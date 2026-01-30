Volley Mercato: Elitsa Barakova, un'opposta per Modena

Biagio Marone avrà dunque un alternativa a Federica Nonnati che fino ad oggi ha occupato da sola posto 2.

Per le gialloblù si tratta di un innesto importante nell’ottica di dare nuovo slancio alla rincorsa verso la permanenza in categoria, obiettivo complicato dopo una difficile regular season, ma che iniziando con il piede giusto la seconda fase del campionato potrebbe diventare decisamente più alla portata visto che la distanza dalle formazioni che precedono non è sicuramente incolmabile.

La giocatrice è da questo pomeriggio a disposizione del coach Biagio Marone e del suo staff, mentre la società si sta adoperando per completare in queste ore le pratiche burocatriche per il tesseramento e per averla a disposizione già dal match di sabato sul campo di Casalmaggiore.

LA CARRIERA-

Barakova si affaccia tra le grandi in patria, nella stagione 2016/17 ed in quella successiva, vestendo la maglia del Kazanlak, club della sua città nativa. Nel 2018/19 la prima esperienza lontano da casa e più precisamente in Romania con il CSU Belor Galati prima di far ritorno in Bulgaria approdando al Beroe. Nel 2020/21 si trasferisce in Francia con il Laferois e poi nelle annate successive approda al Conflans-Andresy-Jouy prima e allo Stella Calais poi. Nel 2023 torna nuovamente in patria, per due stagioni al Deya Volley, mentre nell’attuale stagione vestiva la maglia del VC Dragoman, neonato club della massima divisione.

Barakova ha al proprio attivo anche esperienze con la nazionale bulgara, in particolare con la formazione Under 23 con cui ha conquistato il bronzo ai Mondiali di categoria del 2017 e con la rappresentativa maggiore durante il World Grand Prix della medesima estate.