE B-

Sabato 20 dicembre 2025, ore 18.30

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Olio Pantaleo Volley Fasano Arbitri: Bosica Gianclaudio, De Orchi Marco

Domenica 21 dicembre 2025, ore 17.00

Valsabbina Millenium Brescia - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Marani Azzurra, Lambertini Alessio

Volley Modena - Panbiscò Leonessa Altamura Arbitri: Di Lorenzo Antonino, Testa Antonio

Futura Giovani Busto Arsizio - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Giulietti Fabrizio, Proietti Deborah

Nuvolì Altafratte Padova - Clai Imola Volley Arbitri: Galletti Denise, De Luca Lorenzo



LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 35, Valsabbina Millenium Brescia 28, Nuvolì Altafratte Padova 28, Futura Giovani Busto Arsizio 22, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 19, Clai Imola Volley 16, Olio Pantaleo Volley Fasano 15, Panbiscò Leonessa Altamura 14, Trasporti Bressan Offanengo 13, Volley Modena 5.