Costa Volpino va a vincere a Trento, Roma supera il Club Italia

ROMA -Nel giorno di Santo Stefano sono andate in scena tre partite nel Girone A e due del Girone B della sesta giornata di ritorno. Il turno si completerà tra domani e domenica.

Nel Girone A, vittoria in quattro set per la Smi Roma Volley nel palazzetto che affaccia su Viale Tiziano contro il Club Italia. Bella sfida nella sfida tra l’opposta Perovic, MVP con 23 punti, e la banda delle azzurrine Susio, a referto con 24. Dopo un primo set vinto 25-19, le giallorosse subiscono il ritorno delle federali, che impattano sul 20-25. Negli ultimi due set Roma spinge sia a muro (10 totali, 7 nel quarto parziale) che a servizio (8 totali, 5 tra terzo e quarto) e si prende i tre punti con un doppio 25-21.

Partita infinita al PalaFarina di Viadana, entrata di diritto nella top ten storica di Lega Volley Femminile con 2 ore e 35 di gioco. Un solo punto di scarto finale tra la èpiù Casalmaggiore e la Clerici Auto Concorezzo, che vince sia nel punteggio totale, 117-118, che nel conto dei set, quattro su cinque finiti ai vantaggi: 24-26, 25-22, 25-27, 28-26 e 15-17 thrilling nel tie-break. Premio di migliore in campo per Veneriano, 23 punti e devastante con 8 muri vincenti, accanto a lei brilla l’opposta Stival per le brianzole. Tra la padrone di casa, 26 punti di Ravarini, 22 di Vazquez e 18 di Costagli.

L’urlo più forte arriva però dalla Cbl Costa Volpino, che in quattro set supera le rivali dell’Itas Trentino confermando il primo posto in graduatoria e guadagnando tre punti pesantissimi contro una diretta concorrente nella prossima Pool Promozione. Il match del Sanbàpolis si apre con un primo set spettacolare che le padrone di casa vincono 29-27, spaventando la capolista. Ma la squadra di coach Cominetti ritrova subito le trame e il proprio gioco dal secondo set, guidata sempre dalle due stelle polari della squadra: Pistolesi, superlativa con 30 punti valsi il premio di MVP, e Grosse Scharmann, 22 punti a referto. Il risultato sono tre set chiusi 21-25, 21-25 e 18-25 per l’1-3 finale. Tra le trentine, 22 punti per Lazda.

Nel Girone B, vittoria rotonda in un’ora e un quarto della Trasporti Bressan Offanengo ai danni della Volley Modena. Sono sempre Zago, 15 punti ed MVP, e Bellia, 14, le armi più efficaci a disposizione di coach Collina, mentre non bastano i 16 punti di Visentin e gli 11 di Nonnati alle modenesi nel 25-15, 25-20, 25-20 con cui si chiude l’incontro.

Infine, grandi emozioni nel derby pugliese tra l’Olio Pantaleo Fasano e la Panbiscò Leonessa Altamura. Dopo un primo set testa a testa vinto dalle ospiti 23-25, grande risposta delle padrone di casa che, di fronte al pubblico amico, rispondono con tre set di carattere vinti 25-20, 25-20 e 25-18. Tre punti d’oro per le fasanesi, che agganciano momentaneamente il quinto posto in attesa delle altre partite del turno. Pirotecnico confronto tra le due top scorer della gara, da un lato Korhonen e dall’altro Bierria, entrambe protagoniste con 27 punti.

Il resto delle partite della quindicesima giornata di Serie A2 Tigotà in programma tra sabato 27 e domenica 28 dicembre.

I tabellini

GIRONE A-

SMI ROMA VOLLEY - CLUB ITALIA 3-1 (25-19 20-25 25-21 25-21) –

SMI ROMA VOLLEY: Guiducci 5, Angelina 9, Guidi 10, Perovic 23, Bosso 12, Consoli 8, Zannoni (L), Mason 6, Sbano, Baratella, Biesso, Cantoni. All. Cuccarini.

CLUB ITALIA: Susio 24, Bovolenta 7, Solovei 9, Tosini 12, Quero 5, Spaziano 1, Regoni (L), Peroni 5, Caruso 1, Zanella, Sari (L), Magnabosco, Cakovic, Spada. All. Cichello.

ARBITRI: Mancuso, Aleo.

Durata set: 25', 26', 28', 34'; Tot: 113'.

MVP: Nikoleta Perovic (SMI Roma)

E'PIU' CASALMAGGIORE - CLERICI AUTO CONCOREZZO 2-3 (24-26 25-22 25-27 28-26 15-17) -

E'PIU' CASALMAGGIORE: Pasquino 5, Costagli 18, Mattioli 7, Ravarini 26, Vazquez Gomez 22, Nwokoye 13, Faraone (L), Stafoggia 2, Neri 1, Linda, Nosella, Morandi. All. Cuello.

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Bucciarelli 13, Bernasconi 8, Stival 25, Trevisan 12, Veneriano 23, Purashaj 1, Rocca (L), Ghezzi 1, Rodic 1, Brambilla (L), Bianchi, Bizzotto, Da Pos. All. Reali. ARBITRI: Palumbo, Giorgianni.

Durata set: 29', 31', 34', 37', 24'; Tot: 155'.

MVP: Martina Veneriano (Clerici Auto Concorezzo)

ITAS TRENTINO - C.B.L. COSTA VOLPINO 1-3 (29-27 21-25 21-25 18-25) –

ITAS TRENTINO: Giuliani 11, Marconato 12, Monza 1, Pamio 6, Cosi 4, Lazda 22, Laporta (L), Andrich 2, Ristori Tomberli 2, Zeni (L), Iob, Colombo, Guerra. All. Beltrami.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell'orto, Pistolesi 30, Pizzolato 5, Grosse Scharmann 22, Mangani 8, Brandi 10, Gamba (L), Favaretto, Giani, Dell'amico, Martinez Ortiz, Fumagalli, Busetti (L). All. Cominetti.

ARBITRI: Pasquali, Pescatore.

Durata set: 31', 23', 30', 26'; Tot: 110'.

MVP: Aurora Pistolesi (C.B.L. Costa Volpino)

GIRONE B-

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO - VOLLEY MODENA 3-0 (25-15 25-20 25-20) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Bellia 14, Martinelli 7, Zago 15, Nardelli 6, Caneva 8, Compagnin 4, Di Mario (L), Tommasini, Ravazzolo, Resmini, Meoni, Coba

VOLLEY MODENA: Lancellotti 1, Fusco 3, Marinucci 2, Nonnati 11, Visentin 16, Guzin, Righi (L), Gerosa 5, Credi 4, Dodi 1, Zironi, Sazzi. All. Marone.

ARBITRI: Cavicchi, Peccia.

Durata set: 21', 25', 23'; Tot: 69'.

MVP: Valentina Zago (Trasporti Bressan Offanengo)

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO - PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA 3-1 (23-25 25-20 25-20 25-18) –

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Muzi 3, Salinas 14, Piacentini 7, Korhonen 27, Provaroni 14, Franceschini 4, Vittorio (L), Negro 1, Soleti, Del Freo, Vinciguerra, Gazzerro (L), Pixner. All. Totero.

PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Soriani 12, Caracuta, Bierria 27, Pulliero 7, Krasteva 12, Riva 4, Biagini (L), Serafini 1, Arciprete 1, Evola 1, Monitillo, Chiesa (L), Ungaro, D'onofrio. All. Dell'anna.

ARBITRI: Sabia, Erman.

Durata set: 31', 26', 30', 25'; Tot: 112'.

MVP: Piia Korhonen (Olio Pantaleo Volley Fasano)

GIRONE A-

I RISULTATI-

SMI Roma Volley - Club Italia 3-1 (25-19, 20-25, 25-21, 25-21);

èpiù Casalmaggiore - Clerici Auto Concorezzo 2-3 (24-26, 25-22, 25-27, 28-26, 15-17);

Itas Trentino - C.B.L. Costa Volpino 1-3 (29-27, 21-25, 21-25, 18-25);

Gruppo Formula 3 Messina - Marsala Volley Si gioca domenica 28 dicembre Ore 17.00

LA CLASSIFICA-

C.B.L. Costa Volpino 33, Narconon Volley Melendugno 29, SMI Roma Volley 28, Itas Trentino 27, Gruppo Formula 3 Messina 16, Clerici Auto Concorezzo 13, Marsala Volley 11, Club Italia 10, èpiù Casalmaggiore 10

IL PROSSIMO TURNO-

Domenica 4 gennaio 2026, ore 15.30

C.B.L. Costa Volpino - Narconon Volley Melendugno



Domenica 4 gennaio 2026, ore 16.00

Gruppo Formula 3 Messina - Itas Trentino



Domenica 4 gennaio 2026, ore 17.00

Marsala Volley - Club Italia

SMI Roma Volley - Clerici Auto Concorezzo

Riposa: èpiù Casalmaggiore

GIRONE B-

I RISULTATI-

Trasporti Bressan Offanengo - Volley Modena 3-0 (25-15, 25-20, 25-20);

Cda Volley Talmassons Fvg - Valsabbina Millenium Brescia Si gioca domani Ore 18.00;

Olio Pantaleo Volley Fasano - Panbiscò Leonessa Altamura 3-1 (23-25, 25-20, 25-20, 25-18);

Futura Giovani Busto Arsizio - Nuvolì Altafratte Padova Si gioca domani Ore 19.00;

Clai Imola Volley - Tenaglia Abruzzo Altino Volley Si gioca domani Ore 17.00.

LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 38, Valsabbina Millenium Brescia 31, Nuvolì Altafratte Padova 31, Futura Giovani Busto Arsizio 22, Olio Pantaleo Volley Fasano 21, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 19, Panbiscò Leonessa Altamura 17, Clai Imola Volley 16, Trasporti Bressan Offanengo 16, Volley Modena 5.

IL PROSSIMO TURNO-

Domenica 4 gennaio 2026, ore 17.00

Trasporti Bressan Offanengo - Olio Pantaleo Volley Fasano

Volley Modena - Clai Imola Volley

Cda Volley Talmassons Fvg - Nuvolì Altafratte Padova

Panbiscò Leonessa Altamura - Tenaglia Abruzzo Altino Volley

Valsabbina Millenium Brescia - Futura Giovani Busto Arsizio