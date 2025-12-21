Fasano vince l'anticipo con Altino

VASTO (CHIETI) - Trascinato da una superba Piia Korhonen, autrice di 21 punti col 51% in attacco e meritatamente MVP, Olio Pantaleo Volley Fasano va a vincere in tre set 0-3 (21-25 22-25 17-25) in casa della Tenaglia Abruzzo Altino Volley dominando l'anticipo della 5a di ritorno dall'inizio alla fine. Le pugliesi hanno sempre comandato il punteggio nei tre parziali, le frentane si sono spesso avvicinate alle avversarie, non riuscendo però a invertire l’inerzia dell’incontro. Oltre all'opposta finlandese in evidenza Salinas (44%) e Provaroni autrice di 8 punti. Per Altino, in doppia cifra solo Viktoryia Siakretava con 15 punti (37%), positivo l’ingresso di Trampus con 8 punti (46%), sei punti a testa per Marchesini e Ndoye.

Korhonen inaugura l’incontro in pallonetto poi realizza anche lo 0-4 che spinge coach Ingratta a richiamare subito le sue. Il primo punto rossoblù porta la firma di Dalila Marchesini. È sempre l’opposto finlandese a andare a segno per l’1-7. Murmann sbaglia il servizio, rimedia Ndoye col punto del 5-9. Polesello mette in rete un’altra battuta e Marchesini non passa in posto 3, 5-11. Salinas firma il mani fuori del +6, Ndoye risponde con la stessa moneta. Murmann tocca la doppia cifra di squadra con la diagonale del 10-14, Korhonen rimedia all’errore di Salinas e Fasano torna sul +4. La stessa finlandese firma anche il +5 così coach Ingratta rimette le mani a T. Siakretava (9, 50%) e Marchesini tengono in scia Altino sul 15-18, ancora la bielorussa illumina in diagonale per il -2. Korhonen e Salinas danno respiro a Fasano (16-20), Franceschini e Sassolini si scambiano errori vicendevoli dai nove metri. Muzi trova l’ace del 17-23, la solita Korhonen (9 col 60%) consegna cinque palle set a Fasano. Siakretava mette in rete il servizio del 21-25.

Capitan Sassolini riprende le ostilità suonando la carica in pipe. Siakretava scalda il muro pugliese, le risponde Korhonen col suo decimo punto personale. Fasano prova a mettere la freccia sfruttando l’errore di Siakretava, Provaroni in diagonale firma il 4-7. Franceschini alza il muro del +4 e coach Ingratta ferma il gioco. Korhonen sbaglia un servizio poi si fa perdonare con la parallela del 5-11. Sassolini interrompe l’allungo ospite, Salinas riprende la corsa pugliese, 6-13. Altino non molla l’osso ma Fasano insiste col muro di Piacentini, Passaro esagera col rigore che vale il 9-16. Trampus, Monaco e Sassolini caricano la metà campo chietina, Fasano tuttavia resta saldamente al comando sul 15-20 firmato Muzi. Trampus in pipe accorcia sul 18-21 del timeout Totero. Fasano esce galvanizzata dal timeout, Salinas firma il mani out del 19-23. Trampus (5 col 66%) ricuce pericolosamente il gap con un muro e un attacco, 22-23. Farelli esagera con la battuta, infine Salinas (7 punti, 38%) si prende anche il secondo set per 22-25.

Korhonen e Marchesini riprendono le ostilità. Due attacchi di Provaroni valgono il 2-6, coach Ingratta richiama a se le rossoblu. Monaco rimedia all’errore di Trampus (5-7), Siakretava in diagonale non trova il campo per due volte: 8-11. Marchesini lascia il campo a Polesello, Korhonen alza il muro dell’8-13. Altino si perde in attacco e Korhonen non perdona: inevitabile il timeout per coach Ingratta sul punteggio di 8-15. Piacentini da posto 3 e l’errore in attacco di Siakretava ampliano il divario tra le squadre sul 10-18. Alice Trampus con due punti inizia la rimonta (14-19), Giulia Polesello realizza il primo tempo del 16-20. Salinas e Korhonen portano Fasano sul 16-22, è sempre l’attaccante argentina a chiudere la contesa con due punti che decretano il 17-25 finale.

I protagonisti-

Victoria Sassolini (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « A caldo è difficile dire cosa non è andata, è difficile trovare la soluzione. Sicuramente dovevamo contenere meglio Korhonen e dare più costanza in generale alla partita. Korhonen ci ha messo molto in difficoltà oggi e all'andata siamo stati bravi a contenerla, al ritorno meno ».

Paolo Totero (Allenatore Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Siamo venuti qua con le idee chiare, come anche nelle partite precedenti. Posso fare i complimenti alle mie ragazze per la bella prestazione di oggi e non solo, ma soprattutto per come stanno lavorando, perché è già stato un uno step in avanti non indifferente e lo stanno dimostrando tantissimo in campo, entrano concentrate, aggressive, che è quello che deve fare una squadra di questo calibro. Noi ci giochiamo ogni partita, gara dopo gara per portare il massimo risultato. Poi è normale che l'avversario fa comunque la sua parte, oggi l'obiettivo era mettere tanta pressione dall'inizio e ce l'abbiamo fatta ».

Il tabellino-

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY - OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO 0-3 (21-25 22-25 17-25) -

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Sassolini 3, Marchesini 6, Siakretava 15, Murmann 4, Polesello 2, Bagnoli 1, Tesi (L), Trampus 8, Ndoye 6, Monaco 2, Fini (L), Passaro, Farelli. All. Ingratta.

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Muzi 4, Salinas 13, Piacentini 5, Korhonen 21, Provaroni 8, Franceschini 2, Vittorio (L), Vinciguerra, Gazzerro (L), Pixner, Negro, Soleti, Del Freo. All. Totero.

ARBITRI: Bosica, De Orchi.

Durata set: 25', 30', 24'; Tot: 79'.

MVP: Piia Korhonen (Olio Pantaleo Volley Fasano)