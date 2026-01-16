Regular season di A2 al rush finale

Il Girone A comincerà sabato 17 gennaio alle 17 con lo scontro diretto tra l’Itas Trentino e la SMI Roma Volley. Entrambe sono sicure di un posto in Pool Promozione quindi i punti conquistati o persi nel confronto saranno molto importanti per la post season. Domenica, il focus sarà sulla lotta per il quinto posto, ultimo disponibile per evitare la Pool Salvezza.

Alle 15, la Marsala Volley, settima con 15 punti, affronterà in uno scontro diretto la Clerici Auto Concorezzo, sesta a quota 16, gli stessi punti (ma con una vittoria in meno) della Gruppo Formula 3 Messina, che ospiterà invece la Narconon Volley Melendugno, già certa di essere in top4. Un incrocio che sarà cruciale per la composizione dei due gironi e per i rispettivi punti di partenza. Infine, la capolista Cbl Costa Volpino accoglierà la Volleyball Casalmaggiore in una partita senza punti in palio utili per le pool.

Nel Girone B situazione praticamente analoga, ma divisa su tre campi. Alle 17, la Tenaglia Abruzzo Altino Volley cercherà di mantenere l’attuale quinto posto (24 punti) difendendosi dagli assalti della Futura Giovani Busto Arsizio e della Panbiscò Leonessa Altamura, entrambe a 23 punti ma con le bustocche leggermente avanti per differenza set (0,86 di quoziente contro 0,84). Per le abruzzesi, impegno casalingo contro una delle finaliste di coppa, la Cda Volley Talmassons FVG, sfida in casa del fanalino di coda Volley Modena per le bustocche mentre le pugliesi ospiteranno la Trasporti Bressan Offanengo.

Se il confronto tra l’Olio Pantaleo Fasano e la Clai Imola Volley non influirà sui punteggi delle pool, anche nel Girone B ci sarà invece uno scontro diretto non banale: al PalaGeorge di Montichiari, la Valsabbina Millenium Brescia, prima con 40 punti, affronterà la Nuvolì Altafratte Padova, subito dietro a 39. Un confronto che avrà una valenza importante anche per i punteggi della Pool Promozione.

GIRONE A-

Gruppo Formula 3 Messina - Narconon Volley Melendugno

PRECEDENTI: 3 (1 successo Gruppo Formula 3 Messina, 2 successi Narconon Volley Melendugno)

EX: Cecilia Oggioni a Narconon Volley Melendugno nel 2023/2024; Maria Adelaide Babatunde a Akademia Messina nel 2024/2025; Jessica Joly a Akademia Messina nel 2023/2024



Daniela Bulaich (Narconon Volley Melendugno)- « Il nostro sguardo è già rivolto oltre lo Stretto. Siamo orgogliose del percorso fatto finora, ma la nostra fame non si esaurisce qui. Domenica a Messina sarà l'ultima partita di Regular Season, un’altra battaglia fondamentale in ottica Pool Promozione; per questo scenderemo in campo con la stessa determinazione feroce che ci ha permesso di rialzare la testa nei momenti difficili. Questo gruppo sta crescendo giorno dopo giorno, unito da un legame che va oltre il campo. Vogliamo onorare questa maglia e i nostri tifosi, lottando per ogni singolo punto come se fosse l’ultimo, perché sentiamo che il bello deve ancora venire. Siamo pronte a scrivere un'altra pagina di questa bellissima storia ».

Marsala Volley - Clerici Auto Concorezzo

Una coda di stagione regolare dal contenuto quanto mai avvincente. Tre le formazioni che si giocano l'accesso alla Pool Promozione del girone A del campionato serie A2 Tigotà di Volley femminile: Messina, Concorezzo e Marsala, con le ultime due pronte allo scontro diretto che, dipendente anche dal risultato della sfida interna delle peloritane contro Melendugno, sancirà l'ingresso ai giochi per la A1 oppure la partecipazione al girone che garantirà la permanenza in A2. La Sigel Seap Marsala Volley è pronta a questa ultima sfida interna consapevole che dovrà affrontarla con lo stesso spirito dei primi due set giocati a Roma, perchè soltanto con questo atteggiamento potrà provare ad accedere alla più importante parte della classifica e dare valore ad un campionato complicato ed in parte inatteso. Domenica al Palazzetto dello Sport San Carlo di Marsala sarà battaglia vera ed anche se l'ora di inizio è fissata per le 15:00, è atteso il pubblico delle grandi occasioni che nel centro lilibetano ha sempre partecipato i momenti importanti del sodalizio, e quello di domenica sicuramente lo è.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Clerici Auto Concorezzo

EX: Nessuno



Sara Tajè (Marsala Volley)- « Domenica affrontiamo Concorezzo, una partita che pesa e che dice tanto sul nostro campionato. È una di quelle gare che contano davvero, contro una squadra che, come noi e Messina, si sta giocando l’accesso alla Pool Promozione. Arriviamo pronti, con un gruppo che sa cosa vuole e che ha lavorato forte per essere qui. In campo serviranno testa, carattere e fiducia totale l’una nell’altra. Dobbiamo essere aggressivi, lucidi nei momenti difficili e convinti dei nostri mezzi dal primo all’ultimo punto. È una partita da giocare insieme, da squadra vera ».

Gilles Reali (Allenatore Clerici Auto Concorezzo)- « E' l'ultima gara della prima fase. Andiamo in trasferta a Marsala, squadra che, insieme a noi e Messina, si sta giocando l'ultimo posto disponibile per la pool promozione. In un match importante, giocare tra le mura amiche è sicuramente un vantaggio per Marsala. Loro presentano un roster di alto spessore, quindi sappiamo che ci attende una partita difficile. Sarà una sfida delicata, ma dobbiamo concentrarci solo su noi stessi. Il nostro obiettivo deve essere quello di fare bene, poi a fine giornata vedremo quale sarà il nostro destino ».

Itas Trentino - SMI Roma Volley

Il percorso in Regular Season dell’Itas Trentino si concluderà con l’anticipo in programma sabato 17 gennaio contro la SMI Roma Volley, uno scontro diretto che metterà in palio la seconda piazza bel girone alle spalle di Costa Volpino ma soprattutto tre punti preziosissimi per entrambe le squadre da portare con sé nell’imminente Pool Promozione. Le recenti trasferte sui campi di Messina e Melendugno hanno permesso al sestetto di coach Beltrami di intascare cinque punti preziosi e di vendicare i due ko incassati nel girone d’andata. I successi hanno permesso alle gialloblù di ritrovare la seconda posizione in classifica e di migliorare la propria situazione in chiave Pool Promozione, alla vigilia di una sfida con le capitoline che, per entrambe le squadre, sarà un altro crocevia importante per presentarsi nella miglior situazione possibile alla seconda, decisiva, fase del campionato. Nessuna novità dall’infermeria con l’intera rosa trentina regolarmente a disposizione per il match casalingo con le laziali. Sono cinque i precedenti in gare ufficiali con un bilancio di 5-0 in favore delle capitoline, che si sono aggiudicate in quattro set anche il match del girone d’andata. Sono quattro le ex della sfida. La laterale gialloblù Alice Pamio ha vestito la maglia dell’Acqua&Sapone Roma nel 2021/22 in A1, mentre sono transitate da Trento nel recente passato l’alzatrice Gaia Guiducci (2023/24) e le schiacciatrici Chiara Mason (dal 2022 al 2024) e Giulia Angelina (2023/24).

PRECEDENTI: 3 (3 successi SMI Roma Volley

EX: Giulia Angelina a Trentino Volley nel 2023/2024; Gaia Guiducci a Trentino Volley nel 2023/2024; Chiara Mason a Trentino Volley nel 2022/2023, 2023/2024

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Roma è una squadra importante, dotata di attaccanti di grande qualità, dalle laterali fino soprattutto all’opposta Perovic. Sarà l’ennesima sfida delicata di questo mese di gennaio, una gara che ci opporrà ad una squadra forte in ogni fondamentale. Le ultime due vittorie ottenute in trasferta con Messina e Melendugno ci hanno regalato morale e punti preziosi per la seconda fase della stagione, ora torniamo a giocare davanti ai nostri tifosi con tanta voglia di far vedere che siamo cresciuti molto rispetto all’ultima sfida interna persa contro Costa Volpino. Siamo ritornati verso l’identità di gioco che vogliamo avere, mostrando la giusta tenacia e la capacità di lottare e sfruttare ciò che la partita offre. L’aggressività in battuta e nel muro-difesa dovranno essere le armi principali da mettere in campo per arrivare all’obiettivo che vogliamo raggiungere ».

Ludovica Guidi (SMI Roma Volley)- « Andremo a Trento sapendo che ci aspetta una vera e propria battaglia contro una squadra in ottima salute dopo vittorie importanti e che non ci lascerà vita facile. Per quanto ci riguarda cercheremo di riprendere la gara da dove l’abbiamo lasciata all’andata, dove siamo riuscite ad avere il pallino del gioco e a conquistare i tre punti. La vittoria di domenica scorsa ci ha permesso di ritrovare quella fiducia necessaria per affrontare al meglio questa importante sfida ».

C.B.L. Costa Volpino - èpiù Casalmaggiore.

Ultima giornata della prima fase del campionato e Pallavolo CBL impegnata in casa contro Casalmaggiore. Le ragazze di Cominetti hanno nella gambe la semifinale di Coppa Italia vinta contro Melendugno mercoledì ed hanno già chiuso matematicamente in testa questa prima parte di stagione. Possibile che il tecnico rimescoli le carte anche se le volpine quest'anno hanno dimostrato a più riprese di non voler perdere contro nessuno.

PRECEDENTI: 3 (1 successo èpiù Casalmaggiore, 2 successi C.B.L. Costa Volpino)

EX: Linda Mangani a Casalmaggiore nel 2021/2022, 2022/2023



Carolina Fumagalli (C.B.L. Costa Volpino)- « Domenica ospiteremo Casalmaggiore, l’ultima gara del girone prima di iniziare la Pool Promozione. Ogni partita é a sé e non sottovaluteremo l’avversario. Sarà fondamentale imporre il nostro ritmo per dare continuità, useremo questa sfida per lavorare e presentarci alla fase successiva del campionato ancora più preparate. Arriviamo da una partita sudata, la meravigliosa vittoria della semifinale di Coppa Italia, per questo aspettiamo un pubblico incredibile anche nelle prossime gare che ci attendono ».

Giorgia Faraone (èpiù Casalmaggiore)- « Arriviamo da una bella vittoria con Messina per tre a zero, quindi con una bella energia ritrovata, e ci approcciamo alla gara di domenica che non varrà per la seconda parte del campionato ma che sarà interessante, visto che affrontiamo la prima in classifica. Speriamo di fare una bella prestazione consapevoli di poter andare a giocarcela spensierate ».

GIRONE B-

Panbiscò Leonessa Altamura - Trasporti Bressan Offanengo

La diciottesima e ultima giornata della regular season segna uno snodo cruciale della stagione, prima di lasciare spazio alla seconda fase del campionato, divisa tra pool promozione e pool salvezza. Domenica 18 gennaio alle ore 17 la PanBiscò Leonessa tornerà finalmente tra le mura amiche per affrontare la Trasporti Bressan Offanengo, in una sfida dal peso specifico elevatissimo per entrambe le formazioni. Le altamurane ritroveranno il proprio pubblico dopo l’importante successo esterno dell’ultimo turno e proveranno a completare l’opera contro una squadra già affrontata e superata nettamente nel girone d’andata, quando la Leonessa si impose con un secco 3-0 in trasferta. Ma quella di domenica sarà una gara tutta nuova, carica di tensione e significati, con la classifica pronta a essere riscritta definitivamente. In palio c’è la composizione finale delle due pool. La PanBiscò Leonessa conserva ancora la speranza di agganciare la pool promozione, ma il destino non è soltanto nelle proprie mani: servirà una vittoria piena da tre punti e, al contempo, risultati favorevoli dagli altri campi, con particolare attenzione ai possibili passi falsi di Altino e Busto Arsizio. Proprio quest’ultima è stata agganciata in classifica dalle biancorosse grazie alla straordinaria impresa di Castellanza, dove la Leonessa ha espugnato il campo della Futura Giovani vincendo 3-1 e rilanciando con forza le proprie ambizioni. Situazione diversa, ma non meno significativa, per la Trasporti Bressan Offanengo. La formazione lombarda è già matematicamente certa di prendere parte alla pool salvezza, ma arriva ad Altamura con l’obiettivo di conquistare punti preziosi in vista della seconda fase, dove ogni risultato potrà fare la differenza. Nell’ultimo turno Offanengo ha ceduto 3-1 sul campo di Vasto contro Altino e vorrà subito riscattarsi. Tutti gli ingredienti sono pronti per una sfida ad alta intensità emotiva e tecnica. Per la PanBiscò Leonessa sarà l’ultima chiamata per continuare a sognare; per Offanengo un passaggio fondamentale per costruire al meglio il proprio cammino futuro. Domenica pomeriggio il PalaBaldassarra di Altamura sarà nuovamente teatro di una partita che vale molto più di tre punti.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Panbiscò Leonessa Altamura)

EX: Nessuno



Giulia Biagini (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Non c'è due senza tre. Tre come le vittorie consecutive e tre come i punti che vogliamo prenderci. Siamo alla diciottesima giornata, e siamo in un momento di buona forma. Stiamo lavorando tanto in palestra e non ci resta che divertirci su ogni palla e sognare insieme ai nostri straordinari tifosi ».

Fabio Collina (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Il nostro obiettivo è andare ad Altamura per portare a casa più punti possibili e dimostrare veramente il nostro valore per cercare di partire con una base di classifica più solida nella pool salvezza. Inoltre, un risultato positivo darebbe anche slancio emotivo, con morale e tanti stimoli per iniziare la seconda fase decisiva per la stagione. Altamura può vantare l'esperienza della palleggiatrice Valeria Caracuta, mentre in attacco le due giocatrici di riferimento sono l'opposta Krasteva e la banda Bierria. Rispetto al match d'andata al PalaCoim dovremo cercare di toccare di più a muro e difendere maggiormente. Anche questa settimana di lavoro in palestra è stata positiva, pur avendo alzato l'asticella delle richieste alla squadra ».

Volley Modena - Futura Giovani Busto Arsizio

PRECEDENTI: 1 (1 successo Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Nessuno



Sophie Blasi (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Le cose forse più importanti in vista della partita di domenica saranno l’atteggiamento e l’approccio mentale: dovremo liberarci da quel che è successo nelle ultime partite, ormai sono andate, non ci si può fare nulla e concentrarci sulla sfida contro Modena. Per noi è fondamentale e dovremo portare a casa una vittoria da tre punti. In questi giorni stiamo lavorando molto sulla battuta: credo possa essere una grande arma per noi, lo abbiamo già dimostrato in passato. Abbiamo posto l’attenzione anche sul ritmo gara, cercando di essere più continue e gestendo l’errore in base ai momenti. L’approccio mentale, ripeto, sarà fondamentale. Modena è una squadra da non sottovalutare, la sfida va affrontata cercando di imporre subito il nostro ritmo ed essendo aggressive. L’inserimento di Enneking potrà darci una mano, porterà sicuramente energia e freschezza, cose che nelle ultime gare ci sono forse un po’ mancate ».

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Cda Volley Talmassons Fvg

La Tenaglia Abruzzo Altino Volley si appresta a concludere la propria stagione regolare accogliendo al PalaBCC la formazione friulana della CDA Talmassons. Sarà l’ultima occasione per le frentane di accedere alla pool promozione e di conseguenza garantirsi un’altra stagione in serie A2. Le rossoblu dovranno vincere con qualsiasi risultato per avere la sicurezza del quinto posto finale. In caso di arrivo a pari punti con Busto Arsizio e Altamura infatti, Altino sarebbe davanti alle avversarie per maggior numero di vittorie. Talmassons ha raccolto finora tredici vittorie e sole quattro sconfitte. Il confronto statistico con Altino premia le friulane per punti fatti (1374-1504), meno punti subiti (1437-1311), aces (56-69), e muri vincenti (112-147). Le chietine hanno la meglio negli attacchi vincenti (817-763). La gara d’andata ha visto le friulane avere la meglio in tre parziali. Le ex di turno sono due: Alice Trampus, friulana d’origine, ha vestito la maglia di Talmassons nella stagione 2022/2023; Anita Bagnoli invece nell’annata 2023/2024, conclusa con la promozione in A1.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Anita Bagnoli a Volley Talmassons nel 2023/2024; Sofia Gazzola a Volley Talmassons nel 2024/2025; Alice Trampus a Volley Talmassons nel 2022/2023

Melissa Tesi (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Questa settimana stiamo cercando di lavorare nel miglior modo possibile per affrontare nelle migliori condizioni la partita di domenica, cercando di esprimere un buon gioco, sicuramente, anche perché ognuno di noi è consapevole dell'importanza che ha questa partita e anche dell'avversario che andremo ad affrontare. C'è tanta voglia di fare, tanta fiducia nel provare quantomeno a riuscire a portare a casa un buon risultato. C'è quella grinta di entrare in campo e lottare su ogni pallone per fare un'ottima prestazione che ci consentirà poi di accedere, nelle migliori delle ipotesi, alla pool promozione. In ogni caso, siamo contenti di come siamo arrivati a questo punto della stagione. Abbiamo sempre lavorato sodo, ci abbiamo sempre messo tutto l'impegno possibile, quindi speriamo di riuscire a lasciare un segno ».

Olio Pantaleo Volley Fasano - Clai Imola Volley

Ultimo round della regolar season del campionato di pallavolo femminile di serie A2-Tigotà. A far visita alle ragazze di coach Paolo Totero in quest’ultimo atto di prima fase la Clai Imola. Gara interna prevista domenica 18 gennaio, ore 17,00 al Pala Vigna Marina di Fasano. Match che viaggia su due binari diversi: pool salvezza per l’Imola e pool promozione per la Olio Pantaleo. Ultimo avversario di questa prima fase quindi la Clai Imola, reduce da un difficile girone di ritorno dove ha collezionato sino ad oggi ben 5 sconfitte nelle ultime 6 gare disputate. Un ruolino di marcia che ha spinto la squadra emiliana a scendere nel novero delle formazioni che disputeranno la pool salvezza. Domenica scorsa infatti le padrone di casa hanno dovuto cedere il passo al Brescia abbandonando definitivamente la possibilità di conquistare il quinto posto. Nel match di andata le imolesi si imposero al Pala Ruggi per 3-2 contro una Olio Pantaleo molto combattiva ma ancora sfortunata in alcuni frangenti della gara. Match che vide una grande partenza per le santernine con Polina Malik in grande spolvero. Ma le gialloblù fasanesi, con un grande scatto di orgoglio riuscirono a ribaltare la contesa pareggiando il conto dei set (2-2) per poi portare la gara al tie-brek. Quinto set però fatale per Margherita Muzi e compagne che dovettero cedere la vittoria alla Clai. Nella gara di domenica prossima la situazione di partenza per entrambe le formazioni è decisamente diversa. per questo ultimo match atteso il pubblico delle grandi occasioni con due roster decisi a onorare sino in fondo quest'ultimo impegno di prima fase del campionato di serie A2-Tigotà.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Clai Imola Volley)

EX: Nessuno



Adelaide Soleti (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « La partita contro Talmassons è stata la conferma del nostro lavoro costante. Su questa scia positiva abbiamo strappato i tre punti più importanti della stagione che ci hanno dato l'accesso diretto alla pool promozione, risultato storico per la società e la città di Fasano. Domenica ci aspetta l'ultima gara del Girone B contro una squadra che all'andata ci ha lasciato con l'amaro in bocca. Per questo cercheremo un pronto riscatto. Abbiamo bisogno di continuare a esprimere il nostro gioco per prepararci alla prossima pool ».

Sofia Cavalli (Clai Imola Volley)- « Sfrutteremo la partita di domenica prossima a Fasano per cercare una prestazione di livello, che ci servirà per approcciare nella maniera corretta la Pool Salvezza. Credo che il quinto posto si potesse raggiungere, ma bisogna sempre ricordarsi che è un campionato molto difficile dove ogni partita conta davvero tanto. Noi, avendo giocato tantissimi tie-break, purtroppo abbiamo lasciato per strada parecchi punti pesanti. Quindi c'è un po' di rammarico, perché per un lungo periodo l'obiettivo è stato molto vicino. Ce la matteremo comunque tutta per salvarci nella seconda fase ».

Valsabbina Millenium Brescia - Nuvolì Altafratte Padova

Regular Season al capolinea. Mai come in questa stagione, i destini delle 19 squadre partecipanti alla Serie A2 sono incerti. Se otto squadre hanno già staccato il pass per la Pool Promozione e cinque sono già certe della Pool Salvezza, le sorti delle restanti sei si decideranno proprio nell'ultimo match della prima fase. Vista l'impossibilità, anche per chi è già qualificato, di stilare una classifica certa in vista della seconda fase, sarà per tutti fondamentale mantenere la concentrazione e puntare al miglior risultato e bottino possibile. E questo è proprio l'obiettivo della Banca Valsabbina Millenium Brescia e dell'Altafratte Nuvolì Padova che, domencia 18 gennaio, alle 17, al PalaGeorge vivranno uno scontro diretto spettacolare. Le Leonesse, capoliste del Girone B, e le Tigri, seconde a -1 da Brescia, si sfideranno in una gara ad alta quota che ha già il sapore di Pool Promozione.

PRECEDENTI: 5 (2 successi Nuvolì Altafratte Padova, 3 successi Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Cristina Fiorio a Millenium Brescia nel 2022/2023, 2023/2024; Silvia Romanin a Millenium Brescia nel 2024/2025



Vittoria Prandi (Valsabbina Millenium Brescia)- « La partita di domenica contro la Nuvolì Altafratte Padova non va presa 'sottogamba, anche se siamo reduci dalla vittoria con Imola e prime nella classifica del Girone B. L’impegno per questa partita dovrà essere massimo, sia da parte di ciascuna di noi, sia della squadra tutta, sapendo che si può fare, si deve fare, per la società, per i tifosi, per noi! Avanti tutta! ».

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Messa da parte la bella esperienza di Coppa, testa adesso alla Valsabbina, squadra in fiducia nella quale l’innesto di Kavalenka è stato tanto immediato quanto decisivo, noi però andremo in Lombardia senza pressioni ma con l’obiettivo di giocarci le nostre carte in serenità e leggerezza, forti di un pensiero: chi avrebbe detto ad inizio campionato che nell’ultimo turno a Montichiari ci saremmo giocati il primato del girone? Vogliamo chiudere questa fase il meglio possibile per pensare poi alla nostra seconda Pool Promozione in due anni ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9ª GIORNATA DI RITORNO DEL GIRONE A

Sabato 17 gennaio 2026, ore 17.00

Itas Trentino - SMI Roma Volley Arbitri: Di Lorenzo Antonino, Cervellati Giulio

Domenica 18 gennaio 2026, ore 15.00

Marsala Volley - Clerici Auto Concorezzo Arbitri: Pasciari Luigi, Autuori Enrico

Domenica 18 gennaio 2026, ore 17.00

Gruppo Formula 3 Messina - Narconon Volley Melendugno Arbitri: De Orchi Marco, Pescatore Luca

C.B.L. Costa Volpino - èpiù Casalmaggiore Arbitri: Vangone Deborah, Coppola Davide

Riposa: Club Italia

LA CLASSIFICA-

C.B.L. Costa Volpino 37, Itas Trentino 32, Narconon Volley Melendugno 31, SMI Roma Volley 30, Gruppo Formula 3 Messina 16, Clerici Auto Concorezzo 16, Marsala Volley 15, Club Italia 14, èpiù Casalmaggiore 13.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9ª GIORNATA DI RITORNO DEL GIRONE B

Domenica 18 gennaio 2026, ore 17.00

Panbiscò Leonessa Altamura - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Polenta Martin, Resta Giuseppe



Volley Modena - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: De Luca Lorenzo, Paris Fabio

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Bolici Giulio, Candeloro Eleonora

Olio Pantaleo Volley Fasano - Clai Imola Volley Arbitri: Colucci Marco, Traversa Nicola

Valsabbina Millenium Brescia - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Pasquali Fabio, Fontini Simone



LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 40, Nuvolì Altafratte Padova 39, Cda Volley Talmassons Fvg 38, Olio Pantaleo Volley Fasano 27, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 24, Futura Giovani Busto Arsizio 23, Panbiscò Leonessa Altamura 23, Clai Imola Volley 20, Trasporti Bressan Offanengo 16, Volley Modena 5.